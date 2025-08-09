Türkiye
Simonyan: Batı'da birçok kişi, Rusya'yı aileleri için kurtuluş olarak görüyor
Simonyan: Batı'da birçok kişi, Rusya'yı aileleri için kurtuluş olarak görüyor
Batı'da geleneksel değerlerden uzaklaşıldığının altını çizen Simonyan, birçok kişinin Rusya'yı aileleri için kurtuluş olarak gördüğünü ifade etti.
Sputnik'in bağlı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, son yıllarda Batılı ülkelerden Rusya'ya göç edenlerin sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek Rusya'nın kurtuluş olarak görüldüğünü vurguladı.Kırım'ın Sivastopol kentinde düzenlenen ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin yüksek öğrenim kurumlarından öğrencileri bir araya getiren Kökenler Gençlik Tarih ve Kültür Forumu'nda konuşan Simonyan, Batı'da bazı insanların mevcut politika ve eğilimlerden rahatsız olduğunu belirtti.Simonyan, "Bu insanlar çocuklarını transseksüel olarak yetiştirmek istemiyor, kontrolsüz göç, kolluk kuvvetlerinin bütçelerindeki kesintiler ve uyuşturucunun yaygın şekilde yasallaşması nedeniyle artan suç oranlarından dolayı dışarı çıkamayacak ve çocuklarının oyun alanında oynamasına izin veremeyecek duruma düşmek istemiyorlar. Normal bir şekilde yaşayamıyorsunuz. Peki, nerede normal bir şekilde yaşayabilirsiniz? Rusya'da normal bir şekilde yaşayabilirsiniz" dedi.Simonyan, Rusya'nın özel askeri harekatın aktif aşamasında olmasının insanları caydırmadığının da altını çizdi.'ABD'de okullarda eşcinsellik gibi konuların tartışılması yasaktı'1990'larda ABD'nin Hristiyan muhafazakar bir ülke olduğunu anımsatan Simonyan, "Öğrenim gördüğüm East Coast, küçük kiliselerle doluydu. İçlerinde her zaman insanlar olurdu. O zamanlar Amerikan okullarında, öğrencilerde kötü düşünceler uyandırmamak için eşcinsellik gibi konuların tartışılması hukuken yasaktı" ifadelerini kullandı.Simonyan, şimdi ise ABD'deki anaokullarda bile geleneksel olmayan ilişkiler üzerine dersler verildiğini söyledi.
Simonyan: Batı'da birçok kişi, Rusya'yı aileleri için kurtuluş olarak görüyor

16:22 09.08.2025
Batı'da geleneksel değerlerden uzaklaşıldığının altını çizen Simonyan, birçok kişinin Rusya'yı aileleri için kurtuluş olarak gördüğünü ifade etti.
Sputnik'in bağlı Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, son yıllarda Batılı ülkelerden Rusya'ya göç edenlerin sayısında artış yaşandığına dikkat çekerek Rusya'nın kurtuluş olarak görüldüğünü vurguladı.

Kırım'ın Sivastopol kentinde düzenlenen ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin yüksek öğrenim kurumlarından öğrencileri bir araya getiren Kökenler Gençlik Tarih ve Kültür Forumu'nda konuşan Simonyan, Batı'da bazı insanların mevcut politika ve eğilimlerden rahatsız olduğunu belirtti.

Simonyan, "Bu insanlar çocuklarını transseksüel olarak yetiştirmek istemiyor, kontrolsüz göç, kolluk kuvvetlerinin bütçelerindeki kesintiler ve uyuşturucunun yaygın şekilde yasallaşması nedeniyle artan suç oranlarından dolayı dışarı çıkamayacak ve çocuklarının oyun alanında oynamasına izin veremeyecek duruma düşmek istemiyorlar. Normal bir şekilde yaşayamıyorsunuz. Peki, nerede normal bir şekilde yaşayabilirsiniz? Rusya'da normal bir şekilde yaşayabilirsiniz" dedi.

Simonyan, Rusya'nın özel askeri harekatın aktif aşamasında olmasının insanları caydırmadığının da altını çizdi.

'ABD'de okullarda eşcinsellik gibi konuların tartışılması yasaktı'

1990'larda ABD'nin Hristiyan muhafazakar bir ülke olduğunu anımsatan Simonyan, "Öğrenim gördüğüm East Coast, küçük kiliselerle doluydu. İçlerinde her zaman insanlar olurdu. O zamanlar Amerikan okullarında, öğrencilerde kötü düşünceler uyandırmamak için eşcinsellik gibi konuların tartışılması hukuken yasaktı" ifadelerini kullandı.

Simonyan, şimdi ise ABD'deki anaokullarda bile geleneksel olmayan ilişkiler üzerine dersler verildiğini söyledi.
