https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/kahramanmaras-barosu-vefat-eden-avukatin-mezuniyetine-mudahale-edildi-1098446917.html
Kahramanmaraş Barosu: Vefat eden avukatın mezuniyet bilgilerine müdahale edilmiş
Kahramanmaraş Barosu: Vefat eden avukatın mezuniyet bilgilerine müdahale edilmiş
Sputnik Türkiye
Sahte diploma soruşturması sürerken, Kahramanmaraş deprem felaketinde yaşamını yitirip, diploması çete tarafından satılan avukatlara bir yenisi eklendi... 08.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-08T14:09+0300
2025-08-08T14:09+0300
2025-08-08T14:14+0300
türki̇ye
sahte
sahte belge
türkiye
ali yerlikaya
türkiye barolar birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098115855_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8783f81bc7e841a0aaa077f07af0728e.jpg
Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmaya ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.Depremde ölen avukatların bilgilerini çaldılarÇetenin, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren avukatları da hedef aldığı belirlendi. Buna göre çete, depremde can veren avukatların diplomalarını kopyalayıp sattı.Hatay Barosu'ndan açıklamaHatay Barosu, depremde yaşamını yitirdikten avukat Bestami Uğur Alkan'ın diplomasının kopyalanıp, satıldığını açıkladı. Baro davaya müdahil olacağını açıkladı.Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmiştiBenzer bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi.Deprem felaketinde Ezgi Apartmanı'nda altı aylık bebeği ve avukat eşiyle birlikte yaşamını yitiren Nesibe Kaya Zabun'un da diplomasının kopyalanıp, satıldığı bildirildi.Mezuniyet bilgileri çalınmışKahramanmaraş Barosu, Zabun'un mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü, tüm sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/adalet-bakani-tunc-sahte-diploma-skandaliyla-ilgili-son-durumu-acikladi-37-kisi-tutuklandi--1098444363.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/18/1098115855_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_e3114286bbc756c2c49b04b41c319eaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sahte, sahte belge, türkiye, ali yerlikaya, türkiye barolar birliği
sahte, sahte belge, türkiye, ali yerlikaya, türkiye barolar birliği
Kahramanmaraş Barosu: Vefat eden avukatın mezuniyet bilgilerine müdahale edilmiş
14:09 08.08.2025 (güncellendi: 14:14 08.08.2025)
Sahte diploma soruşturması sürerken, Kahramanmaraş deprem felaketinde yaşamını yitirip, diploması çete tarafından satılan avukatlara bir yenisi eklendi. Çetenin, depremde ölen avukat Nesibe Kaya Zabun'un da diploma bilgilerine müdahale ettiği belirlendi.
Sahte belgelerle e-imza üretip, kamu sistemlerine sızan sahte diploma çetesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmaya ilişkin her gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor.
Depremde ölen avukatların bilgilerini çaldılar
Çetenin, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren avukatları da hedef aldığı belirlendi. Buna göre çete, depremde can veren avukatların diplomalarını kopyalayıp sattı.
Hatay Barosu'ndan açıklama
Hatay Barosu, depremde yaşamını yitirdikten avukat Bestami Uğur Alkan'ın diplomasının kopyalanıp, satıldığını açıkladı. Baro davaya müdahil olacağını açıkladı.
Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybetmişti
Benzer bir haber de Kahramanmaraş'tan geldi.
Deprem felaketinde Ezgi Apartmanı'nda altı aylık bebeği ve avukat eşiyle birlikte yaşamını yitiren Nesibe Kaya Zabun'un da diplomasının kopyalanıp, satıldığı bildirildi.
Mezuniyet bilgileri çalınmış
Kahramanmaraş Barosu, Zabun'un mezuniyet bilgilerinin hukuka aykırı şekilde ele geçirildiğini tespit ettiklerini açıkladı.
Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşüldüğü, tüm sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Şüpheliler hakkında açılan kamu davasına Kahramanmaraş Barosu olarak müdahillik talebinde bulunacağımızı, yargılamayı titizlikle takip edeceğimizi ve bu ağır suçu işleyenlerin adalet önünde hesap vermesi için tüm hukuki süreci sonuna kadar sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."