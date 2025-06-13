Modi, Hindistan uçak kazası sonrası bölgeyi ziyaret etti: Havayolu şirketinden hayatını kaybedenlerin ailelerine ödeme

Hindistan'ın Gucerat eyaletine bağlı Ahmedabad kentinde dün meydana gelen olayda, 242 yolcu ve mürettebatı taşıyan bir Air India yolcu uçağı, kalkıştan dakikalar sonra havalimanı yakınlarında düştü. 242 yolcudan sadece bir kişinin hayatta kaldığı kazada, uçak yerleşim yerine düştü. Hindistan medyasında yer alan haberlere göre ölü sayısı 310'u aştı.
12 Haziran Perşembe günü, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştü. Uçak, Ahmedabat'taki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcuları taşıyordu.
12 Haziran Perşembe günü, Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştü. Uçak, Ahmedabat'taki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcuları taşıyordu.
Uçağın düştüğü yerleşim yerinde can kayıplarının yaşandığı olayda 310'u aşkın kişi hayatını kaybetti. Uçaktan sadece bir kişi sağ kurtulabildi. Yetkililer kazazedenin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı.
Uçağın düştüğü yerleşim yerinde can kayıplarının yaşandığı olayda 310'u aşkın kişi hayatını kaybetti. Uçaktan sadece bir kişi sağ kurtulabildi. Yetkililer kazazedenin hastanede tedavi altında olduğunu aktardı.