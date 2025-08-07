Türkiye
Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti: Motorine indirim geldi
Akaryakıt tabelası gece yarısı değişti: Motorine indirim geldi
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, 7 Ağustos itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim uygulandı. İşte şehir şehir güncel akaryakıt... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
Piyasalardaki belirsizlik, döviz kurundaki hareketlilik ve son dönemde art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu gelişmelerin ardından, gece yarısı itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim, tabelalara yansıdı.İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:📍 İstanbul Avrupa Yakası:📍 İstanbul Anadolu Yakası:📍 Ankara:📍 İzmir:
Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürerken, 7 Ağustos itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruşluk indirim uygulandı. İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları ve indirimin detayları...
Piyasalardaki belirsizlik, döviz kurundaki hareketlilik ve son dönemde art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
Bu gelişmelerin ardından, gece yarısı itibarıyla motorin litre fiyatına 1 lira 77 kuruş indirim yapıldı. Söz konusu indirim, tabelalara yansıdı.

İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

7 Ağustos 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
📍 İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 51.50 TL
Motorin: 52.07 TL
LPG: 26.51 TL
📍 İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 51.35 TL
Motorin: 51.95 TL
LPG: 25.88 TL
📍 Ankara:
Benzin: 52.21 TL
Motorin: 52.95 TL
LPG: 26.40 TL
📍 İzmir:
Benzin: 52.53 TL
Motorin: 53.29 TL
LPG: 26.33 TL
