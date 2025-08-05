https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/200-dolara-antikacidan-almisti-kayip-salvador-dali-tablosu-oldugu-ortaya-cikti-degeri-en-az-40-bin-1098369473.html

200 dolara antikacıdan almıştı, Kayıp Salvador Dali tablosu olduğu ortaya çıktı: Değeri en az 40 bin dolar

200 dolara antikacıdan almıştı, Kayıp Salvador Dali tablosu olduğu ortaya çıktı: Değeri en az 40 bin dolar

Sputnik Türkiye

İngiltere'de bir emlak tasfiye satışında 200 dolara alınan suluboya tablonun, sürrealist usta Salvador Dalí'nin kayıp bir eseri olduğu ortaya çıktı. Binbir... 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T13:11+0300

2025-08-05T13:11+0300

2025-08-05T13:11+0300

cambridge

kuzey carolina

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İngiltere’nin Cambridge kentinde ismi açıklanmayan bir antika satıcısı, 2023 yılında katıldığı bir ev tasfiye satışında fark ettiği suluboya tabloyu yaklaşık 150 sterlin (190 dolar) karşılığında satın aldı. Ancak tablonun köşesindeki imza, her şeyin değişmesine neden oldu: Salvador Dalí.Binbir Gece Masalları’ndan ilhamla çizilmişVecchio Sultano adlı suluboya eser, Orta Doğu kökenli Binbir Gece Masalları’ndan bir sahneyi yansıtıyor. Üzerinde mücevherli sarığıyla betimlenen bir sultan figürü, Dalí’nin sürrealist tarzının dışında kalsa da, sanatçının 1966’da başlattığı özel bir projeye ait olduğu düşünülüyor.Arkasındaki etiket Sotheby’s geçmişine işaret ediyorSatıcının yaptığı araştırmalar sonucu, eserin arkasında 1990'larda Sotheby’s açık artırmasında yer aldığını gösteren bir çıkartma bulundu. Cheffins Müzayede Evi, eserin orijinalliğini doğruladı ve 23 Ekim 2025’te yapılacak müzayedede 26.000 ila 40.000 dolar arası bir fiyatla satışa sunulacağını duyurdu.Dalí, 500 eserlik proje planlamıştıEserin, Dalí’nin Binbir Gece Masalları’ndan sahnelerle 500 parçalık bir koleksiyon hazırlamak istediği projeye ait olduğu belirtildi. Ancak yalnızca 100 eser tamamlanabildi ve kalan 400 eser ya kayboldu ya da hiç yapılmadı. Bu nadir parçanın, yayıncılar tarafından saklanan ve zamanla kaybolan 50 eserlik grup içinde yer aldığı düşünülüyor.Benzer bir örnek: Dante eseri 10 dolara bulunmuştuDalí’nin eserlerinin sıradışı koşullarda ortaya çıkması bir ilk değil. 2021’de, Dante’nin İlahi Komedya’sına ait “Araf Kanto 32” adlı bir tahta baskı, Kuzey Carolina’daki ikinci el mağazasında yalnızca 10 dolara satın alınmıştı.

cambridge

kuzey carolina

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cambridge, kuzey carolina