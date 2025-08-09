https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/yakovenko-alaska-tercihi-sembolik-bir-karar-1098470887.html

Yakovenko: Alaska tercihi sembolik bir karar

Yakovenko: Alaska tercihi sembolik bir karar

Putin ve Trump'ın Alaska kararını Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı Yakovenko değerlendirdi.

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın zirve için Alaska'yı seçmesinin, ülkelerin ortak Arktik geleceğini işaret edebilecek sembolik bir karar olduğunu vurguladı. Sputnik'e verdiği demeçte Alaska'nın Rusya-ABD ortak tarihinin olumlu bir dönemini yansıttığını belirten Yakovenko, "Bunlar II. Yekaterina'nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasındaki silahlı tarafsızlığı ve Amerikan İç Savaşı'nda Amerika açıklarında bulunan iki Rus filosu. Elbette görüşme, iki ülkenin ortak Arktik geleceğini de işaret edebilir" dedi.Liderlerin Alaska'da buluşma kararının birçok kişi için sürpriz olduğunu ve sembolik bir anlam taşıdığını kaydeden Yakovenko, şöyle devam etti:ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'da görüşme gerçekleştireceklerini ifade etmişti.

alaska

2025

