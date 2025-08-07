Türkiye
BAE havaalanları Sudan uçuşlarını kabul etmeme kararı aldı
BAE havaalanları Sudan uçuşlarını kabul etmeme kararı aldı
Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki havalimanlarına Sudan havayollarına ait uçakların inişini yasakladı. Sudan medyası, Sudan'ın bu yasak karşısında şaşkınlığa... 07.08.2025, Sputnik Türkiye
Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, BAE'nin ülkedeki havalimanlarına Sudan havayollarına ait uçakların inişini yasakladığını bildirdi.Sudan medyası, Sudan havacılık otoritesine dayandırdığı haberinde, Sudan'ın bu yasak karşısında şaşkınlığa uğradığını bildirdi. Haberde ayrıca, BAE yetkililerinin Abu Dabi havalimanından bir Sudan havayolu uçuşunun kalkışını yasakladığı belirtildi.Açıklamada, sivil havacılık otoritesinin durumu izlediği ve BAE'den uçmayı veya BAE'ye varmayı planlayan Sudan havayolları yolcularının bilet rezervasyonlarını düzenlemek için önlemler aldığı belirtildi.
04:13 07.08.2025 (güncellendi: 04:15 07.08.2025)
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBAE havaalanları Sudan uçuşlarını kabul etmeme kararı aldı
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Birleşik Arap Emirlikleri, ülkedeki havalimanlarına Sudan havayollarına ait uçakların inişini yasakladı. Sudan medyası, Sudan'ın bu yasak karşısında şaşkınlığa uğradığını bildirdi.
Sudan Sivil Havacılık Otoritesi, BAE'nin ülkedeki havalimanlarına Sudan havayollarına ait uçakların inişini yasakladığını bildirdi.
Sudan medyası, Sudan havacılık otoritesine dayandırdığı haberinde, Sudan'ın bu yasak karşısında şaşkınlığa uğradığını bildirdi. Haberde ayrıca, BAE yetkililerinin Abu Dabi havalimanından bir Sudan havayolu uçuşunun kalkışını yasakladığı belirtildi.
Açıklamada, sivil havacılık otoritesinin durumu izlediği ve BAE'den uçmayı veya BAE'ye varmayı planlayan Sudan havayolları yolcularının bilet rezervasyonlarını düzenlemek için önlemler aldığı belirtildi.
