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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/tekstil-sektorunde-faaliyet-gosteren-32-yillik-firma-darbogazi-asamadi-konkordato-ilan-etti-1098346387.html
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 32 yıllık firma darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti
Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 32 yıllık firma darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti
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Tekstil sektöründe 32 yıldır faaliyet gösteren Leras Tekstil konkordato ilan etti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
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Ekonomik darboğazı aşamayan 32 yıllık şirket Leras Tekstil ve Metraj Kumaşçılık firmaları konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet verdi. Tekstil sektöründe 1993 yılından beri varolan Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verildi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi bu firmalara 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirecek. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/mhp-myk-uyesi-is-insanin-sirketleri-konkordato-talep-etti-bahceli-araba-hediye-etmisti-1098270733.html
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme
konkordato, iflas, i̇flas erteleme

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 32 yıllık firma darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti

11:34 04.08.2025 (güncellendi: 11:35 04.08.2025)
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
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Tekstil sektöründe 32 yıldır faaliyet gösteren Leras Tekstil konkordato ilan etti.
Ekonomik darboğazı aşamayan 32 yıllık şirket Leras Tekstil ve Metraj Kumaşçılık firmaları konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet verdi.
Tekstil sektöründe 1993 yılından beri varolan Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verildi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi bu firmalara 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirecek. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.
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