https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/28-yil-once-kaybolmustu-mumyalasmis-bedeni-eriyen-buzulun-icinde-bulundu-1098403574.html
28 yıl önce kaybolmuştu: 'Mumyalaşmış' bedeni eriyen buzulun içinde bulundu
28 yıl önce kaybolmuştu: 'Mumyalaşmış' bedeni eriyen buzulun içinde bulundu
Sputnik Türkiye
Pakistan’da bir çoban, 1997'de kar fırtınasında kaybolan adamın buzullar içinde neredeyse hiç bozulmamış bedenini buldu. Uzmanlar, küresel ısınmanın yıllardır... 06.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-06T15:49+0300
2025-08-06T15:49+0300
2025-08-06T15:49+0300
yaşam
pakistan
buzul
kar fırtınası
kayıp
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Pakistan'ın doğusunda bulunan Lady Vadisi'nde 28 yıl önce kaybolan bir çobanın bedeni eriyen buzulların arasında bulundu. Kar fırtınası sırasında bir buzul çatlağına düştüğü düşünülen adamın cesedi, yıllar sonra gün yüzüne çıktığında üzerindeki kıyafetler bile sapasağlamdı.Olay, Pakistan'ın dağlık Kohistan bölgesinde yaşandı. 1997'de kaybolan adamın cansız bedenini eriyen buzulda bulan Omar Khan, "Gördüklerime inanamadım. Bedeni neredeyse hiç bozulmamıştı, kıyafetleri bile yırtılmamıştı" dedi. Kar fırtınası sırasında kaybolmuşCansız bedende bulunan kimlik kartının, 1997 yılında kaybolan Naseeruddin isimli bir kişiye ait olduğun ortaya çıktı. Yetkililer, kimliğin sahibinin bir kar fırtınası sırasında kaybolduğunu doğrularken ailesinden edinilen bilgilere göre Naseeruddin kaybolduğu gün erkek kardeşiyle birlikte at sırtında yola çıkmıştı. Bir mağaraya girdikten sonra bir daha geri dönmediğini belirten Naseeruddin'in kardeşi, çobanlık yapan adamın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığını belirtti.'Neredeyse mumyalaşmış'Çevre uzmanı Prof. Muhammad Bilal, bu tür durumlarda bedenin hızlıca donarak çürümeye karşı korunduğunu ve buzulların içinde neredeyse mumyalaştığını belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250806/the-walking-dead-oyuncusu-kelley-mack-33-yasinda-hayatini-kaybetti-1098398974.html
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pakistan, buzul, kar fırtınası, kayıp
pakistan, buzul, kar fırtınası, kayıp
28 yıl önce kaybolmuştu: 'Mumyalaşmış' bedeni eriyen buzulun içinde bulundu
Pakistan’da bir çoban, 1997'de kar fırtınasında kaybolan adamın buzullar içinde neredeyse hiç bozulmamış bedenini buldu. Uzmanlar, küresel ısınmanın yıllardır saklı kalan sırları ortaya çıkardığını söylüyor.
Pakistan'ın doğusunda bulunan Lady Vadisi'nde 28 yıl önce kaybolan bir çobanın bedeni eriyen buzulların arasında bulundu. Kar fırtınası sırasında bir buzul çatlağına düştüğü düşünülen adamın cesedi, yıllar sonra gün yüzüne çıktığında üzerindeki kıyafetler bile sapasağlamdı.
Olay, Pakistan'ın dağlık Kohistan bölgesinde yaşandı. 1997'de kaybolan adamın cansız bedenini eriyen buzulda bulan Omar Khan, "Gördüklerime inanamadım. Bedeni neredeyse hiç bozulmamıştı, kıyafetleri bile yırtılmamıştı" dedi.
Kar fırtınası sırasında kaybolmuş
Cansız bedende bulunan kimlik kartının, 1997 yılında kaybolan Naseeruddin isimli bir kişiye ait olduğun ortaya çıktı. Yetkililer, kimliğin sahibinin bir kar fırtınası sırasında kaybolduğunu doğrularken ailesinden edinilen bilgilere göre Naseeruddin kaybolduğu gün erkek kardeşiyle birlikte at sırtında yola çıkmıştı. Bir mağaraya girdikten sonra bir daha geri dönmediğini belirten Naseeruddin'in kardeşi, çobanlık yapan adamın yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadığını belirtti.
Çevre uzmanı Prof. Muhammad Bilal, bu tür durumlarda bedenin hızlıca donarak çürümeye karşı korunduğunu ve buzulların içinde neredeyse mumyalaştığını belirtiyor.