https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/kanadadan-tarihi-ufo-karari-bilim-insanlari-toplanarak-gozlem-icin-resmi-cagrida-bulundu-1098378023.html
Kanada'dan tarihi UFO kararı: Bilim insanları toplanarak gözlem için resmi çağrıda bulundu
Kanada'dan tarihi UFO kararı: Bilim insanları toplanarak gözlem için resmi çağrıda bulundu
Sputnik Türkiye
Kanada Baş Bilim Danışmanı Dr. Mona Nemer, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan hava cisimleri (UFO) için federal araştırma birimi kurulmasını... 05.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-05T16:41+0300
2025-08-05T16:41+0300
2025-08-05T16:41+0300
yaşam
şili
çin
muhafazakar parti (kanada)
dünya
toronto üniversitesi
ufo
bilim
bilim insanları
yılsonu2025
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Kanada'nın en üst düzey bilim kurumu, ülke tarihinde ilk kez tanımlanamayan hava olayları (UAP) konusunda kapsamlı bir rapor yayınladı. Baş Bilim Danışmanlığı Ofisi'nin hazırladığı Sky Canada Projesi raporu, UFO gözlemlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması için federal bir birim kurulmasını öneriyor.Pilotlar artık korkmadan UFO bildirebilecekDr. Mona Nemer'in imzasını taşıyan raporda, sivil pilotlar ve hava trafik kontrolörlerinin UFO gözlemlerini "damgalanma korkusu olmadan" bildirebileceği bir sistem öneriliyor. Kanada Ulaştırma Bakanlığı ve Kanada Uzay Ajansı'nın sürece aktif katılımı isteniyor.Yeni federal birim i̇çin detaylı yol haritasıÖnerilen UAP araştırma birimi, tüm gözlemleri sistematik şekilde toplayacak, analiz edecek ve bulgularını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacak. Raporda, verilerin iki dilli sunulması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi de vurgulanıyor.Dünya örnekleri: Pentagon'dan Fransa'ya KadarKanada'nın atılmaya hazırlandığı bu adım, dünyada eşi görülmemiş değil. ABD'nin Pentagon AARO ofisi, Fransa'nın GEIPAN birimi, Şili ve Çin'in benzer kurumları halihazırda UFO araştırmaları yürütüyor."Uzaylı değil ama araştırmaya değer"Rapor, gözlemlenen olayların dünya dışı yaşamla ilişkili olduğu varsayımından değil, "tanımlanamayan ama fiziksel temelli olgular" perspektifinden yaklaşıyor. Toronto Üniversitesi emekli fizik profesörü Paul Delaney, gözlemlerin %1-2'sinin hâlâ açıklanamadığını belirtiyor.Yeni hükümet nasıl karşılayacak?Dr. Nemer, CTVNews'a verdiği röportajda bu raporun ofis tarihindeki en ilgi çeken çalışma olduğunu açıkladı. Federal hükümetin önerileri hayata geçirip geçirmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/200-dolara-antikacidan-almisti-kayip-salvador-dali-tablosu-oldugu-ortaya-cikti-degeri-en-az-40-bin-1098369473.html
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şili, çin, muhafazakar parti (kanada), dünya, toronto üniversitesi, ufo, bilim, bilim insanları, yılsonu2025
şili, çin, muhafazakar parti (kanada), dünya, toronto üniversitesi, ufo, bilim, bilim insanları, yılsonu2025
Kanada'dan tarihi UFO kararı: Bilim insanları toplanarak gözlem için resmi çağrıda bulundu
Kanada Baş Bilim Danışmanı Dr. Mona Nemer, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan hava cisimleri (UFO) için federal araştırma birimi kurulmasını önerdi. Rapor, UFO gözlemlerinin sistematik toplanmasını ve pilotların korku olmadan bildirim yapabilmesini istiyor.
Kanada'nın en üst düzey bilim kurumu, ülke tarihinde ilk kez tanımlanamayan hava olayları (UAP) konusunda kapsamlı bir rapor yayınladı. Baş Bilim Danışmanlığı Ofisi'nin hazırladığı Sky Canada Projesi raporu, UFO gözlemlerinin bilimsel yöntemlerle araştırılması için federal bir birim kurulmasını öneriyor.
Pilotlar artık korkmadan UFO bildirebilecek
Dr. Mona Nemer'in imzasını taşıyan raporda, sivil pilotlar ve hava trafik kontrolörlerinin
UFO gözlemlerini "damgalanma korkusu olmadan" bildirebileceği bir sistem öneriliyor. Kanada Ulaştırma Bakanlığı
ve Kanada Uzay Ajansı'nın
sürece aktif katılımı isteniyor.
Yeni federal birim i̇çin detaylı yol haritası
Önerilen UAP araştırma birimi, tüm gözlemleri sistematik şekilde toplayacak, analiz edecek ve bulgularını şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşacak. Raporda, verilerin iki dilli sunulması ve dezenformasyonla mücadele edilmesi de vurgulanıyor.
Dünya örnekleri: Pentagon'dan Fransa'ya Kadar
Kanada'nın atılmaya hazırlandığı bu adım, dünyada eşi görülmemiş değil. ABD'nin Pentagon AARO ofisi
, Fransa'nın GEIPAN birimi
, Şili ve Çin'in
benzer kurumları halihazırda UFO araştırmaları
yürütüyor.
"Uzaylı değil ama araştırmaya değer"
Rapor, gözlemlenen olayların dünya dışı yaşamla
ilişkili olduğu varsayımından değil, "tanımlanamayan ama fiziksel temelli olgular" perspektifinden yaklaşıyor. Toronto Üniversitesi
emekli fizik profesörü Paul Delaney, gözlemlerin %1-2'sinin hâlâ açıklanamadığını
belirtiyor.
Yeni hükümet nasıl karşılayacak?
Dr. Nemer, CTVNews'a verdiği röportajda bu raporun ofis tarihindeki en ilgi çeken çalışma olduğunu açıkladı. Federal hükümetin önerileri hayata geçirip geçirmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.