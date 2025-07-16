https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/bakan-tekin-lgsde-719-ogrencimizin-tum-sorulari-yanitlamasi-saglikli-bir-durum--1097941141.html

Bakan Tekin: LGS'de 719 öğrencimizin tüm soruları yanıtlaması sağlıklı bir durum

Bakan Tekin: LGS'de 719 öğrencimizin tüm soruları yanıtlaması sağlıklı bir durum

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber canlı yayınında LGS sonuçlarını değerlendirdi. Tekin, 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlamasını sağlıklı bir... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T22:10+0300

2025-07-16T22:10+0300

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS’de 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlaması hakkında konuştu.LGS kitapçıkları erken paylaşıldı iddiası hakkında konuşan Bakan Tekin ''Yalan yanlış o kadar çok iddia var ki, duydukça üzülüyoruz. Sınavın yapıldığı gün bu tartışmalar ortaya çıktı. Biz anında gerekli çalışmayı yaptık. 10.45'te biten sözel oturumun soruları bir idareci tarafından 11.57'de PDF formatında paylaşılmış. Biz bunları inceledik. Bizim PDF materyali değil. Sınav 10.45'te bitiyor bu görüntü 11.57'de yayınlanmış. Kitapçık erken paylaşıldı iddiası yalan. Ortada sınav güvenliğini risk altına alacak bir durum olmadığını açıkladık. Bu görüntüyü paylaşan kişiyle ilgili soruşturma açtık. Beni üzen şey şu, insanlar siyaset yapabilir. Şahsımızla ilgili eleştiriler olabilir, bunlar değerlendirilir. Ancak 1 milyon öğrenci ve aileleriyle ilgili hassas bir nokta. Bu konuda bir problem varsa yargıya başvurun ve kendimizi değerlendirelim. Çocuklarımızın moralini bozacak, kendilerine haksızlık yapıldığına dair bir algıdan rahatsız oluyorum. Bir baba ve insan olarak rahatsız oluyorum. Bir siyasi parti genel başkanı hakaret etti. Ama çocuklar üzerinden bunu yapmamalarını istiyorum. Bizden bilgi istediklerinde biz kendileriyle paylaşıyoruz. Çocuklarımız ve velilerimiz rahat olsun. Bu konular müfettişlerimizle hassasiyetle incelendi. Gerekli hukuki işlem başlatıldı. 29 kişiyle ilgili soruşturma başlatıldı, o okuldaki kişiler. Sınavın bitmesinden bir saatten daha fazla bir süre sonra olmuş bir olay. Herhangi risk oluşturacak bir durum yok'' dedi.'Bir arkadaşımız nasıl olduysa cep telefonuyla girmiş'Soruların hazırlandığı ortamın izole olduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullandı:'63 tanesi imam hatip okullarından mezun'İmam Hatip liseleri hakkında ortaya atılan iddialar hakkında Bakan Tekin ''719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun. Bunlar duyulduğunda bakanlığımıza sorulsa biz zaten doğruları söyleyeceğiz. Ama bize sormadan insanların duygularıyla oynamaktan ne elde ediyorlar anlamıyorum. Soru önergesi bize ulaşmadı daha. Siz önerge bize gelmeden sosyal medyadan paylaşım yapıyorsunuz. Çocuklarımız üzerinden bunu yapmayalım. Hele bir de 15 Temmuz'un yıl dönümünde en ciddi konulardan birisi okullar, dershaneler ve sınavlar üzerinden yürüyen bir süreçti. FETÖ'nün usulsüzlük yaptığı konulardı bunlar. Tam da yıl dönümünde bunları yapmayalım lütfen. Bizi eleştirin hiç problem değil ama çocuklar üzerinden bu olmasın'' açıklamasında bulundu.'Bahsi geçen 719 sayısı çok normal'Türkiye genelinde LGS'de 719 birinci çıkması hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin şöyle konuştu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/lgs-sampiyonu-cikaran-iller-aciklandi-en-cok-birinci-cikaran-sehir-belli-oldu-1097938521.html

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