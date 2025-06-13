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Modi, Hindistan uçak kazası sonrası bölgeyi ziyaret etti: Havayolu şirketinden hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme
Modi, Hindistan uçak kazası sonrası bölgeyi ziyaret etti: Havayolu şirketinden hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde dün meydana gelen olayda, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan bir Air India yolcu uçağı, kalkıştan... 13.06.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, hindistan

Modi, Hindistan uçak kazası sonrası bölgeyi ziyaret etti: Havayolu şirketinden hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme

12:42 13.06.2025
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Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde dün meydana gelen olayda, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan bir Air India yolcu uçağı, kalkıştan dakikalar sonra havalimanı yakınlarında düştü. 242 yolcudan sadece bir kişinin hayatta kaldığı kazada, uçak yerleşim yerine düştü. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre ölü sayısı 310'u aştı.
© Stringer

12 Haziran Perşembe günü, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştü. Uçak, Ahmedabat'taki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcuları taşıyordu.

12 Haziran Perşembe günü, Hindistan&#x27;ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştü. Uçak, Ahmedabat&#x27;taki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı&#x27;ndan Londra Gatwick Havalimanı&#x27;na giden yolcuları taşıyordu. - Sputnik Türkiye
1/5
© Stringer

12 Haziran Perşembe günü, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştü. Uçak, Ahmedabat'taki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcuları taşıyordu.

© Stringer

Uçağın düştüğü yerleşim yerinde can kayıplarının yaşandığı olayda 310'u aşkın kişi hayatını kaybetti. Uçaktan sadece bir kişi sağ kurtulabildi. Yetkililer kazazedenin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı.

Uçağın düştüğü yerleşim yerinde can kayıplarının yaşandığı olayda 310&#x27;u aşkın kişi hayatını kaybetti. Uçaktan sadece bir kişi sağ kurtulabildi. Yetkililer kazazedenin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı. - Sputnik Türkiye
2/5
© Stringer

Uçağın düştüğü yerleşim yerinde can kayıplarının yaşandığı olayda 310'u aşkın kişi hayatını kaybetti. Uçaktan sadece bir kişi sağ kurtulabildi. Yetkililer kazazedenin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı.

© Hindistan Basın Enformasyon Bürosu

Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi bölgeyi ziyaret etti.

Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi bölgeyi ziyaret etti. - Sputnik Türkiye
3/5
© Hindistan Basın Enformasyon Bürosu

Kazanın ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi bölgeyi ziyaret etti.

© Hindistan Basın Enformasyon Bürosu

Air India'yı bünyesinde bulunduran Tata Group, meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerinin her birine 115 bin dolar yardım yapılacağını duyurdu.

Air India&#x27;yı bünyesinde bulunduran Tata Group, meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerinin her birine 115 bin dolar yardım yapılacağını duyurdu. - Sputnik Türkiye
4/5
© Hindistan Basın Enformasyon Bürosu

Air India'yı bünyesinde bulunduran Tata Group, meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcuların ailelerinin her birine 115 bin dolar yardım yapılacağını duyurdu.

© Hindistan Basın Enformasyon Bürosu

Uçağın düşmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Hindistan yerel medyasının haberine göre uçakta bulunan iki kara kutudan birisine erişildiği aktarıldı.

Uçağın düşmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Hindistan yerel medyasının haberine göre uçakta bulunan iki kara kutudan birisine erişildiği aktarıldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© Hindistan Basın Enformasyon Bürosu

Uçağın düşmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken Hindistan yerel medyasının haberine göre uçakta bulunan iki kara kutudan birisine erişildiği aktarıldı.

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