https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/unlu-sarkici-oguzhan-koc-ev-sahibiyle-davalik-oldu-kirasini-dort-katina-cikarmak-istedi-1098113390.html
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ev sahibiyle davalık oldu: Kirasını dört katına çıkarmak istedi
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ev sahibiyle davalık oldu: Kirasını dört katına çıkarmak istedi
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 85 bin lira kira ödediği evin bedelinin 350 bin liraya çıkarılması üzerine ev sahibiyle mahkemelik oldu 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:21+0300
2025-07-24T12:21+0300
2025-07-24T12:21+0300
yaşam
oğuzhan koç
kira
kira bedeli
kira davası
kira anlaşmazlığı
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Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 2019'dan bu yana oturduğu ve 85 bin lira kira ödediği evinin bedelinin 350 bin liraya çıkarılması üzerine ev sahibine dava açtı.Kirasını dört katına çıkarmak istediKoç, Beşiktaş'ta 2019 yılından bu yana oturduğu evin kira bedelinin dört katına çıkarılmak istenmesi üzerine ev sahibiyle mahkemelik oldu. Edinilen bilgilere göre, aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç'tan ev sahibi 350 bin lira talep etti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca ev sahibi geçtiğimiz hafta İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Duruşmanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.Memleketteki bütün kiracıların derdi buKoç yaşanan kira kriziyle ilgili, "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk sabuk artışlar. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten." açıklaması yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/tum-ev-sahiplerini-ilgilendiriyor-kiraci-ev-sahibi-anlasmazliginda-yargitaydan-emsal-tahliye-1097418856.html
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oğuzhan koç , kira, kira bedeli, kira davası, kira anlaşmazlığı
oğuzhan koç , kira, kira bedeli, kira davası, kira anlaşmazlığı
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, ev sahibiyle davalık oldu: Kirasını dört katına çıkarmak istedi
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, 85 bin lira kira ödediği evin bedelinin 350 bin liraya çıkarılması üzerine ev sahibiyle mahkemelik oldu
Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, 2019'dan bu yana oturduğu ve 85 bin lira kira ödediği evinin bedelinin 350 bin liraya çıkarılması üzerine ev sahibine dava açtı.
Kirasını dört katına çıkarmak istedi
Koç, Beşiktaş'ta 2019 yılından bu yana oturduğu evin kira bedelinin dört katına çıkarılmak istenmesi üzerine ev sahibiyle mahkemelik oldu. Edinilen bilgilere göre, aylık 85 bin lira kira ödeyen Koç'tan ev sahibi 350 bin lira talep etti. Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca ev sahibi geçtiğimiz hafta İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne kira tespit davası açtı. Duruşmanın önümüzdeki günlerde görülmesi bekleniyor.
Memleketteki bütün kiracıların derdi bu
Koç yaşanan kira kriziyle ilgili, "Memleketteki bütün kiracıların derdi bu. Abuk sabuk artışlar. Ben de bu konuda kendini mağdur hissedenlerdenim. Herkesin başına gelen bir durum. Onlar da haklı, biz de haklıyız. Hayatta kiracıyız zaten." açıklaması yaptı.