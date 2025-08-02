https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1098319340.html
Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Aleksandro-Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi. 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T12:28+0300
2025-08-02T12:28+0300
2025-08-02T12:33+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Aleksandro-Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun bin 250’nin üzerinde askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve 10 zırhlı muharebe aracı imha edildi.Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze-topçu atışları ile düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası ve 338 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/ukraynadan-rusyaya-iha-saldirisi-3-olu-1098318671.html
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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rus ordusu adım adım ilerleyişini sürdürüyor: Donbass’ta bir yerleşimin kontrolü daha ele geçirildi
12:28 02.08.2025 (güncellendi: 12:33 02.08.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Aleksandro-Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun gidişatına ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı birlikler kararlı eylemler sonucunda DHC’de Aleksandro-Kalinovo yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Son bir gün içinde Ukrayna ordusunun bin 250’nin üzerinde askeri etkisiz hale getirilirken bir tank ve 10 zırhlı muharebe aracı imha edildi.
Ukrayna’nın 132 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füze-topçu atışları ile düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusuna ait İHA depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusuna ait bir güdümlü uçak bombası ve 338 uçak tipi İHA imha etti.