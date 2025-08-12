https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/ryabkov-putin-trump-zirvesi-iliskilerin-normallesmesine-ivme-kazandirabilir--1098519850.html
Ryabkov: Putin-Trump Zirvesi ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırabilir
Ryabkov: Putin-Trump Zirvesi ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırabilir
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sergey Ryabkov, Putin ve Trump'ın görüşmesinden sonra ilişkilerin normalleşeceğini umduğunu belirtti. 12.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-12T03:56+0300
2025-08-12T03:56+0300
2025-08-12T03:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
sergey ryabkov
donald trump
rusya
moskova
abd
kremlin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_0:126:3197:1924_1920x0_80_0_0_6439512104f23cf6ed6b231b29e67856.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sergey Ryabkov, verdiği röportajda, Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirvenin, iki ülke arasındaki hava ulaşımı da dahil olmak üzere ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırmasını beklediğini söyledi.Ryabkov, “Yaklaşan zirvenin ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandıracağını ve bu sayede hava ulaşımının yeniden başlatılması gibi konuların da çözüme kavuşacağını umuyoruz. Ancak liderlerin odak noktasının tamamen farklı konular olacağı da açık” dedi.Ryabkov, ABD yetkilileri tarafından el konulan Rus diplomatik mülklerin iadesi konusunda ise henüz bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.Rusya ve ABD zirvesiKremlin ve Beyaz Saray, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, tarafların Ukrayna'daki çatışmanın uzun vadeli çözümüne yönelik seçenekleri ele alacaklarını belirtmişti.Uşakov, Moskova ve Washington'un önümüzdeki günlerde toplantının parametrelerini belirlemeye odaklanacağını ve bunun kolay bir süreç olmayacağını vurgulayarak, bir sonraki zirvenin Rusya'da yapılabileceğini ve Trump'a davetiyenin gönderildiğini belirtmişti.Donald Trump ise Pazartesi günü, yaklaşan görüşmelerde Putin'in kendisinden Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmesini isteyeceğini söylemiş, ayrıca Vladimir Zelenskiy'den memnun olmadığını belirtmiş ve Rus liderle bir görüşme düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250812/rusya-dogrudan-yatirim-fonu-rdif-baskani-dmitriyev-piyasa-diyalogun-barisa-katki-sagladigini-1098519352.html
rusya
moskova
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/10/1076392156_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0bf09cf61ca5239f7a86c8f18ee0b109.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, sergey ryabkov, donald trump, rusya, moskova, abd, kremlin
abd, sergey ryabkov, donald trump, rusya, moskova, abd, kremlin
Ryabkov: Putin-Trump Zirvesi ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırabilir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sergey Ryabkov, Putin ve Trump'ın görüşmesinden sonra ilişkilerin normalleşeceğini umduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Sergey Ryabkov, verdiği röportajda, Moskova'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak zirvenin, iki ülke arasındaki hava ulaşımı da dahil olmak üzere ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandırmasını beklediğini söyledi.
Ryabkov, “Yaklaşan zirvenin ikili ilişkilerin normalleşmesine ivme kazandıracağını ve bu sayede hava ulaşımının yeniden başlatılması gibi konuların da çözüme kavuşacağını umuyoruz. Ancak liderlerin odak noktasının tamamen farklı konular olacağı da açık” dedi.
Ryabkov, ABD yetkilileri tarafından el konulan Rus diplomatik mülklerin iadesi konusunda ise henüz bir ilerleme kaydedilmediğini ifade etti.
Kremlin ve Beyaz Saray, 15 Ağustos'ta Alaska'da Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesi için hazırlıkların yapıldığını açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı'nın yardımcısı Yuri Uşakov yaptığı açıklamada, tarafların Ukrayna'daki çatışmanın uzun vadeli çözümüne yönelik seçenekleri ele alacaklarını belirtmişti.
Uşakov, Moskova ve Washington'un önümüzdeki günlerde toplantının parametrelerini belirlemeye odaklanacağını ve bunun kolay bir süreç olmayacağını vurgulayarak, bir sonraki zirvenin Rusya'da yapılabileceğini ve Trump'a davetiyenin gönderildiğini belirtmişti.
Donald Trump ise Pazartesi günü, yaklaşan görüşmelerde Putin'in kendisinden Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmesini isteyeceğini söylemiş, ayrıca Vladimir Zelenskiy'den memnun olmadığını belirtmiş ve Rus liderle bir görüşme düzenlemeyi planladığını açıklamıştı.