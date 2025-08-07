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İsrail: Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduk
İsrail: Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduk
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu. 07.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-07T03:24+0300
2025-08-07T03:24+0300
dünya
ortadoğu
i̇srail
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İsrail ordusu, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Lübnan'daki Hizbullah terör tesislerini vurdu. Vurulan hedefler arasında Hizbullah'ın silah depolama tesisleri, bir füze rampası ve bölgede terörist tesislerinin yeniden kurulmasını sağlayan mühendislik araçlarının depolandığı Hizbullah terör tesisleri de vardı." ifadelerini kullandı.Lübnanlı yetkililer, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini sistematik olarak ihlal etmeye devam ettiğini defalarca belirtti. İsrail ordusu, Lübnan yetkililerinin devam eden bir işgal ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali olarak gördüğü Ghajar köyünün kuzey kısmı da dahil olmak üzere, Güney Lübnan'daki beş stratejik noktada varlığını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/netanyahu-kanadindan-genelkurmay-baskanina-darbe-suclamasi-israil-kabinesi-gazzenin-tamamen-isgali-1098393524.html
i̇srail
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ortadoğu, i̇srail, lübnan, güney lübnan, hizbullah, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), telegram
ortadoğu, i̇srail, lübnan, güney lübnan, hizbullah, i̇srail savunma kuvvetleri (idf), i̇srail ordusu (idf), telegram

İsrail: Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduk

03:24 07.08.2025
© AA / Ramiz Dallahİsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye kırsalına yoğun hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Nabatiye kırsalına yoğun hava saldırısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© AA / Ramiz Dallah
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İsrail ordusu, Güney Lübnan'da Hizbullah'a ait altyapı tesislerini vurduğunu duyurdu.
İsrail ordusu, Telegram'da yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Güney Lübnan'daki Hizbullah terör tesislerini vurdu. Vurulan hedefler arasında Hizbullah'ın silah depolama tesisleri, bir füze rampası ve bölgede terörist tesislerinin yeniden kurulmasını sağlayan mühendislik araçlarının depolandığı Hizbullah terör tesisleri de vardı." ifadelerini kullandı.
Lübnanlı yetkililer, Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in Lübnan'ın egemenliğini sistematik olarak ihlal etmeye devam ettiğini defalarca belirtti.
İsrail ordusu, Lübnan yetkililerinin devam eden bir işgal ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali olarak gördüğü Ghajar köyünün kuzey kısmı da dahil olmak üzere, Güney Lübnan'daki beş stratejik noktada varlığını sürdürüyor.
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