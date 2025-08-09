https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/denizlide-yatalak-annesini-darbeden-sizofreni-hastasi-tutuklandi-1098461820.html

Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı

Denizli'de yatalak annesini darbeden şizofreni hastası tutuklandı

09.08.2025

Pamukkale’nin Fesleğen Mahallesi’nde geçtiğimiz perşembe günü yaşanan olayda, 2 yıldır yatalak olan H.G.G.’nin 2 aydır bakımını üstlenen A.K., sabah saatlerinde anahtarla girdiği evde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yaşlı kadın, kanlar içinde baygın halde yerde yatıyordu.Saatlerce şiddet uygulamışOlay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından H.G.G.’yi Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekiplerinin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, kadının oğlu M.G. (37)’nin gece 23.30’dan 01.30’a kadar annesine şiddet uyguladığı belirlendi. Görüntülerde M.G.’nin, “Para bul, para bul bana. Para bulursan defolup gideceğim buradan. Başkalarına vereceğine bana para ver” dediği anlar yer aldı.7 sene tıp okuduktan sonra babasının ölümünün ardından psikolojinin bozulduğu, tedaviye uymadığı için saldırgan tavırlar sergilediği öğrenilen M.G., polis tarafından gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen cani evlat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Anne yoğun bakımdaPAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servis Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi altına alınan H.G.G., beyin kanamasının devam etmesi nedeniyle Beyin Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesine nakledildi. Annenin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

