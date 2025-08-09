https://anlatilaninotesi.com.tr/20250809/evrenin-en-buyuk-kara-deligi-kesfedildi-36-milyar-gunes-kutlesinde-1098471320.html

Evrenin en büyük kara deliği keşfedildi: 36 milyar güneş kütlesinde

Astronomlar, Dünya’dan 5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunan ve 36 milyar Güneş kütlesine sahip devasa bir kara delik keşfetti. Samanyolu’nun merkezindeki kara... 09.08.2025, Sputnik Türkiye

Bilim insanları, evrende bugüne kadar gözlemlenen en büyük kara deliği tespit etti. Dünya’dan yaklaşık 5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bu dev kara delik, 36 milyar Güneş’in kütlesine eşdeğer büyüklüğüyle tarihe geçti. Araştırmayı, İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’nden Profesör Thomas Collett ve ekibi yürüttü.Samanyolu’ndakinden 10 Bin Kat Daha AğırNTV'nin haberine göre Profesör Collett, keşifle ilgili “Bu şimdiye kadar keşfedilen en büyük 10 kara delikten biri ve muhtemelen en büyüğü” dedi. Bu kozmik dev, Samanyolu galaksimizin merkezindeki kara delikten tam 10 bin kat daha ağır.Kozmik At Nalı’nda yer alıyorKara delik, evrenin en büyük galaksilerinden biri olan Kozmik At Nalı’nda bulunuyor. Bu dev galaksi, kütleçekimiyle uzay-zamanı bükerek arka plandaki galaksilerden gelen ışığı Einstein halkası denilen dev bir at nalı şekline dönüştürüyor.Collett, “Kütleçekimsel merceklemeyi kullanmamız, evrenin çok daha uzak bölgelerine ulaşmamıza yardımcı oldu” dedi.Kara deliğin etkisi iki şekilde ölçüldü:Bu iki ölçüm birleştirilerek kara deliğin varlığı ve kütlesi kesin olarak doğrulandı.

