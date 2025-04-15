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Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen tavuk döner imalathanesi 4 günlüğüne kapatıldı
Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen tavuk döner imalathanesi 4 günlüğüne kapatıldı
Sputnik Türkiye
Kilis'te bir döner imalathanesi hijyen kuralları gereğince kapatıldı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen imalathanenin 4 gün kapatılacağını; tekrarı halinde... 15.04.2025, Sputnik Türkiye
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Kilis'te ihbar üzerine bir döner imalathanesine denetim düzenleyen Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tavukların ve tavuğun yanında verilen sosların yerlerde durduğunu gördü. Denetimde tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğu da anlaşıldı. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesindeki imalathanede işyerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyleyen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, şu açıklamayı yaptı:
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kilis, türkiye, i̇malathane, tavuk, tavuk döner
kilis, türkiye, i̇malathane, tavuk, tavuk döner

Hijyen kurallarına uymadığı belirlenen tavuk döner imalathanesi 4 günlüğüne kapatıldı

01:26 15.04.2025
© AA / Kilis BelediyesiKilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı
Kilis'te hijyen kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle döner imalathanesi kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2025
© AA / Kilis Belediyesi
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Kilis'te bir döner imalathanesi hijyen kuralları gereğince kapatıldı. Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen imalathanenin 4 gün kapatılacağını; tekrarı halinde yaptırımın daha da ağır olacağını söyledi. İmalathanede tavukların dışarda hatta soslarla birlikte yerlerde durduğu, tavukların saklandığı buzdolabının paslı olduğu ortaya çıktı.
Kilis'te ihbar üzerine bir döner imalathanesine denetim düzenleyen Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tavukların ve tavuğun yanında verilen sosların yerlerde durduğunu gördü. Denetimde tavukların saklandığı buzdolaplarının paslı olduğu da anlaşıldı.
Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde döner imalathanesindeki imalathanede işyerinde hijyen kurallarına uyulmadığını söyleyen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, şu açıklamayı yaptı:

"Bu imalathaneyi 4 gün kapatacağız. Tekrarı halinde yaptırımı daha da ağır olacak. Bütün denetimler sıklıkla devam edecek. Gıda maddesi satılan neresi varsa denetlenecek."

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