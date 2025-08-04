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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/japonyada-sicak-havadan-1-ayda-56-kisi-oldu-1098352581.html
Japonya'da sıcak havadan 1 ayda 56 kişi öldü
Japonya'da sıcak havadan 1 ayda 56 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Japonya’da Haziran ve Temmuz aylarında sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybeden 56 kişinin üçte ikisinin klima kullanmadığı açıklandı. Tokyo Adli Tıp Kurumu... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T18:12+0300
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dünya
klima
klima hastalığı
klimalı giysi
i̇klimlendirme soğutma klima i̇malatçıları derneği (i̇ski̇d)
japonya
japonya sağlık, çalışma ve refah bakanlığı
japonya tıp federasyonu
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Japonya'da Haziran ve Temmuz aylarında yaşamını yitiren 56 kişinin ölüm nedeni sıcak çarpması olarak açıklandı.Tokyo Adli Tıp Kurumu’nun açıkladığı ön verilere göre, 16 Haziran ile Temmuz ayı sonu arasında Tokyo’nun 23 ana bölgesinde 56 kişi sıcakla ilişkili nedenlerden hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitiren kişilerin üçte ikisinden fazlasının evlerinde klima olmasına rağmen cihazı kullanmadığını ifade etti.Ölümlerin büyük kısmı kapalı alanlarda meydana geldi. Açıklamada, 56 kişiden 54’ünün evlerinde hayatını kaybettiği, bu kişilerin 38’inin ise klima çalıştırmadığı belirtildi. Ölenlerden 11’inin klima kullanıyor olduğu, 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı bildirildi.Yaş gruplarına göre en fazla ölüm 70’li yaşlardaki kişilerde görülürken (26 kişi), bunu 80’li yaşlar (16 kişi) ve 60’lı yaşlar (10 kişi) izledi.Saitama Jikei Hastanesi Başkan Yardımcısı Fujinaga Tsuyoshi, yaptığı açıklamada, birçok kişinin evinde klimayı kullanmadığı için sıcak çarpmasına maruz kaldığını ifade etti. Özellikle yaşlı bireylerin geçmişte klimaya ihtiyaç duymadıkları için hâlâ kullanmaya gerek olmadığını düşündüklerini ya da cihazın sağlığa zararlı olduğunu zannettiklerini dile getirdi.Fujinaga, iç ortam sıcaklıklarının gece saatlerinde bile 30 dereceyi aşabildiğini hatırlatarak, klimanın gün boyunca açık tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250801/uzmani-sicak-havayla-birlikte-gelen-yangin-tehlikesine-karsi-uyariyor-yangin-girdabi-nedir-nasil-1098252016.html
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klima, klima hastalığı, klimalı giysi, i̇klimlendirme soğutma klima i̇malatçıları derneği (i̇ski̇d), japonya, japonya sağlık, çalışma ve refah bakanlığı, japonya tıp federasyonu
klima, klima hastalığı, klimalı giysi, i̇klimlendirme soğutma klima i̇malatçıları derneği (i̇ski̇d), japonya, japonya sağlık, çalışma ve refah bakanlığı, japonya tıp federasyonu

Japonya'da sıcak havadan 1 ayda 56 kişi öldü

18:12 04.08.2025 (güncellendi: 18:13 04.08.2025)
© AP Photo / Hiro KomaeJaponya kalabalık
Japonya kalabalık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Hiro Komae
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Japonya’da Haziran ve Temmuz aylarında sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybeden 56 kişinin üçte ikisinin klima kullanmadığı açıklandı. Tokyo Adli Tıp Kurumu, ölümlerin büyük bölümünün kapalı alanlarda gerçekleştiğini ve çoğunun yaşlı bireyler olduğunu ifade etti.
Japonya'da Haziran ve Temmuz aylarında yaşamını yitiren 56 kişinin ölüm nedeni sıcak çarpması olarak açıklandı.
Tokyo Adli Tıp Kurumu’nun açıkladığı ön verilere göre, 16 Haziran ile Temmuz ayı sonu arasında Tokyo’nun 23 ana bölgesinde 56 kişi sıcakla ilişkili nedenlerden hayatını kaybetti. Yetkililer, yaşamını yitiren kişilerin üçte ikisinden fazlasının evlerinde klima olmasına rağmen cihazı kullanmadığını ifade etti.
Ölümlerin büyük kısmı kapalı alanlarda meydana geldi. Açıklamada, 56 kişiden 54’ünün evlerinde hayatını kaybettiği, bu kişilerin 38’inin ise klima çalıştırmadığı belirtildi. Ölenlerden 11’inin klima kullanıyor olduğu, 5 kişinin ise evinde klima bulunmadığı bildirildi.
Yaş gruplarına göre en fazla ölüm 70’li yaşlardaki kişilerde görülürken (26 kişi), bunu 80’li yaşlar (16 kişi) ve 60’lı yaşlar (10 kişi) izledi.
Saitama Jikei Hastanesi Başkan Yardımcısı Fujinaga Tsuyoshi, yaptığı açıklamada, birçok kişinin evinde klimayı kullanmadığı için sıcak çarpmasına maruz kaldığını ifade etti. Özellikle yaşlı bireylerin geçmişte klimaya ihtiyaç duymadıkları için hâlâ kullanmaya gerek olmadığını düşündüklerini ya da cihazın sağlığa zararlı olduğunu zannettiklerini dile getirdi.
Fujinaga, iç ortam sıcaklıklarının gece saatlerinde bile 30 dereceyi aşabildiğini hatırlatarak, klimanın gün boyunca açık tutulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.
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