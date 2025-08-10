https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesinde-ukrayna-silahli-kuvvetlerine-ait-demiryolu-kavsagini-vurdu-1098479423.html
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamada, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde düşman birliklerinin Donbass'a nakledilmesini sağlayan bir demiryolu kavşağını, ayrıca uzun menzilli İHA depolarını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yabancı paralı askerlerin 134 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu bilgisi verildi.Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içerisinde cephenin farklı istikametlerinde Ukrayna ordusunun 1.375 askeri etkisiz hale getirildi, 3 tank ve biri ABD yapımı HMMWV olmak üzere 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise, Ukrayna ordusuna ait 2 adet uzun menzilli Neptün güdümlü füze, 3 adet güdümlü hava bombası, 6 adet HIMARS füzesi ile 372 uçak tipi İHA imha etti.
Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait demiryolu kavşağını vurdu
12:42 10.08.2025 (güncellendi: 13:12 10.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde düşman birliklerinin Donbass'a nakledilmesini sağlayan bir demiryolu kavşağını vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, bugünkü basın açıklamasında Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamada, Rus ordusunun Dnepropetrovsk Bölgesi’nde düşman birliklerinin Donbass'a nakledilmesini sağlayan bir demiryolu kavşağını, ayrıca uzun menzilli İHA depolarını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yabancı paralı askerlerin 134 bölgedeki geçici konuşlanma noktalarını vurduğu bilgisi verildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içerisinde cephenin farklı istikametlerinde Ukrayna ordusunun 1.375 askeri etkisiz hale getirildi, 3 tank ve biri ABD yapımı HMMWV olmak üzere 12 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise, Ukrayna ordusuna ait 2 adet uzun menzilli Neptün güdümlü füze, 3 adet güdümlü hava bombası, 6 adet HIMARS füzesi ile 372 uçak tipi İHA imha etti.