Prof. Dr. Oyan: Nüfusun yüzde 60’ı milli gelirin 3’te 1’inden azını alıyor

“Enflasyon düşünce fiyatlar da düşer algısı yanlış. Enflasyonun düşmesi bir eğilim. Bir ay önce yüzde 35’ken şimdi 33.5 olunca düştü deniyor, ama aylık olarak bakarsak haziran ayında 1.37’ydi, şimdi 2.06 olduğunu görüyoruz. Aslında tahminin de altında geldi, 2.06 oldukça düşük. Enflasyon neden yıllıkta düştü? Çünkü baz etkisi var. Geçen yılın temmuz ayında 3.23’tü, bunun üzerinde gelse yıllıkta artış olurdu, ancak 3.23’ün epeyce altında geldiği için 35’ten 33 buçuğa gerilemiş gözüktü. Baz etkisi önümüzdeki aylarda da devam edebilir. Baz etkisi önümüzdeki 4 ay boyunca yıllıkta enflasyonu aşağı çekici bir rol oynayabilir. Aralık hariç. Geçen sene aralık ayında enflasyon yıllıkta düşük çıksın diye baskıladılar. Ocak ayında ise 5’in üzerinde çıktı. Bu, enflasyon farkları olmasın diye yapılan bir manipülasyon. Ama geçen yılın verilerine ve TÜİK’in bu konudaki ‘hünerine’ bakarsak öyle anlaşılıyor ki enflasyonu yüzde 29 bandına düşürebilecekler. Bu neyi ifade eder? Merkez Bankası’nın alt limiti olan yüzde 19 ile üst limiti olan yüzde 29’un ortalaması yüzde 24 olarak öneriliyor. Ama üst limit tutarsa da ‘limitin içinde kaldık’ diyebilirler. Ama bu hem manipülasyonları içeriyor hem de gerçek anlamda milletin satın alma gücünü iyice kısan bir etkisi var.”