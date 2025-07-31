https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/ailesi-kayip-mucahid-turani-ariyor---1098286743.html

İstanbul'da kayıp ilanı: Ailesi Mücahid Turan'ı arıyor

İstanbul'da kayıp ilanı: Ailesi Mücahid Turan'ı arıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Üsküdar'da Mücahid Turan isimli gencin ailesi bastırıp astıkları kayıp ilanıyla çocuklarını bulmaya çalışıyor. 21 Mayıs'tan itibaren kayıp olan... 31.07.2025, Sputnik Türkiye

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2025-07-31T19:46+0300

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türki̇ye

kayıp

üsküdar

aile

genç

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İstanbul'da M. Mücahid Turan hakkında kayıp ilanı veren ailesi genci bulmak için dağıttıkları ilanlara bir yanıt gelmesi için bekliyor. 1.97 santimetre boyunda olan Mücahid Turan'ın kaybolduğu gün 90 kilo civarında olduğu biliniyor. 21 Mayıs 2025'ten bu yana kayıp olan gencin o gün üzerinde açık renk bir kot pantolon ve koyu renk tshirt bulunduğu ailesi tarafından verilen bilgiler arasında. Turan'ı görenlerin 0535 579 65 24 numaralı telefonunu araması veya polise gitmesi önemle rica ediliyor.

türki̇ye

üsküdar

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2025

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