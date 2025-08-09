https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/marmarayda-2-kisi-yasamina-son-verdi-seferler-gecikmeli-yapiliyor-1098463124.html
Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor
10:56 09.08.2025 (güncellendi: 10:57 09.08.2025)
Marmaray’da Güzelyalı ve Darıca istasyonlarında meydana gelen iki ayrı intihar olayı, seferlerde aksamalara neden oldu. Olay sonrası Aydıntepe-Kaynarca ve Gebze-Darıca istasyonları arasında trenler tek hat üzerinden işletiliyor.
Marmaray’da bugün peş peşe iki ayrı intihar olayı yaşandı. İlk olay, Marmaray Güzelyalı İstasyonu’nda meydana geldi. Seferler Aydıntepe-Kaynarca arasında tek hat üzerinden işletilmeye başlandı.
Darıca İstasyonu’nda i̇kinci i̇ntihar
Kısa süre sonra ikinci olay, Marmaray Darıca İstasyonu’nda yaşandı. Bu olayın ardından Gebze-Darıca arasında trenler tek hat üzerinden sefer yaptı.
Marmaray’dan resmi açıklama
Marmaray yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sayın yolcularımız; Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”
“Sayın yolcularımız; Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”