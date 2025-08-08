https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/yeni-gezegene-dair-izler-saptandi-yasama-elverisli-uydulari-olabilir-1098457775.html

Yeni gezegene dair izler saptandı: 'Yaşama elverişli uyduları olabilir'

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan astronomlar, Dünya'ya yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıkta yer alan, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gaz gezegeninin varlığına dair izler saptandığı belirtildi.Satürn ve Jüpiter'e benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen gezegenle ilgili yapılan açıklamada, kalın bir gaz tabakasıyla kaplı olmasının yanı sıra, yaşama elverişli uydulara sahip olabileceği düşünülüyor.Oxford Üniversitesinden Doç. Dr. Carly Howett, gezegenin Güneş'e benzer sıcaklık ve parlaklığa sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğunu belirterek, bunun yaşanabilir dünyalar araştırması açısından önemli olduğunu ifade etti.

