https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/41-yillik-mermer-devi-konkordato-ilan-etti-mahkeme-uc-ay-sure-verdi-1098363986.html

41 yıllık mermer devi konkordato ilan etti: Mahkeme 'üç ay' süre verdi

41 yıllık mermer devi konkordato ilan etti: Mahkeme 'üç ay' süre verdi

Sputnik Türkiye

Mermer sektörünün önde gelen firmalarından olan Ayda Mermer ekonomik sıkıntılarını aşamadı ve konkordato ilan etti. 05.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-05T11:35+0300

2025-08-05T11:35+0300

2025-08-05T11:35+0300

ekonomi̇

mermer

konkordato

ayda mermer

iflas

eskişehir

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Afyonkarahisar merkezli 41 yıllık mermer şirketi Ayda Mermer konkordato ilan etti. Şirket, Avusturya ve Macar sınırındaki Türk Anıtı ve Tuna Nehri merdivenleri gibi bir çok uluslararası projede yer almıştı. Dünyanın birçok ülkesine mermer ihraç ediyorMermer sektöründe 1984 yılından bu yana faaliyet gösteren Ayda Mermer ve bağlı şirketi Ayda Stone, konkordato talebinde bulundu. Şirket, Avusturya ve Macaristan sınırındaki Türk Anıtı, Tuna Nehri merdivenleri gibi uluslararası projelerin yanı sıra Ege Bölgesi’nden birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek şehir meydanlarına ve anıtlara mermer tedarik ediyordu. Mahkeme üç ay süre verdiUzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Ayda Mermer’in yanı sıra dış ticaret odaklı kardeş şirket Ayda Stone da, ekonomik sıkıntılar nedeniyle İscehisar Asliye Hukuk Mahkemesi'ne konkordato başvurusu yaptı. Mahkeme, şirketlerin mali yapısının incelenmesi ve olası iflasın önlenebilmesi amacıyla 3 aylık geçici mühlet tanıdı.

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