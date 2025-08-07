https://anlatilaninotesi.com.tr/20250807/abd-hindistana-karsi-pakistanla-yakinlasiyor-modi-oyunun-kurallarini-degistiriyor-1098418418.html
ABD, Hindistan'a karşı Pakistan'la yakınlaşıyor: Modi oyunun kurallarını değiştiriyor
ABD Pakistan ilişkileri yakınlaşıyor. Hindistan lideri Modi yeni ortaklıklara giriyor. Güçler dengesi kalıcı olarak değişebilir. Asya'daki denklem değişiyor. ABD- Hindistan arasında Ukrayna uçurumu var.
2025-08-07T12:14+0300
2025-08-07T12:14+0300
2025-08-07T12:41+0300
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı, böylece Hindistan - ABD ilişkileri yeni bir kırılma evresine girdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, devam eden Rus petrolü alımlarına misilleme olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı" dendi.Öte yandan Trump'ın Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asım Munir'i iki ayda ikinci defa ağırlamaya hazırlandığı dünya basınına yansıdı. DPÜ Öğretim Üyesi ve Asya-Pasifik, Hint-Pasifik Jeopolitik Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, ABD'nin Hindistan'a karşı hamlelerini ve Başbakan Narendra Modi'nin yeni vizyonunu analiz etti:'ABD, Hindistan ile çıkan pürüzleri hasıraltı etti, ta ki bugüne kadar'Hindistan'ın Türkiye gibi Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almasının problem olduğunu ancak gözardı edildiğini belirten Dr. Barış Adıbelli, ABD’nin bu durumu şöyle gerekçelendirdiğini ifade etti:Modi’nin 'yeni vizyonu' oyunun kurallarını değiştiriyorHindistan Başbakanı Narendra Modi’nin “yeni bir vizyonu” olduğunu vurgulayan Asya-Pasifik siyasi uzmanı Dr. Barış Adıbelli bu vizyonun ABD açısından oyunun kurallarını değiştirdiğine dikkat çekerek şunları kaydediyor:ABD- Hindistan arasında Ukrayna uçurumuAsya Pasifik Uzmanı Dr. Adıbelli, Hindistan'ın Ukrayna krizinde ABD'nin yanında yer almamasını şöyle yorumluyor:QUAD’a karşı Hindistan’ın yaklaşımı kayda değer“ABD'nin QUAD adını verdiği bir dörtlü işbirliği var. Hindistan, QUAD’a tam olarak entegre olmadı. Sonra AUKUS kuruldu ve burada Hindistan’ı dışladı” ifadelerini kullanan Dr. Adıbelli, tüm bu durumların sonucunda Modi’nin politikasını şöyle özetliyor:ABD bu durumdan 'rahatsız'Hindistan Dışişleri Bakanı’nın Joe Biden dönemindeki “Amerika, Çin prizması veya gözü üzerinden Hindistan'a bakmayı bırakmalıdır. Hindistan'a kendi özel konumu itibariyle bir ilişki geliştirmelidir” ifadelerine dikkat çeken Dr. Adıbelli, “Amerika, Hindistan'a sadece Çin üzerinden bakıyor” diyor.'ABD, Pakistan ile ilişkilerini geliştiriyor'Dolayısıyla şu anda Trump'da dikkat ederseniz bakın, Pakistan'la son dönemli ilişkilerini geliştiriyor Trump. Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asım Munir’i Haziran ayında Beyaz Saray’da ağırlanmasını Hindistan’a karşı bir hamle olarak değerlendiren Dr. Adıbelli, Trump’ın ayrıca yine bu bağlamda Afganistan’a geri döneceğini ön görüyor:'Amerika, altın tepsiyle Afganistan'ı Rusya ve Çin'e vermemeye çalışacak'Trump’ın Afganistan politikasında Rusya’yı takip ettiğini vurgulayan Asya pasifik Uzmanı Dr. Adıbelli, “Trump döneceğiz diyor. Trump'ın bu Afganistan politikası, Pakistan politikasını Rusya yakından takip ediyor. Tam tahmin ettiğim gibi ben bu noktada Putin adımı atar dedim. Putin o adımı attı ve Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk batılı devlet oldu. Bak Amerika dahi iktidarı Taliban’a vermesine rağmen tanımadı. Putin'in Taliban'ı tanıması demek bence alarm zillerinin çalması demek. Putin, Taliban'ı tanıdıysa orada bir olay olacak demektir. Yani Rusya zaten bunu gördü ki tanıdı. Bunun için bu çok önemli” analizini yaptı.Pakistan’da askeri darbe hazırlığı mı var?Adıbelli, Hindistan Başbakanı Modi’nin Pakistan Genel Kurmay Başkanı’nın yemek davetini öğrendiğini, G7 sonrası randevusunu iptal ederek Hindistan’a döndüğünü belirtiyor:Hindistan basını yazdı: Pakistan Genelkurmay Başkanı yeniden ABD'ye gidiyorHndistan basınında bugün (7 Ağustos) yer alan haberlere göre Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, bu ay içinde yeniden ABD'ye gidecek. Munir, daha önce Pakistan'ı terörle mücadelede "olağanüstü bir ortak" olarak nitelendiren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Kurilla'nın veda törenine katılacak.
ABD, Hindistan'a karşı Pakistan'la yakınlaşıyor: Modi oyunun kurallarını değiştiriyor
12:14 07.08.2025 (güncellendi: 12:41 07.08.2025)
Özel
ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileriyle hedef aldığı Hindistan, jeopolitik dengeleri değiştiriyor. Yanına çekemediği Hindistan yerine Pakistan'la yakınlaşan Trump, gümrük vergileriyle Hindistan'ı cezalandırma yoluna gitti. Bölgeyi ve ABD'nin adımlarını Asya Pasifik Uzmanı DPÜ Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli analiz etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol almaya devam ettiği gerekçesiyle Hindistan'dan ithalata yüzde 25'lik ek gümrük vergisi uygulanmasını öngören kararnameyi imzaladı, böylece Hindistan - ABD ilişkileri yeni bir kırılma evresine girdi.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Donald Trump, devam eden Rus petrolü alımlarına misilleme olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren kararnameyi imzaladı" dendi.
Öte yandan Trump'ın Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asım Munir'i iki ayda ikinci defa ağırlamaya hazırlandığı dünya basınına yansıdı.
DPÜ Öğretim Üyesi ve Asya-Pasifik, Hint-Pasifik Jeopolitik Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, ABD'nin Hindistan'a karşı hamlelerini ve Başbakan Narendra Modi'nin yeni vizyonunu analiz etti:
“Trump'ın kendisine ait Trump Social hesabında bu konuyu irdelerken Trump bu tarife ile birlikte bir gerekçe açıkladı. Bu gerekçenin başında Hindistan'ın Rusya'yla olan yakın ilişkileri, Hindistan'ın Rusya'dan silah alması, Hindistan'ın Rusya'dan petrol satın alması yer aldı. Dolayısıyla tüm bunlar üst üste koyuyor ve Hindistan'a karşı o yüzde 25 tarifenin bir nevi gerekçesini açıklamış oldu. Ama aslında tabiri caizse bu tarife bahaneydi.”
“Bundan daha önemlisi Hindistan'ın son dönemde dış politikada göstermiş olduğu tavır. Bu çok önemli. Geçtiğimiz hafta Hindistan Parlamentosu'nda da bu mesele tartışıldı. Hem Başbakan Modi hem Dışişleri Bakanı özellikle muhalefetin sorularına cevap verirken, öncelikle Modi ‘Hindistan-Pakistan Savaşı'nda, bu savaşın sona ermesinde hiçbir ülkenin rolü olmadığını’ söyledi. Biliyorsunuz Trump, ‘ben devreye girdim, savaşı durdurdum’ demişti. Bunun kesinlikle gerçekçi olmadığını Modi söyledi.”
'ABD, Hindistan ile çıkan pürüzleri hasıraltı etti, ta ki bugüne kadar'
Hindistan'ın Türkiye gibi Rusya'dan S-400 savunma sistemleri almasının problem olduğunu ancak gözardı edildiğini belirten Dr. Barış Adıbelli, ABD’nin bu durumu şöyle gerekçelendirdiğini ifade etti:
“Türkiye NATO ülkesi ama Hindistan'ın bu tip angajmanları yok, dolayısıyla Hindistan bunu yapabilir. Bu şekilde açıkladılar. Hindistan’ın Hint Okyanusu’ndaki jeo-politik konumu bütün pürüzlerin hasır edilmesine neden oluyor. ”
Modi’nin 'yeni vizyonu' oyunun kurallarını değiştiriyor
Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin “yeni bir vizyonu” olduğunu vurgulayan Asya-Pasifik siyasi uzmanı Dr. Barış Adıbelli bu vizyonun ABD açısından oyunun kurallarını değiştirdiğine dikkat çekerek şunları kaydediyor:
“Modi'nin bir yeni vizyonu var. 2047'de dünya gücü olan bir Hindu devleti haline getirmek istiyor Hindistan'ı. Burada Hindu kelimenin altını çizelim. 900 milyon Hindu yaşıyor ama geri kalanı Müslümanların oluşturduğu bir nüfus. Bir Hindu milliyetçiliği var, Hindu milliyetçiliğinde yükseliş var. Dolayısıyla bu Hindistan'ın dış politikasını da etkiledi, duruşunu da etkiledi. Modi’nin son zamanlarda saldırgan bir dış politika izlemesinin yanı sıra örneğin Biden’ın Asya-Patifik politikasında Hindistan'a biçilen rolü kabul etmiyor. Nedir o politika, Çin ile mücadele. Dolayısıyla Biden döneminde aslında ilişkiler bozulmaya başladı.”
ABD- Hindistan arasında Ukrayna uçurumu
Asya Pasifik Uzmanı Dr. Adıbelli, Hindistan'ın Ukrayna krizinde ABD'nin yanında yer almamasını şöyle yorumluyor:
“Ukrayna meselesinde, Birleşmiş Milletler oylamasında, Hindistan'ın ABD'nin yanında yer almaması ya da Batı'nın yanında yer almaması, dolayısıyla Rusya ile ticarete devam etmesi sonuç olarak ABD’ye göre Rusya’nın büyük kayba uğramamasında başrollerden biri Hindistan idi.”
QUAD’a karşı Hindistan’ın yaklaşımı kayda değer
“ABD'nin QUAD adını verdiği bir dörtlü işbirliği var. Hindistan, QUAD’a tam olarak entegre olmadı. Sonra AUKUS kuruldu ve burada Hindistan’ı dışladı” ifadelerini kullanan Dr. Adıbelli, tüm bu durumların sonucunda Modi’nin politikasını şöyle özetliyor:
“Ben ne doğudayım ne batıdayım. Yani ne Rusya & Çin bloğu içindeyim, ne de ABD bloğunun içindeyim. Ben bunların dışında üçüncü bir alternatif kuracağım. Küresel Güney'in liderliğine oynuyor.”
ABD bu durumdan 'rahatsız'
Hindistan Dışişleri Bakanı’nın Joe Biden dönemindeki “Amerika, Çin prizması veya gözü üzerinden Hindistan'a bakmayı bırakmalıdır. Hindistan'a kendi özel konumu itibariyle bir ilişki geliştirmelidir” ifadelerine dikkat çeken Dr. Adıbelli, “Amerika, Hindistan'a sadece Çin üzerinden bakıyor” diyor.
'ABD, Pakistan ile ilişkilerini geliştiriyor'
Dolayısıyla şu anda Trump'da dikkat ederseniz bakın, Pakistan'la son dönemli ilişkilerini geliştiriyor Trump. Pakistan Genel Kurmay Başkanı Asım Munir’i Haziran ayında Beyaz Saray’da ağırlanmasını Hindistan’a karşı bir hamle olarak değerlendiren Dr. Adıbelli, Trump’ın ayrıca yine bu bağlamda Afganistan’a geri döneceğini ön görüyor:
“Bir de Trump Afganistan'a tekrar dönecek. Oraya asker getirecek. Bakın bunu söylüyorum. Şimdi biz hala Taliban'la nasıl bir anlaşma yapıldığını bilmiyoruz, 2020'de gizli. Çünkü Trump, eğer ikinci dönem Biden'a kaydetmeseydi biz Trump'ın Afganistan'dan ne yapacağını görecektik.”
'Amerika, altın tepsiyle Afganistan'ı Rusya ve Çin'e vermemeye çalışacak'
Trump’ın Afganistan politikasında Rusya’yı takip ettiğini vurgulayan Asya pasifik Uzmanı Dr. Adıbelli, “Trump döneceğiz diyor. Trump'ın bu Afganistan politikası, Pakistan politikasını Rusya yakından takip ediyor. Tam tahmin ettiğim gibi ben bu noktada Putin adımı atar dedim. Putin o adımı attı ve Afganistan İslam Emirliği'ni tanıyan ilk batılı devlet oldu. Bak Amerika dahi iktidarı Taliban’a vermesine rağmen tanımadı. Putin'in Taliban'ı tanıması demek bence alarm zillerinin çalması demek. Putin, Taliban'ı tanıdıysa orada bir olay olacak demektir. Yani Rusya zaten bunu gördü ki tanıdı. Bunun için bu çok önemli” analizini yaptı.
Pakistan’da askeri darbe hazırlığı mı var?
Adıbelli, Hindistan Başbakanı Modi’nin Pakistan Genel Kurmay Başkanı’nın yemek davetini öğrendiğini, G7 sonrası randevusunu iptal ederek Hindistan’a döndüğünü belirtiyor:
“Pakistan'ı teröre destek veren ülkelerin üstünde sokan Trump'ın kendisi. Ama şimdi Pakistan'ı yakın stratejik ortak olarak ilan eden de Trump'ın kendisi. Pakistan’da seçilmiş bir başbakanı, bir cumhurbaşkanı var ama bunları davet etmiyor, Genelkurmay Başkanı'nı muhatap alıyor. Bu da Pakistan'da postmodern bir darbenin olduğunun işaretidir.”
“Dolayısıyla Trump'ın bu Hindistan gümrük vergileri konusunda ekonomik gerekçelerden çok jeopolitik bir gerekçe sunması dikkat çekicidir. Tıpkı Clinton dönemine dönüyor tekrar. Hesap şu; Afganistan üzerinden, Afganistan-Pakistan hattından Orta Asya'ya girmek, Rusya-Çin arasında bulunan Orta Asya coğrafyasını, işte burada Türk Cumhuriyetleri de var, bunları etki alanına alıp orada bir varlık gösterebilmek.”
Hindistan basını yazdı: Pakistan Genelkurmay Başkanı yeniden ABD'ye gidiyor
Hndistan basınında bugün (7 Ağustos) yer alan haberlere göre Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir, bu ay içinde yeniden ABD'ye gidecek.
Munir, daha önce Pakistan'ı terörle mücadelede "olağanüstü bir ortak" olarak nitelendiren ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) General Michael Kurilla'nın veda törenine katılacak.