https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ailesi-kayip-mucahid-turani-ariyor---1098286743.html
İstanbul'da kayıp ilanı: Ailesi Mücahid Turan'ı arıyor
İstanbul'da kayıp ilanı: Ailesi Mücahid Turan'ı arıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Üsküdar'da Mücahid Turan isimli gencin ailesi bastırıp astıkları kayıp ilanıyla çocuklarını bulmaya çalışıyor. 21 Mayıs'tan itibaren kayıp olan... 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T19:46+0300
2025-07-31T19:46+0300
2025-07-31T20:11+0300
türki̇ye
kayıp
üsküdar
aile
genç
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İstanbul'da M. Mücahid Turan hakkında kayıp ilanı veren ailesi genci bulmak için dağıttıkları ilanlara bir yanıt gelmesi için bekliyor. 1.97 santimetre boyunda olan Mücahid Turan'ın kaybolduğu gün 90 kilo civarında olduğu biliniyor. 21 Mayıs 2025'ten bu yana kayıp olan gencin o gün üzerinde açık renk bir kot pantolon ve koyu renk tshirt bulunduğu ailesi tarafından verilen bilgiler arasında. Turan'ı görenlerin 0535 579 65 24 numaralı telefonunu araması veya polise gitmesi önemle rica ediliyor.
türki̇ye
üsküdar
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kayıp genç aranıyor, m mücahid turan kimdir, m mücahid turan kayıp ilanı, kayıp ilanı örneği, kayıp ilanı ne zaman verilir
kayıp genç aranıyor, m mücahid turan kimdir, m mücahid turan kayıp ilanı, kayıp ilanı örneği, kayıp ilanı ne zaman verilir
İstanbul'da kayıp ilanı: Ailesi Mücahid Turan'ı arıyor
19:46 31.07.2025 (güncellendi: 20:11 31.07.2025)
İstanbul Üsküdar'da Mücahid Turan isimli gencin ailesi bastırıp astıkları kayıp ilanıyla çocuklarını bulmaya çalışıyor. 21 Mayıs'tan itibaren kayıp olan Turan'ı görenlerin polisi veya 0535 579 65 24 numaralı cep telefonunu araması önem taşıyor.
İstanbul'da M. Mücahid Turan hakkında kayıp ilanı veren ailesi genci bulmak için dağıttıkları ilanlara bir yanıt gelmesi için bekliyor.
1.97 santimetre boyunda olan Mücahid Turan'ın kaybolduğu gün 90 kilo civarında olduğu biliniyor.
21 Mayıs 2025'ten bu yana kayıp olan gencin o gün üzerinde açık renk bir kot pantolon ve koyu renk tshirt bulunduğu ailesi tarafından verilen bilgiler arasında.
Turan'ı görenlerin 0535 579 65 24 numaralı telefonunu araması veya polise gitmesi önemle rica ediliyor.