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Aşırı işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı
Aşırı işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaların yer aldığı bir diyetle de kilo verilebileceğini ortaya koydu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T12:57+0300
2025-08-05T12:57+0300
sağlik
nature medicine
sağlıklı beslenme
aşırı işlenmiş gıdalar (upf)
kolesterol
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Aşırı işlenmiş gıdalar, uzun süredir kilo alımı, kalp hastalıkları ve diyabet gibi olumsuz sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Bilim insanları, yeni çalışmalarında bu gıdaların doğru içeriklerle hazırlandığında kilo kaybına neden olabileceğini ortaya koydu.İngiltere’de University College London'dan Samuel Dicken ve ekibinin yürüttüğü Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, fazla kilolu veya obez 55 kişi iki farklı diyet grubuna ayrıldı. Bu gruplardan biri, 'ultra işlenmiş', diğeri 'minimum işlenmiş' gıdalardan ( ev yemekleri, taze sebze vs.) oluşan diyetle beslendi. Katılımcıların istedikleri kadar yeme özgürlüğüne sahip olduğu diyette, İngiltere'nin resmi 'Eatwell Guide' beslenme rehberine uygun şekilde hazırlanmış 4 bin kalorilik hazır menüler sağlandı. Sonuçlar şaşırttıHer iki grupta 8 hafta süren diyet boyunca kilo kaybetti. Aşırı işlenmiş gıda grubunda ortalama yüzde 1 oranında, minimum işlenmiş gıda grubunda ise yüzde 2 oranında kilo kaybı görüldü. Ayrıca, ikinci grup daha fazla yağ kaybı yaşarken, tatlı isteği gibi yeme krizlerinde daha büyük azalma yaşadı.Araştırma, ultra işlenmiş gıdalarda besin içeriği dikkatli şekilde ayarlandığı sürece kilo kaybının mümkün olduğunu ortaya koydu. Bu durum, 'işlenmemiş gıdalara dayalı diyetin sağlık üzerindeki olumlu etkileri daha güçlü' olarak değerlendirildi.Kötü kolesterolde düşüş Çalışmada, ultra işlenmiş diyeti uygulayanlarda 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyelerinde düşüş sağlandı. Bu durumun nedeni henüz belirlenmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/asiri-hava-olaylari-sonrasi-beklenmedik-saglik-riski-kalp-hastaliklarinda-artis-gozlemlendi-1098320543.html
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nature medicine, sağlıklı beslenme, aşırı işlenmiş gıdalar (upf), kolesterol
nature medicine, sağlıklı beslenme, aşırı işlenmiş gıdalar (upf), kolesterol

Aşırı işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı

12:57 05.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturUltra işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı
Ultra işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaların yer aldığı bir diyetle de kilo verilebileceğini ortaya koydu.
Aşırı işlenmiş gıdalar, uzun süredir kilo alımı, kalp hastalıkları ve diyabet gibi olumsuz sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Bilim insanları, yeni çalışmalarında bu gıdaların doğru içeriklerle hazırlandığında kilo kaybına neden olabileceğini ortaya koydu.

Aşırı işlenmiş gıdalar neler?

Aşırı işlenmiş gıdalar endüstriyel işlemlerle üretilmiş, genellikle çok sayıda katkı maddesi (tatlandırıcılar, koruyucular, renklendiriciler, emülgatörler vb.) içeren ve doğal haliyle tanınamayacak kadar değiştirilmiş gıdalardır.

Bu gıdalar genellikle pratik, uzun raf ömürlü olacak şekilde tasarlanır. Örneğin, gazlı içecekler, tatlı ya da tuzlu paketlenmiş atıştırmalıklar, çikolata, kahvaltılık gevrekler, hazır erişteler, fast food ürünleri, işlenmiş et ürünleri gibi.

İngiltere’de University College London'dan Samuel Dicken ve ekibinin yürüttüğü Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, fazla kilolu veya obez 55 kişi iki farklı diyet grubuna ayrıldı. Bu gruplardan biri, 'ultra işlenmiş', diğeri 'minimum işlenmiş' gıdalardan ( ev yemekleri, taze sebze vs.) oluşan diyetle beslendi.
Katılımcıların istedikleri kadar yeme özgürlüğüne sahip olduğu diyette, İngiltere'nin resmi 'Eatwell Guide' beslenme rehberine uygun şekilde hazırlanmış 4 bin kalorilik hazır menüler sağlandı.

Sonuçlar şaşırttı

Her iki grupta 8 hafta süren diyet boyunca kilo kaybetti. Aşırı işlenmiş gıda grubunda ortalama yüzde 1 oranında, minimum işlenmiş gıda grubunda ise yüzde 2 oranında kilo kaybı görüldü. Ayrıca, ikinci grup daha fazla yağ kaybı yaşarken, tatlı isteği gibi yeme krizlerinde daha büyük azalma yaşadı.
Araştırma, ultra işlenmiş gıdalarda besin içeriği dikkatli şekilde ayarlandığı sürece kilo kaybının mümkün olduğunu ortaya koydu. Bu durum, 'işlenmemiş gıdalara dayalı diyetin sağlık üzerindeki olumlu etkileri daha güçlü' olarak değerlendirildi.

Kötü kolesterolde düşüş

Çalışmada, ultra işlenmiş diyeti uygulayanlarda 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyelerinde düşüş sağlandı. Bu durumun nedeni henüz belirlenmedi.
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