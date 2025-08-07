https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/abd-hindistana-karsi-pakistanla-yakinlasiyor-modi-oyunun-kurallarini-degistiriyor-1098418418.html

ABD, Hindistan'a karşı Pakistan'la yakınlaşıyor: Modi oyunun kurallarını değiştiriyor

ABD Pakistan ilişkileri yakınlaşıyor. Hindistan lideri Modi yeni ortaklıklara giriyor. Güçler dengesi kalıcı olarak değişebilir. Asya'daki denklem değişiyor. ABD- Hindistan arasında Ukrayna uçurumu var.

2025-08-07T12:14+0300

2025-08-07T12:14+0300

2025-08-07T12:41+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/15/1087084303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8857036a9ee65be44535ab40f81282a9.jpg

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı, böylece Hindistan - ABD ilişkileri yeni bir kırılma evresine girdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, devam eden Rus petrolü alımlarına misilleme olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı" dendi.Öte yandan Trump'ın Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asım Munir'i iki ayda ikinci defa ağırlamaya hazırlandığı dünya basınına yansıdı. DPÜ Öğretim Üyesi ve Asya-Pasifik, Hint-Pasifik Jeopolitik Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, ABD'nin Hindistan'a karşı hamlelerini ve Başbakan Narendra Modi'nin yeni vizyonunu analiz etti:'ABD, Hindistan ile çıkan pürüzleri hasıraltı etti, ta ki bugüne kadar'Hindistan'ın Türkiye gibi Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almasının problem olduğunu ancak gözardı edildiğini belirten Dr. Barış Adıbelli, ABD’nin bu durumu şöyle gerekçelendirdiğini ifade etti:Modi’nin 'yeni vizyonu' oyunun kurallarını değiştiriyorHindistan Başbakanı Narendra Modi’nin “yeni bir vizyonu” olduğunu vurgulayan Asya-Pasifik siyasi uzmanı Dr. Barış Adıbelli bu vizyonun ABD açısından oyunun kurallarını değiştirdiğine dikkat çekerek şunları kaydediyor:ABD- Hindistan arasında Ukrayna uçurumuAsya Pasifik Uzmanı Dr. Adıbelli, Hindistan'ın Ukrayna krizinde ABD'nin yanında yer almamasını şöyle yorumluyor:QUAD’a karşı Hindistan’ın yaklaşımı kayda değer“ABD'nin QUAD adını verdiği bir dörtlü işbirliği var. Hindistan, QUAD’a tam olarak entegre olmadı. Sonra AUKUS kuruldu ve burada Hindistan’ı dışladı” ifadelerini kullanan Dr. Adıbelli, tüm bu durumların sonucunda Modi’nin politikasını şöyle özetliyor:ABD bu durumdan 'rahatsız'Hindistan Dışişleri Bakanı’nın Joe Biden dönemindeki “Amerika, Çin prizması veya gözü üzerinden Hindistan'a bakmayı bırakmalıdır. Hindistan'a kendi özel konumu itibariyle bir ilişki geliştirmelidir” ifadelerine dikkat çeken Dr. Adıbelli, “Amerika, Hindistan'a sadece Çin üzerinden bakıyor” diyor.'ABD, Pakistan ile ilişkilerini geliştiriyor'Dolayısıyla şu anda Trump'da dikkat ederseniz bakın, Pakistan'la son dönemli ilişkilerini geliştiriyor Trump. Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asım Munir’i Haziran ayında Beyaz Saray’da ağırlanmasını Hindistan’a karşı bir hamle olarak değerlendiren Dr. Adıbelli, Trump’ın ayrıca yine bu bağlamda Afganistan’a geri döneceğini ön görüyor:'Amerika, altın tepsiyle Afganistan'ı Rusya ve Çin'e vermemeye çalışacak'Trump’ın Afganistan politikasında Rusya’yı takip ettiğini vurgulayan Asya pasifik Uzmanı Dr. Adıbelli, “Trump döneceğiz diyor. Trump'ın bu Afganistan politikası, Pakistan politikasını Rusya yakından takip ediyor. Tam tahmin ettiğim gibi ben bu noktada Putin adımı atar dedim. Putin o adımı attı ve Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk batılı devlet oldu. Bak Amerika dahi iktidarı Taliban’a vermesine rağmen tanımadı. Putin'in Taliban'ı tanıması demek bence alarm zillerinin çalması demek. Putin, Taliban'ı tanıdıysa orada bir olay olacak demektir. Yani Rusya zaten bunu gördü ki tanıdı. Bunun için bu çok önemli” analizini yaptı.Pakistan’da askeri darbe hazırlığı mı var?Adıbelli, Hindistan Başbakanı Modi’nin Pakistan Genel Kurmay Başkanı’nın yemek davetini öğrendiğini, G7 sonrası randevusunu iptal ederek Hindistan’a döndüğünü belirtiyor:Hindistan basını yazdı: Pakistan Genelkurmay Başkanı yeniden ABD'ye gidiyorHndistan basınında bugün (7 Ağustos) yer alan haberlere göre Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, bu ay içinde yeniden ABD'ye gidecek. Munir, daha önce Pakistan'ı terörle mücadelede "olağanüstü bir ortak" olarak nitelendiren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Kurilla'nın veda törenine katılacak.

2025

