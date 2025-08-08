https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/lgs-nakil-sonuclari-aciklandi-lgs-2-nakiller-ne-zaman-1098439900.html
Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yapılan yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu. Öğrenciler, sonuçlarına "meb.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabiliyor.İlk yerleştirme sonuçları 4 Ağustos’ta açıklanmış, ardından 1. nakil süreci başlamıştı.LGS 2. nakil başvuruları ne zaman?Bakanlık açıklamasına göre, yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Başvuruların ardından sonuçlar 14 Ağustos’ta açıklanacak. Nakil yerleştirme sonuçlarının ardından, 15-21 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından başvurular alınacak. Bu süreç, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için son fırsat olacak.Öğrencilere ve velilere uyarıMEB yetkilileri, öğrencilerin tercih döneminde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, boş kontenjanların e-Okul ve MEB resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip edilmesini tavsiye ediyor.
LGS nakil sonuçları açıklandı: LGS 2. nakiller ne zaman?
