https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/kocaelide-999-kisiyi-zehirleyen-isletmeye-dava-acildi-tavuk-donerden-4-cesit-bakteri-cikti-1098383899.html

Kocaeli'de 999 kişiyi zehirleyen işletmeye dava açıldı: Tavuk dönerden 4 çeşit bakteri çıktı

Kocaeli'de 999 kişiyi zehirleyen işletmeye dava açıldı: Tavuk dönerden 4 çeşit bakteri çıktı

Sputnik Türkiye

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk döner tükettikten sonra zehirlenmesine ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame mahkemece kabul... 06.08.2025, Sputnik Türkiye

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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 999 kişinin tavuk döner tükettikten sonra zehirlenmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 sanık hakkında dava açıldı.İşletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y. hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Sanıklar hakkında, 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' ve 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçlarından 1 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi.1 Nisan 2025 tarihinde meydana gelen olayda tavuk döner tüketen 999 kişi, kısa süre içerisinde rahatsızlanarak çeşitli hastanelere başvurdu. Başlatılan incelemeler sonucu dönerde salmonella, listeria monocytogenes, bacillus cereus ve staphylococcus gibi ciddi bakterilerin tespit edildiği açıklandı.İddianamede, tavuk etlerinin 29 Mart’ta tedarikçiden alınıp soslandığı, 30 Mart’tan 2 Nisan’a kadar ise satışının devam ettiği bilgisine yer verildi. Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın analizleri sonucu tavuk döner numunelerinin Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmadığı tespit edildi.Bilirkişi raporunda, hijyen kurallarına uyulmaması ve yetersiz pişirme koşulları nedeniyle olaydan doğrudan sanıkların sorumlu olduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/hijyen-kurallarina-uymadigi-belirlenen-tavuk-doner-imalathanesi-4-gunlugune-kapatildi-1095390484.html

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