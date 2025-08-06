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‘The Walking Dead’ oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti
‘The Walking Dead’ oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
The Walking Dead dizisinde Addy karakterine hayat veren Kelley Mack’in 33 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Ölüm nedeni henüz paylaşılmadı.
2025-08-06T13:13+0300
2025-08-06T13:13+0300
2025-08-06T13:13+0300
yaşam
the walking dead
kelley klebenow
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'The Walking Dead' dizisinde Andy karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımda, Mack'in ölümünün geçen hafta cumartesi akşamı gerçekleştiği belirtildi ancak nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.Kelley Mack kimdir?10 Temmuz 1992'de doğan Kelley Mack, 2018–2019 yılları arasında “The Walking Dead” dizisinin 9. sezonunda yer aldı ve Addy karakteriyle tanındı. Bunun yanı sıra kısa film projelerinde yer almış, aynı zamanda yapımcılık ve senaryo yazarlığı da yapmıştı. Ailesi, paylaşımında Mack’in “hayat dolu, yaratıcı ve sevgi dolu” bir insan olduğunu vurgulayarak, onu tanıyan herkesin hayatına dokunduğunu ifade etti. Oyuncunun ölüm nedeni kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.Asıl adı Kelley Klebenow olan Mack'in merkezi sinir sistemindeki glioma ile mücadele ettikten sonra Cumartesi günü hayatını kaybettiği öne sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250723/her-dogum-yaptiginda-bir-unlu-isim-hayatini-kaybediyor-son-kurbani-ozzy-osbourne-mu-1098090423.html
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‘The Walking Dead’ oyuncusu Kelley Mack 33 yaşında hayatını kaybetti
‘The Walking Dead’ dizisinde Addy karakteriyle tanınan oyuncu Kelley Mack’in hayatını kaybettiği açıklandı. Ailesi, ölüm haberini sosyal medya üzerinden paylaştı.
'The Walking Dead' dizisinde Andy karakterini canlandıran ABD'li oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini ailesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Paylaşımda, Mack'in ölümünün geçen hafta cumartesi akşamı gerçekleştiği belirtildi ancak nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı.
10 Temmuz 1992'de doğan Kelley Mack, 2018–2019 yılları arasında “The Walking Dead” dizisinin 9. sezonunda yer aldı ve Addy karakteriyle tanındı. Bunun yanı sıra kısa film projelerinde yer almış, aynı zamanda yapımcılık ve senaryo yazarlığı da yapmıştı.
Ailesi, paylaşımında Mack’in “hayat dolu, yaratıcı ve sevgi dolu” bir insan olduğunu vurgulayarak, onu tanıyan herkesin hayatına dokunduğunu ifade etti. Oyuncunun ölüm nedeni kamuoyuyla henüz paylaşılmadı.
Asıl adı Kelley Klebenow olan Mack'in merkezi sinir sistemindeki glioma ile mücadele ettikten sonra Cumartesi günü hayatını kaybettiği öne sürüldü.
Glioma, beyindeki veya omurilikteki glial hücrelerden (destekleyici sinir hücreleri) köken alan bir tümör türüdür. Glial hücreler, sinir hücrelerini destekleyen, besleyen ve koruyan hücrelerdir. Gliomalar, merkezi sinir sistemindeki en yaygın tümör türlerinden biridir.