https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/israil-hizbullaha-ait-altyapi-tesislerini-vurduk-1098409934.html

İsrail: Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduk

İsrail: Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduk

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu. 07.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-07T03:24+0300

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hizbullah

i̇srail savunma kuvvetleri (idf)

i̇srail ordusu (idf)

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İsrail ordusu, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Lübnan'daki Hizbullah terör tesislerini vurdu. Vurulan hedefler arasında Hizbullah'ın silah depolama tesisleri, bir füze rampası ve bölgede terörist tesislerinin yeniden kurulmasını sağlayan mühendislik araçlarının depolandığı Hizbullah terör tesisleri de vardı." ifadelerini kullandı.Lübnanlı yetkililer, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini sistematik olarak ihlal etmeye devam ettiğini defalarca belirtti. İsrail ordusu, Lübnan yetkililerinin devam eden bir işgal ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali olarak gördüğü Ghajar köyünün kuzey kısmı da dahil olmak üzere, Güney Lübnan'daki beş stratejik noktada varlığını sürdürüyor.

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