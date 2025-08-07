https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/ihtiyac-kredilerinde-faizler-geri-cekildi-bazi-bankalardan-yeni-sifir-faizli-kredi-tutari-1098423439.html
İhtiyaç kredilerinde faizler geri çekildi: Bazı bankalardan yeni sıfır faizli kredi tutarı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temmuzda 300 baz puanlık politika faizi indirimi sonrası, bankalar da kredi faizlerinde düşüşe gitti. İhtiyaç... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
TCMB'nin temmuz ayında 300 baz puanlık politika faizi indirimi, piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Bu gelişmeyle birlikte, bankaların fonlama maliyetlerinde düşüş yaşandı ve özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında gerileme görüldü. Karar, bireysel kredi kullanıcılarını doğrudan etkiledi.
İhtiyaç kredilerinde faizler geri çekildi
Bankaların sunduğu güncel rakamlara göre, şu anda 12 ay vadeli 125 bin TL’lik bir ihtiyaç kredisi için ortalama faiz oranı yüzde 3.39 seviyelerinde. Bu kredinin aylık ödemesi 13 bin 635 TL, toplam geri ödeme ise 164 bin 344 TL olarak hesaplanıyor. Ancak 24 ay vadeli kredi kullananlar için faiz oranı yüzde 2.99’a kadar düşüyor. Bu durumda aylık taksit 6 bin 508 TL, toplam geri ödeme ise 234 bin 280 TL oluyor.
Sıfır faizli kredi kampanyaları başladı
Bazı bankalar, yeni müşteriler için 80 bin TL’ye kadar sıfır faizli kredi kampanyaları sunmaya başladı. Uzmanlara göre, bu tür kampanyalar sınırlı süreli ve başvuru koşullarına bağlı olarak değişiyor.
Uzman uyarıyor: Sadece ihtiyaç kadar kredi çekin
Hürriyet'in haberine göre Ekonomist Muhammet Bayram, faizlerin düşüş eğiliminde olduğunu hatırlatarak vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:
“Şu an uzun vadeli kredi çekmek için erken olabilir. Vatandaşlarımız sadece ihtiyaçları kadar kredi kullanmalı, yıl sonunda faizler düştüğünde kalan ihtiyaçlarını daha uygun maliyetle karşılayabilir.”
Bayram, 10 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeye de dikkat çekti:
“Gecikmiş kredi ve kredi kartı borçları, yüzde 3.11 faiz oranıyla ve 48 ay vade ile yapılandırılabiliyor.”
Faizler daha da düşebilir
Bayram, politika faizlerinin yıl sonuna kadar daha da düşmesini beklediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 35 seviyelerine, 2026 itibarıyla ise yüzde 24-25 civarına gerilemesini öngörüyoruz.”