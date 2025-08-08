Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/kahramanmaras-barosu-vefat-eden-avukatin-mezuniyetine-mudahale-edildi-1098446917.html
Kahramanmaraş Barosu: Vefat eden avukatın mezuniyet bilgilerine müdahale edilmiş
Kahramanmaraş Barosu: Vefat eden avukatın mezuniyet bilgilerine müdahale edilmiş
Sputnik Türkiye
Sahte diploma soruşturması sürerken, Kahramanmaraş deprem felaketinde yaşamını yitirip, diploması çete tarafından satılan avukatlara bir yenisi eklendi... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T14:09+0300
2025-08-08T14:14+0300
türki̇ye
sahte
sahte belge
türkiye
ali yerlikaya
türkiye barolar birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098115855_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8783f81bc7e841a0aaa077f07af0728e.jpg
Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmaya ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.Depremde ölen avukatların bilgilerini çaldılarÇetenin, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren avukatları da hedef aldığı belirlendi. Buna göre çete, depremde can veren avukatların diplomalarını kopyalayıp sattı.Hatay Barosu'ndan açıklamaHatay Barosu, depremde yaşamını yitirdikten avukat Bestami Uğur Alkan'ın diplomasının kopyalanıp, satıldığını açıkladı. Baro davaya müdahil olacağını açıkladı.Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmiştiBenzer bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi.Deprem felaketinde Ezgi Apartmanı'nda altı aylık bebeği ve avukat eşiyle birlikte yaşamını yitiren Nesibe Kaya Zabun'un da diplomasının kopyalanıp, satıldığı bildirildi.Mezuniyet bilgileri çalınmışKahramanmaraş Barosu, Zabun'un mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü, tüm sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/adalet-bakani-tunc-sahte-diploma-skandaliyla-ilgili-son-durumu-acikladi-37-kisi-tutuklandi--1098444363.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098115855_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_e3114286bbc756c2c49b04b41c319eaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sahte, sahte belge, türkiye, ali yerlikaya, türkiye barolar birliği
sahte, sahte belge, türkiye, ali yerlikaya, türkiye barolar birliği

Kahramanmaraş Barosu: Vefat eden avukatın mezuniyet bilgilerine müdahale edilmiş

14:09 08.08.2025 (güncellendi: 14:14 08.08.2025)
avukat
avukat - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
Abone ol
Sahte diploma soruşturması sürerken, Kahramanmaraş deprem felaketinde yaşamını yitirip, diploması çete tarafından satılan avukatlara bir yenisi eklendi. Çetenin, depremde ölen avukat Nesibe Kaya Zabun'un da diploma bilgilerine müdahale ettiği belirlendi.
Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmaya ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.

Depremde ölen avukatların bilgilerini çaldılar

Çetenin, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren avukatları da hedef aldığı belirlendi. Buna göre çete, depremde can veren avukatların diplomalarını kopyalayıp sattı.

Hatay Barosu'ndan açıklama

Hatay Barosu, depremde yaşamını yitirdikten avukat Bestami Uğur Alkan'ın diplomasının kopyalanıp, satıldığını açıkladı. Baro davaya müdahil olacağını açıkladı.

Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmişti

Benzer bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi.
Deprem felaketinde Ezgi Apartmanı'nda altı aylık bebeği ve avukat eşiyle birlikte yaşamını yitiren Nesibe Kaya Zabun'un da diplomasının kopyalanıp, satıldığı bildirildi.

Mezuniyet bilgileri çalınmış

Kahramanmaraş Barosu, Zabun'un mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.
Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü, tüm sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda uluslararası basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
TÜRKİYE
Adalet Bakanı Tunç, sahte diploma skandalıyla ilgili son durumu açıkladı: 37 kişi tutuklandı
12:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала