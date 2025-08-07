Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/alzheimer-tedavisinde-cigir-acan-arastirma-lityum-beyni-hastaliktan-koruyabilir-1098428690.html
Alzheimer tedavisinde çığır açan araştırma: 'Lityum, beyni hastalıktan koruyabilir'
Alzheimer tedavisinde çığır açan araştırma: 'Lityum, beyni hastalıktan koruyabilir'
Sputnik Türkiye
Harvard Üniversitesi'nin yayımladığı son araştırmaya göre, Alzheimer hastalığı beyindeki doğal lityum seviyesinin düşmesiyle başlayabileceği öngörülüyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler umut verdi.
2025-08-07T17:28+0300
2025-08-07T17:28+0300
sağlik
nature (dergi)
bilim
yaşam
sağlıklı yaşam
alzheimer
alzheimer hastalığı
lityum
harvard üniversitesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080951969_0:64:1234:758_1920x0_80_0_0_7ff0e05d73ec73ae19463857a12d9550.jpg
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde 10 yıl süren kapsamlı bir araştırmada, Alzheimer hastalığıyla ilgili ezber bozan bulgulara rastlandı. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, beynin doğal lityum seviyesindeki azalma, Alzheimer hastalığının en erken işareti olabilir. Araştırma aynı zamanda, özel bir lityum bileşiğinin hafıza kaybını geri çevirebildiğini ortaya koydu.Beyinde doğal olarak lityum bulunuyorUzmanlar, daha önce yalnızca mani, bipolar bozukluk gibi psikiyatrik tedavilerde kullanılan lityumun aslında beynin doğal işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu belirledi. Yapılan analizlerde, sağlıklı bireylerin beyin dokusunda yüksek düzeyde lityum bulunduğu, ancak Alzheimer’lı bireylerde bu seviyelerin dramatik biçimde düştüğü gözlemlendi.Lityum eksikliği Alzheimer'ı tetikliyor olabilirFareler üzerinde yapılan deneylerde lityum seviyesinin düşürülmesinin, Alzheimer'a özgü beyin hasarlarını ve hafıza kaybını hızlandırdığı tespit edildi. Bilim insanlarının en dikkat çekici bulduğu bulgulardan biri de beta-amiloid plaklarının lityumu bağlayarak beynin kullanımına sunmaması oldu. Bu da lityumun işlevini engelliyor ve hastalığı tetikliyor olabileceği anlamına geliyor.Lityum orotat hafızayı geri getirdi Araştırmacılar, beta-amiloid plaklarından etkilenmeyen yeni bir lityum bileşiği geliştirdi: Lityum orotat. Fareler üzerinde uygulanan bu bileşik sayesinde Alzheimer’a özgü hasarın geriye döndüğü ve hafızanın büyük oranda toparlandığı görüldü. Henüz insanlar üzerinde denenmedi. Ancak kan testiyle lityum seviyelerinin kolaylıkla ölçülebileceğini belirten bilim insanları, gelecekte Alzheimer riski taşıyan bireylerin erkenden tespit edilip tedaviye alınabileceğini söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/asiri-islenmis-gidalarla-da-kilo-verilebilir-mi-yeni-arastirma-cevapladi-1098369298.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/15/1080951969_68:0:1164:822_1920x0_80_0_0_9d29cc49c903bd6256e312a3749ca8fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alzheimer hastalığı nedir, alzheimer tedavisi 2025, lityum beyin etkisi, lityum orotat ne işe yarar, alzheimer başlangıç nedenleri, hafıza kaybı ve lityum, harvard alzheimer araştırması, beyin sağlığı için lityum, alzheimer doğal tedavi, alzheimer klinik çalışma,
alzheimer hastalığı nedir, alzheimer tedavisi 2025, lityum beyin etkisi, lityum orotat ne işe yarar, alzheimer başlangıç nedenleri, hafıza kaybı ve lityum, harvard alzheimer araştırması, beyin sağlığı için lityum, alzheimer doğal tedavi, alzheimer klinik çalışma,

Alzheimer tedavisinde çığır açan araştırma: 'Lityum, beyni hastalıktan koruyabilir'

17:28 07.08.2025
© İHA / İHA-AW143734Demans
Demans - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2025
© İHA / İHA-AW143734
Abone ol
Harvard Üniversitesi’nde yapılan çığır açıcı bir araştırma, Alzheimer hastalığının beyindeki lityum eksikliğiyle başlayabileceğini ve doğru bileşiklerle tedavi edilebileceğini gösterdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, özel bir lityum bileşiğiyle hastalığın geriye çevrilebildiği ortaya çıktı.
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesinde 10 yıl süren kapsamlı bir araştırmada, Alzheimer hastalığıyla ilgili ezber bozan bulgulara rastlandı. Nature dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, beynin doğal lityum seviyesindeki azalma, Alzheimer hastalığının en erken işareti olabilir. Araştırma aynı zamanda, özel bir lityum bileşiğinin hafıza kaybını geri çevirebildiğini ortaya koydu.

Beyinde doğal olarak lityum bulunuyor

Uzmanlar, daha önce yalnızca mani, bipolar bozukluk gibi psikiyatrik tedavilerde kullanılan lityumun aslında beynin doğal işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu belirledi. Yapılan analizlerde, sağlıklı bireylerin beyin dokusunda yüksek düzeyde lityum bulunduğu, ancak Alzheimer’lı bireylerde bu seviyelerin dramatik biçimde düştüğü gözlemlendi.

Lityum eksikliği Alzheimer'ı tetikliyor olabilir

Fareler üzerinde yapılan deneylerde lityum seviyesinin düşürülmesinin, Alzheimer'a özgü beyin hasarlarını ve hafıza kaybını hızlandırdığı tespit edildi. Bilim insanlarının en dikkat çekici bulduğu bulgulardan biri de beta-amiloid plaklarının lityumu bağlayarak beynin kullanımına sunmaması oldu. Bu da lityumun işlevini engelliyor ve hastalığı tetikliyor olabileceği anlamına geliyor.

Lityum orotat hafızayı geri getirdi

Araştırmacılar, beta-amiloid plaklarından etkilenmeyen yeni bir lityum bileşiği geliştirdi: Lityum orotat. Fareler üzerinde uygulanan bu bileşik sayesinde Alzheimer’a özgü hasarın geriye döndüğü ve hafızanın büyük oranda toparlandığı görüldü.
Henüz insanlar üzerinde denenmedi. Ancak kan testiyle lityum seviyelerinin kolaylıkla ölçülebileceğini belirten bilim insanları, gelecekte Alzheimer riski taşıyan bireylerin erkenden tespit edilip tedaviye alınabileceğini söylüyor.
Ultra işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
SAĞLIK
Aşırı işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı
5 Ağustos, 12:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала