https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/asiri-islenmis-gidalarla-da-kilo-verilebilir-mi-yeni-arastirma-cevapladi-1098369298.html

Aşırı işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı

Aşırı işlenmiş gıdalarla da kilo verilebilir mi? Yeni araştırma cevapladı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaların yer aldığı bir diyetle de kilo verilebileceğini ortaya koydu. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T12:57+0300

2025-08-05T12:57+0300

2025-08-05T12:57+0300

sağlik

nature medicine

sağlıklı beslenme

aşırı işlenmiş gıdalar (upf)

kolesterol

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Aşırı işlenmiş gıdalar, uzun süredir kilo alımı, kalp hastalıkları ve diyabet gibi olumsuz sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Bilim insanları, yeni çalışmalarında bu gıdaların doğru içeriklerle hazırlandığında kilo kaybına neden olabileceğini ortaya koydu.İngiltere’de University College London'dan Samuel Dicken ve ekibinin yürüttüğü Nature Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, fazla kilolu veya obez 55 kişi iki farklı diyet grubuna ayrıldı. Bu gruplardan biri, 'ultra işlenmiş', diğeri 'minimum işlenmiş' gıdalardan ( ev yemekleri, taze sebze vs.) oluşan diyetle beslendi. Katılımcıların istedikleri kadar yeme özgürlüğüne sahip olduğu diyette, İngiltere'nin resmi 'Eatwell Guide' beslenme rehberine uygun şekilde hazırlanmış 4 bin kalorilik hazır menüler sağlandı. Sonuçlar şaşırttıHer iki grupta 8 hafta süren diyet boyunca kilo kaybetti. Aşırı işlenmiş gıda grubunda ortalama yüzde 1 oranında, minimum işlenmiş gıda grubunda ise yüzde 2 oranında kilo kaybı görüldü. Ayrıca, ikinci grup daha fazla yağ kaybı yaşarken, tatlı isteği gibi yeme krizlerinde daha büyük azalma yaşadı.Araştırma, ultra işlenmiş gıdalarda besin içeriği dikkatli şekilde ayarlandığı sürece kilo kaybının mümkün olduğunu ortaya koydu. Bu durum, 'işlenmemiş gıdalara dayalı diyetin sağlık üzerindeki olumlu etkileri daha güçlü' olarak değerlendirildi.Kötü kolesterolde düşüş Çalışmada, ultra işlenmiş diyeti uygulayanlarda 'kötü kolesterol' olarak bilinen LDL seviyelerinde düşüş sağlandı. Bu durumun nedeni henüz belirlenmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/asiri-hava-olaylari-sonrasi-beklenmedik-saglik-riski-kalp-hastaliklarinda-artis-gozlemlendi-1098320543.html

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nature medicine, sağlıklı beslenme, aşırı işlenmiş gıdalar (upf), kolesterol