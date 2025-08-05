https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/rusyadan-petrol-ithalatina-devam-eden-hindistan-abd-ve-abnin-suclamalari-asilsiz-1098359050.html

Rusya’dan petrol ithalatına devam eden Hindistan: ‘ABD ve AB’nin suçlamaları asılsız’

Rusya’dan petrol ithalatına devam eden Hindistan: ‘ABD ve AB’nin suçlamaları asılsız’

Sputnik Türkiye

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jaiswal, Rusya’dan petrol ithalatına devam ettikleri için ABD ve Avrupa Birliği’nin (AB) yönelttiği suçlamaları asılsız... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T08:49+0300

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Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve AB’nin Hindistan’a yönelik Rus petrol ithalatını sonlandırmayı reddettiği için yaptığı saldırıları ‘asılsız ve mantıksız’ olarak nitelendirdi.Jaiswal, “Hindistan, diğer büyük ekonomiler gibi, ulusal çıkarlarını ve ekonomik güvenliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alacak” diye yazdı.ABD Başkanı Donald Trump, 4 Ağustos Pazartesi günü, Hindistan'a uygulanan ithalat vergilerini önemli ölçüde artıracağını açıklamıştı. 1 Ağustos Cuma günü, Hindistan’dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getiren Trump, bu ülkeye Rus enerji ürünleri alımı nedeniyle belirtilmeyen bir para cezası uygulanacağını duyurmuştu. Aynı gün ABD, Pakistan ile bir ticaret anlaşması imzalayarak bu ülkenin "muazzam petrol rezervlerini" geliştirmeye yardımcı olma sözü vermişti.Dünyanın üçüncü büyük enerji ithalatçısı olan Hindistan, petrol tüketiminin yüzde 80'inden fazlasını uluslararası piyasalardan satın alıyor. Daha önce The Times of India, emtia analiz şirketi Kpler'in verilerine dayanarak, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatının Haziran ayında 11 ayın en yüksek seviyesine çıktığını bildirmişti. Bu artış, İsrail ve İran arasındaki jeopolitik gerilimin tırmanmasının ardından gelmişti.Moskova, Batı'nın Rus enerji kaynaklarını satın almayı reddederek büyük bir hata yaptığını savunuyor. Avrupa ülkelerinin, yüksek fiyatlara daha da bağımlı hale geleceğini kaydeden Rus yetkililer, bu ülkelerin aracılar aracılığıyla Rus petrol ve doğalgazını satın almaya devam edeceğini belirtiyor.

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hindistan, abd, avrupa birliği, ab, rusya, petrol, enerji, i̇thalat, pakistan