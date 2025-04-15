https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/hijyen-kurallarina-uymadigi-belirlenen-tavuk-doner-imalathanesi-4-gunlugune-kapatildi-1095390484.html

Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen tavuk döner imalathanesi 4 günlüğüne kapatıldı

Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen tavuk döner imalathanesi 4 günlüğüne kapatıldı

Sputnik Türkiye

Kilis'te bir döner imalathanesi hijyen kuralları gereğince kapatıldı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen imalathanenin 4 gün kapatılacağını; tekrarı halinde... 15.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-15T01:26+0300

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Kilis'te ihbar üzerine bir döner imalathanesine denetim düzenleyen Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tavukların ve tavuğun yanında verilen sosların yerlerde durduğunu gördü. Denetimde tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğu da anlaşıldı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesindeki imalathanede işyerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyleyen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, şu açıklamayı yaptı:

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