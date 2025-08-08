Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/yeni-gezegene-dair-izler-saptandi-yasama-elverisli-uydulari-olabilir-1098457775.html
Yeni gezegene dair izler saptandı: 'Yaşama elverişli uyduları olabilir'
Yeni gezegene dair izler saptandı: 'Yaşama elverişli uyduları olabilir'
James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak 4 ışık yılı uzaklıkta bulunan en yakın yıldız sisteminde 'yaşama elverişli uydulara sahip olabilecek' bir gaz gezegeni... 08.08.2025
dünya
jüpiter
alpha centauri
dünya
güneş
nasa
gezegen
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan astronomlar, Dünya'ya yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıkta yer alan, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gaz gezegeninin varlığına dair izler saptandığı belirtildi.Satürn ve Jüpiter'e benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen gezegenle ilgili yapılan açıklamada, kalın bir gaz tabakasıyla kaplı olmasının yanı sıra, yaşama elverişli uydulara sahip olabileceği düşünülüyor.Oxford Üniversitesinden Doç. Dr. Carly Howett, gezegenin Güneş'e benzer sıcaklık ve parlaklığa sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğunu belirterek, bunun yaşanabilir dünyalar araştırması açısından önemli olduğunu ifade etti.
jüpiter
güneş
SON HABERLER
jüpiter, alpha centauri, dünya, güneş, nasa, gezegen
jüpiter, alpha centauri, dünya, güneş, nasa, gezegen

Yeni gezegene dair izler saptandı: 'Yaşama elverişli uyduları olabilir'

21:21 08.08.2025
Abone ol
James Webb Uzay Teleskobu kullanılarak 4 ışık yılı uzaklıkta bulunan en yakın yıldız sisteminde 'yaşama elverişli uydulara sahip olabilecek' bir gaz gezegeni keşfedildi.
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu'nu kullanan astronomlar, Dünya'ya yaklaşık 4 ışık yılı uzaklıkta yer alan, Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi olan Alpha Centauri'deki bir yıldızın yörüngesinde bulunan gaz gezegeninin varlığına dair izler saptandığı belirtildi.
Satürn ve Jüpiter'e benzer özelliklere sahip olduğu düşünülen gezegenle ilgili yapılan açıklamada, kalın bir gaz tabakasıyla kaplı olmasının yanı sıra, yaşama elverişli uydulara sahip olabileceği düşünülüyor.
Oxford Üniversitesinden Doç. Dr. Carly Howett, gezegenin Güneş'e benzer sıcaklık ve parlaklığa sahip bir yıldızın yörüngesinde bulunduğunu belirterek, bunun yaşanabilir dünyalar araştırması açısından önemli olduğunu ifade etti.
