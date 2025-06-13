Modi, Hindistan uçak kazası sonrası bölgeyi ziyaret etti: Havayolu şirketinden hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde dün meydana gelen olayda, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan bir Air India yolcu uçağı, kalkıştan dakikalar sonra havalimanı yakınlarında düştü. 242 yolcudan sadece bir kişinin hayatta kaldığı kazada, uçak yerleşim yerine düştü. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre ölü sayısı 310'u aştı.