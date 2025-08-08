https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/lgs-nakil-sonuclari-aciklandi-lgs-2-nakiller-ne-zaman-1098439900.html

LGS nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakiller ne zaman?

LGS nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakiller ne zaman?

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarını açıkladı. 2. nakil tercih başvuruları 8-12... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-08T10:33+0300

2025-08-08T10:33+0300

2025-08-08T10:33+0300

türki̇ye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yapılan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarına "meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabiliyor.İlk yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanmış, ardından 1. nakil süreci başlamıştı.LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?Bakanlık açıklamasına göre, yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuruların ardından sonuçlar 14 Ağustos’ta açıklanacak. Nakil yerleştirme sonuçlarının ardından, 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvurular alınacak. Bu süreç, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için son fırsat olacak.Öğrencilere ve velilere uyarıMEB yetkilileri, öğrencilerin tercih döneminde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, boş kontenjanların e-Okul ve MEB resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip edilmesini tavsiye ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/lgsde-500-tam-puan-alan-ogrenci-5-tercihine-yerlesebildi-en-kotu-3u-tercihime-yerlesmem-gerektigini-1098397574.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lgs nakil sonuçları, lgs nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, nakil sonuçları, meb nakil sonuçları, e-okul, lgs nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak, lgs 1 nakil sonuçları, 1 nakil sonuçları, lgs 2 tercih sonuçları, lgs nakil sonuçlari, 1 nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, lgs ek yerleştirme, lgs nakil, 1 nakil sonuçları 2025, nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, meb.gov.tr nakil sonuçları 2025, lgs 1 nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak, lgs 2. tercih, lgs ikinci tercihler ne zaman 2025