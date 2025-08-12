https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/abd-putin-ve-trumpin-alaskada-bulusacagi-gun-hava-sahasini-kapatacak-1098520575.html
ABD, Putin ve Trump'ın Alaska'da buluşacağı gün hava sahasını kapatacak
ABD, Putin ve Trump'ın Alaska'da buluşacağı gün hava sahasını kapatacak
ABD, Putin-Trump buluşmasının gerçekleşeceği gün, görüşme yeri olarak açıklanan Alaska'nın Anchorage kentinin hava sahasını kapatacak. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
ABD havacılık yetkilileri, 15 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelmesi planlanan tarihte, bu eyaletin hava sahasını kapatacaklarını açıkladı. ABD'nin Alaska eyaletinde yayımlanan 'VIP kişinin hareketi hakkında bildiri'ye göre, Amerikalı yetkililer Anchorage kentinin üzerinde, 30 millik (48.3 kilometre) bir yarıçapta ve 18 bin feet’e (yaklaşık 5.5 kilometre) kadar olan hava sahasını geçici olarak kapatacak.Sınırlamanın cuma günü başlayıp bir gün süreceği belirtiliyor. Neler olmuştu?Kremlin ve Beyaz Saray, daha önce Putin ile Trump’ın 15 Ağustos’ta Alaska’da bir araya geleceğini açıklamıştı. Rusya liderinin yardımcısı Yuri Uşakov’un belirttiğine göre, ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ziyaretinde Kremlin’de Putin, Trump ve Vladimir Zelenskiy arasında üçlü bir görüşme olasılığından söz etmiş ancak Rus tarafı, bu konu hakkında bir yorum yapmayarak ikili zirvenin hazırlıklarına odaklanılması gerektiğini vurgulamıştı.Putin, Zelenskiy ile görüşmenin mümkün olduğunu belirtirken, böyle bir görüşmenin gerçekleşebilmesi için henüz uygun koşulların oluşmadığını ifade ederken Zelenskiy, Putin ve Trump arasındaki görüşme öncesinde toprak tavizleri vermeyeceğini duyurmuştu.
