https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1098319340.html

Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi

Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Aleksandro-Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T12:28+0300

2025-08-02T12:28+0300

2025-08-02T12:33+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Aleksandro-Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun bin 250’nin üzerinde askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve 10 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze-topçu atışları ile düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası ve 338 uçak tipi İHA imha etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynadan-rusyaya-iha-saldirisi-3-olu-1098318671.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat