Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray’da Güzelyalı ve Darıca istasyonlarında meydana gelen iki ayrı intihar olayı, seferlerde aksamalara neden oldu. Olay sonrası Aydıntepe-Kaynarca ve... 09.08.2025, Sputnik Türkiye

Marmaray’da bugün peş peşe iki ayrı intihar olayı yaşandı. İlk olay, Marmaray Güzelyalı İstasyonu’nda meydana geldi. Seferler Aydıntepe-Kaynarca arasında tek hat üzerinden işletilmeye başlandı.Darıca İstasyonu’nda i̇kinci i̇ntiharKısa süre sonra ikinci olay, Marmaray Darıca İstasyonu’nda yaşandı. Bu olayın ardından Gebze-Darıca arasında trenler tek hat üzerinden sefer yaptı.Marmaray’dan resmi açıklamaMarmaray yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Sayın yolcularımız; Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”“Sayın yolcularımız; Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”

