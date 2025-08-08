https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/kahramanmaras-barosu-vefat-eden-avukatin-mezuniyetine-mudahale-edildi-1098446917.html

Kahramanmaraş Barosu: Vefat eden avukatın mezuniyet bilgilerine müdahale edilmiş

Sahte diploma soruşturması sürerken, Kahramanmaraş deprem felaketinde yaşamını yitirip, diploması çete tarafından satılan avukatlara bir yenisi eklendi... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmaya ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.Depremde ölen avukatların bilgilerini çaldılarÇetenin, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren avukatları da hedef aldığı belirlendi. Buna göre çete, depremde can veren avukatların diplomalarını kopyalayıp sattı.Hatay Barosu'ndan açıklamaHatay Barosu, depremde yaşamını yitirdikten avukat Bestami Uğur Alkan'ın diplomasının kopyalanıp, satıldığını açıkladı. Baro davaya müdahil olacağını açıkladı.Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmiştiBenzer bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi.Deprem felaketinde Ezgi Apartmanı'nda altı aylık bebeği ve avukat eşiyle birlikte yaşamını yitiren Nesibe Kaya Zabun'un da diplomasının kopyalanıp, satıldığı bildirildi.Mezuniyet bilgileri çalınmışKahramanmaraş Barosu, Zabun'un mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü, tüm sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

