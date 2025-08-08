https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/adalet-bakani-tunc-sahte-diploma-skandaliyla-ilgili-son-durumu-acikladi-37-kisi-tutuklandi--1098444363.html

Adalet Bakanı Tunç, sahte diploma skandalıyla ilgili son durumu açıkladı: 37 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Tunç, sahte diploma skandalıyla ilgili son durumu açıkladı: 37 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma ve sahte e-imza skandalıyla ilgili son durumu açıkladı. 190 kişi hakkında kamu davası açıldığı belirtilirken 37 kişi... 08.08.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye sahte diploma skandalını konuşurken soruşturmayla ilgili son durumu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı. Bakan Tunç, 190 kişi hakkında kamu davası açıldığını ve bunlardan 37'si hakkında tutuklama kararı verildiğini belirtirken, "Bu sahte belgelerle herhangi bir resmi işlem yapılamadı" dedi. Çetenin tüm bağlantılarıyla birlikte açığa çıkarılması gerekiyorduAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte diploma ve sahte e-İmza skandalıyla ilgili soruları yanıtladı. Tunç, sahtecilik şebekesinin ortaya çıkarılması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı ve etkin bir soruşturma başlatıldığını belirtirken, "Bu çetenin tüm bağlantılarıyla birlikte açığa çıkarılması gerekiyordu. Soruşturma gizlilik içerisinde yürütülüyor. Kolluk birimlerimiz gözaltı işlemlerini gerçekleştirdi" dedi. Sahte belgelerle herhangi bir işlem yapılamadı vurgusu Bakan Tunç, yürütülen operasyonlar kapsamında 190 kişi hakkında kamu davası açıldığını, bunlardan 37’si hakkında tutuklama kararı verildiğini açıkladı. Soruşturma sürecinde tespit edilen sahte mezuniyet belgeleri, sürücü belgeleri ve benzeri dokümanların ilgili kurumlara iletildiğini aktardı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte belgelerin kullanımını önlemek amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak, “Bu sahte belgelerle herhangi bir resmi işlem yapılamadı. Dava süreci devam ediyor ve bu sahteciliği gerçekleştiren kişiler, Türk Ceza Kanunu kapsamında hangi suçla karşılık buluyorsa, o doğrultuda cezalandırılacaklardır” dedi.Özel'in 'İBB davası borsası' iddiasına cevap verdiGündeme ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İBB davası borsası' iddialarıyla ilgili de konuştu. Bakan Tunç soruşturmaların devam ettiğini belirtirken şunları dile getirdi: "Özellikle bu soruşturmalar devam ederken itirafçı beyanları, birtakım CHP'lilerin beyanlarıyla ortaya çıkan soruşturmalar bunlar. Dijital kayıtlar ve ulaşılan belgeler ışığında soruşturma genişletildi. İtirafçı beyanları, kolluk kayıtları tüm bunları göz arda ederek burada suç yoktur demek bir kere hukuk devletinde olmaz. “Kimse peşinen suçlu ilan edilemez. Yargılama sonucu belli olacaktır. Dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak lazım. Kanıtları ilgili yerlere ulaştırırsınız bunun gereği yapılır. Propaganda yapmak yerine mitinglerde Hakimler Savcılar Kurulu'nun huzuruna getirmek gerek. Elimde belgeler var diyor, o zaman belgeleri bekletme getir”

