Yüksek kira ödeyenler dikkat: 'Hakkaniyet indirimi'yle daha düşük kira ödeyebilirsiniz
07.08.2025
Enflasyonla birlikte kiracılar ve ev sahipleri arasında kira tespitlerine yönelik davaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu davalarda 'hakkaniyet indirimi' talebi ise kiracıları 'yüksek zam'lardan koruyor. Peki hakkaniyet indirimi nedir? Hakkaniyet indirimi hangi durumlarda kullanılabilir?Ekol TV'nin haberine göre, kira tespit davalarında son dönemde öne çıkan kavramlardan biri de "hakkaniyet indirimi" oldu. Uygulamanın ne anlama geldiğini ve kimleri kapsadığını ise hukukçu Sedef Selçuk anlattı. Hakkaniyet indirimi nedir? Hangi durumlarda hakkaniyet indirimi talep edilebilir?Hakkaniyet indiriminin detaylarından bahseden Selçuk, "Hakkaniyet indirimi, kira tespit davalarında karşımıza çıkan bir uygulamadır. Beş yıllık kiracılık süresini dolduran bir kiracı için ev sahibi mahkemeye başvurarak, mevcut kira bedelinin güncel piyasa koşullarına göre düşük kaldığını belirterek yeni bir kira bedeli talep edebilir" dedi. Bu süreçte bölgedeki emsal kira bedelleri dikkate alınarak yeni bir kira tutarı belirlendiğine dikkat çeken Selçuk, "İlk beş yıl boyunca kira artışları yalnızca TÜFE'nin 12 aylık ortalaması ile sınırlıyken, beşinci yılın sonunda artık bu sınırlama geçerli değildir. Ev sahibinin başvurusu üzerine hâkim, TÜFE oranından bağımsız şekilde kira tespiti yapabilir.Yüzde 30 indirim alınabilirAncak burada devreye "hakkaniyet indirimi" girer. Kiracının uzun süredir aynı evde oturması, taşınmazda iyileştirmeler yapmış olması, evin yaşı ya da konumu gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, hâkim belirlediği yeni kira bedelinde indirime gidebilir. Uygulamada bu oranın yüzde 5 ila 30 arasında değiştiği görülüyor." diye anlattı.
14:47 07.08.2025
Kira tespit davaları kiracılar ve ev sahiplerini karşı karşıya getirirken, uzmanlar yüksek kira tespiti durumunda kiracıların 'hakkaniyet indirimi' isteme hakkı olduğunu belirterek uyardı.
Enflasyonla birlikte kiracılar ve ev sahipleri arasında kira tespitlerine yönelik davaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bu davalarda 'hakkaniyet indirimi' talebi ise kiracıları 'yüksek zam'lardan koruyor. Peki hakkaniyet indirimi nedir? Hakkaniyet indirimi hangi durumlarda kullanılabilir?
Ekol TV'nin haberine göre, kira tespit davalarında son dönemde öne çıkan kavramlardan biri de “hakkaniyet indirimi” oldu. Uygulamanın ne anlama geldiğini ve kimleri kapsadığını ise hukukçu Sedef Selçuk anlattı.
Hakkaniyet indirimi nedir? Hangi durumlarda hakkaniyet indirimi talep edilebilir?
Hakkaniyet indiriminin detaylarından bahseden Selçuk, "Hakkaniyet indirimi, kira tespit davalarında karşımıza çıkan bir uygulamadır. Beş yıllık kiracılık süresini dolduran bir kiracı için ev sahibi mahkemeye başvurarak, mevcut kira bedelinin güncel piyasa koşullarına göre düşük kaldığını belirterek yeni bir kira bedeli talep edebilir" dedi.
Bu süreçte bölgedeki emsal kira bedelleri dikkate alınarak yeni bir kira tutarı belirlendiğine dikkat çeken Selçuk, "İlk beş yıl boyunca kira artışları yalnızca TÜFE’nin 12 aylık ortalaması ile sınırlıyken, beşinci yılın sonunda artık bu sınırlama geçerli değildir. Ev sahibinin başvurusu üzerine hâkim, TÜFE oranından bağımsız şekilde kira tespiti yapabilir.
Yüzde 30 indirim alınabilir
Ancak burada devreye “hakkaniyet indirimi” girer. Kiracının uzun süredir aynı evde oturması, taşınmazda iyileştirmeler yapmış olması, evin yaşı ya da konumu gibi unsurlar göz önünde bulundurularak, hâkim belirlediği yeni kira bedelinde indirime gidebilir. Uygulamada bu oranın yüzde 5 ila 30 arasında değiştiği görülüyor." diye anlattı.