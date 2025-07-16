https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-tekin-lgsde-719-ogrencimizin-tum-sorulari-yanitlamasi-saglikli-bir-durum--1097941141.html
Bakan Tekin: LGS'de 719 öğrencimizin tüm soruları yanıtlaması sağlıklı bir durum
Bakan Tekin: LGS'de 719 öğrencimizin tüm soruları yanıtlaması sağlıklı bir durum
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında LGS sonuçlarını değerlendirdi. Tekin, 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasını sağlıklı bir... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T22:10+0300
2025-07-16T22:10+0300
2025-07-16T22:10+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
türkiye
lgs
lgs soru iptali
liselere geçiş sistemi (lgs)
sınav
sınav soruları
sınav yerleri
sınav sistemi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094928921_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c53afb6fa3361a9f94e47292e86b1887.jpg
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlaması hakkında konuştu.LGS kitapçıkları erken paylaşıldı iddiası hakkında konuşan Bakan Tekin ''Yalan yanlış o kadar çok iddia var ki, duydukça üzülüyoruz. Sınavın yapıldığı gün bu tartışmalar ortaya çıktı. Biz anında gerekli çalışmayı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumun soruları bir idareci tarafından 11.57'de PDF formatında paylaşılmış. Biz bunları inceledik. Bizim PDF materyali değil. Sınav 10.45'te bitiyor bu görüntü 11.57'de yayınlanmış. Kitapçık erken paylaşıldı iddiası yalan. Ortada sınav güvenliğini risk altına alacak bir durum olmadığını açıkladık. Bu görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtık. Beni üzen şey şu, insanlar siyaset yapabilir. Şahsımızla ilgili eleştiriler olabilir, bunlar değerlendirilir. Ancak 1 milyon öğrenci ve aileleriyle ilgili hassas bir nokta. Bu konuda bir problem varsa yargıya başvurun ve kendimizi değerlendirelim. Çocuklarımızın moralini bozacak, kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıdan rahatsız oluyorum. Bir baba ve insan olarak rahatsız oluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı hakaret etti. Ama çocuklar üzerinden bunu yapmamalarını istiyorum. Bizden bilgi istediklerinde biz kendileriyle paylaşıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz rahat olsun. Bu konular müfettişlerimizle hassasiyetle incelendi. Gerekli hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı, o okuldaki kişiler. Sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir süre sonra olmuş bir olay. Herhangi risk oluşturacak bir durum yok'' dedi.'Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş'Soruların hazırlandığı ortamın izole olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullandı:'63 tanesi imam hatip okullarından mezun'İmam Hatip liseleri hakkında ortaya atılan iddialar hakkında Bakan Tekin ''719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun. Bunlar duyulduğunda bakanlığımıza sorulsa biz zaten doğruları söyleyeceğiz. Ama bize sormadan insanların duygularıyla oynamaktan ne elde ediyorlar anlamıyorum. Soru önergesi bize ulaşmadı daha. Siz önerge bize gelmeden sosyal medyadan paylaşım yapıyorsunuz. Çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım. Hele bir de 15 Temmuz'un yıl dönümünde en ciddi konulardan birisi okullar, dershaneler ve sınavlar üzerinden yürüyen bir süreçti. FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı konulardı bunlar. Tam da yıl dönümünde bunları yapmayalım lütfen. Bizi eleştirin hiç problem değil ama çocuklar üzerinden bu olmasın'' açıklamasında bulundu.'Bahsi geçen 719 sayısı çok normal'Türkiye genelinde LGS'de 719 birinci çıkması hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin şöyle konuştu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/lgs-sampiyonu-cikaran-iller-aciklandi-en-cok-birinci-cikaran-sehir-belli-oldu-1097938521.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094928921_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2ad0e1bba4005439250fce31d8b32a94.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
liseye geçiş sistemi (lgs), türkiye, lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs), sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav
liseye geçiş sistemi (lgs), türkiye, lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs), sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, yeni sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav
Bakan Tekin: LGS'de 719 öğrencimizin tüm soruları yanıtlaması sağlıklı bir durum
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında LGS sonuçlarını değerlendirdi. Tekin, 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasını sağlıklı bir durum olarak nitelendirdi. Başarının, öğrencilere uygun sorular hazırlanmasından kaynaklandığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlaması hakkında konuştu.
LGS kitapçıkları erken paylaşıldı iddiası hakkında konuşan Bakan Tekin ''Yalan yanlış o kadar çok iddia var ki, duydukça üzülüyoruz. Sınavın yapıldığı gün bu tartışmalar ortaya çıktı. Biz anında gerekli çalışmayı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumun soruları bir idareci tarafından 11.57'de PDF formatında paylaşılmış. Biz bunları inceledik. Bizim PDF materyali değil. Sınav 10.45'te bitiyor bu görüntü 11.57'de yayınlanmış. Kitapçık erken paylaşıldı iddiası yalan. Ortada sınav güvenliğini risk altına alacak bir durum olmadığını açıkladık. Bu görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtık. Beni üzen şey şu, insanlar siyaset yapabilir. Şahsımızla ilgili eleştiriler olabilir, bunlar değerlendirilir. Ancak 1 milyon öğrenci ve aileleriyle ilgili hassas bir nokta. Bu konuda bir problem varsa yargıya başvurun ve kendimizi değerlendirelim. Çocuklarımızın moralini bozacak, kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıdan rahatsız oluyorum. Bir baba ve insan olarak rahatsız oluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı hakaret etti. Ama çocuklar üzerinden bunu yapmamalarını istiyorum. Bizden bilgi istediklerinde biz kendileriyle paylaşıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz rahat olsun. Bu konular müfettişlerimizle hassasiyetle incelendi. Gerekli hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı, o okuldaki kişiler. Sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir süre sonra olmuş bir olay. Herhangi risk oluşturacak bir durum yok'' dedi.
'Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş'
Soruların hazırlandığı ortamın izole olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullandı:
MEB ve ÖSYM yoğun sınav yapan iki kurumumuz. Bizim bakanlığımızda bir genel müdürlük var. Soruların hazırlandığı ve basıldığı ortam izole. Burada sinyal kesiciler var. İçeriden dışarı bilgi sızmanın engellendiği ortam. Sorular basıldıktan sonra emniyet güçleri illere soruları dağıtıyor. Okullara ulaştırılıyor daha sonra. Her türlü görüntü alınabilecek cihazın salonlara girişi yasak. Güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş. Soruşturma sonunda bunu göreceğiz. 'Bir ilden 480 tane birinci çıktı' deniyor. İstanbul'da 163 öğrencimiz var tam puan alan. Bahsedildiği gibi 'Anadolu'da 480 öğrenci bütün soruları doğru yaptı' bilgisi yalan, yanlış bilgi. Yarışlara girilmesini doğru bulmuyorum. Artık iddialar farklı bir noktaya gidince bu bilgileri paylaşıyoruz.
'63 tanesi imam hatip okullarından mezun'
İmam Hatip liseleri hakkında ortaya atılan iddialar hakkında Bakan Tekin ''719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun. Bunlar duyulduğunda bakanlığımıza sorulsa biz zaten doğruları söyleyeceğiz. Ama bize sormadan insanların duygularıyla oynamaktan ne elde ediyorlar anlamıyorum. Soru önergesi bize ulaşmadı daha. Siz önerge bize gelmeden sosyal medyadan paylaşım yapıyorsunuz. Çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım. Hele bir de 15 Temmuz'un yıl dönümünde en ciddi konulardan birisi okullar, dershaneler ve sınavlar üzerinden yürüyen bir süreçti. FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı konulardı bunlar. Tam da yıl dönümünde bunları yapmayalım lütfen. Bizi eleştirin hiç problem değil ama çocuklar üzerinden bu olmasın'' açıklamasında bulundu.
'Bahsi geçen 719 sayısı çok normal'
Türkiye genelinde LGS'de 719 birinci çıkması hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin şöyle konuştu:
FETÖ sürecinde şöyle bir algı vardı. 'MEB'in müfredatından sorular çıkmıyor, başka kaynaklardan sorular hazırlanıyor' iddiaları vardı. Biz bunları özellikle söyledik. Velilerimize ilave bir külfet getirmeden öğrenciler eğitimlerini devam ettirsinler. Okulda eğitime ihtiyaç duyan çocuklar dilekçe verdikleri takdirde okul yönetimi bunu sağlıyor. Her zaman diyorum, sevgili gençler başka bir şeye ihtiyaç yok, ders kitapları sizin için yeterlidir diyorum. Bahsi geçen 719 sayısı çok normal. Bu sürece emek veren, eğitim kurumlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Geçen yıl 413 tam puan yaptı. 2023'te 532 öğrenci tam puan yaptı. Girdiğim her ortamda öğrenciler bana teşekkür ediyorlar 'LGS kolaydı' diye. Öğretmenlerimiz 'Bizim anlattıklarımızdandı' diyor. Birisi çıkıyor ve genelleme yapıyor. Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. 719 öğrencimizin tüm soruları doğru yanıtlaması sağlıklı bir durum.