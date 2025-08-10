Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-ait-demiryolu-kavsagini-vurdu-1098479423.html
Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait demiryolu kavşağını vurdu
Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait demiryolu kavşağını vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde düşman birliklerinin Donbass'a nakledilmesini sağlayan bir demiryolu kavşağını vurduğunu... 10.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-10T12:42+0300
2025-08-10T13:12+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
rus silahlı kuvvetleri
ukrayna
donbass
özel askeri harekat
ukrayna ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094055297_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_79a3a516b6448458f97d594ccfab6fc0.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamada, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde düşman birliklerinin Donbass'a nakledilmesini sağlayan bir demiryolu kavşağını, ayrıca uzun menzilli İHA depolarını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yabancı paralı askerlerin 134 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu bilgisi verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içerisinde cephenin farklı istikametlerinde Ukrayna ordusunun 1.375 askeri etkisiz hale getirildi, 3 tank ve biri ABD yapımı HMMWV olmak üzere 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise, Ukrayna ordusuna ait 2 adet uzun menzilli Neptün güdümlü füze, 3 adet güdümlü hava bombası, 6 adet HIMARS füzesi ile 372 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1098319340.html
rusya
ukrayna
donbass
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/1c/1094055297_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_8022bcb0cbb2765d9cffe6df390b17a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rus silahlı kuvvetleri, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp, himars, i̇ha, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait demiryolu kavşağını vurdu

12:42 10.08.2025 (güncellendi: 13:12 10.08.2025)
© Sputnik / Artyom JitenevRus hava savunma güçleri
Rus hava savunma güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
© Sputnik / Artyom Jitenev
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde düşman birliklerinin Donbass'a nakledilmesini sağlayan bir demiryolu kavşağını vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamada, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde düşman birliklerinin Donbass'a nakledilmesini sağlayan bir demiryolu kavşağını, ayrıca uzun menzilli İHA depolarını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yabancı paralı askerlerin 134 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu bilgisi verildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içerisinde cephenin farklı istikametlerinde Ukrayna ordusunun 1.375 askeri etkisiz hale getirildi, 3 tank ve biri ABD yapımı HMMWV olmak üzere 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise, Ukrayna ordusuna ait 2 adet uzun menzilli Neptün güdümlü füze, 3 adet güdümlü hava bombası, 6 adet HIMARS füzesi ile 372 uçak tipi İHA imha etti.
Rusya'nın Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
2 Ağustos, 12:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала