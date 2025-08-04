https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/tekstil-sektorunde-faaliyet-gosteren-32-yillik-firma-darbogazi-asamadi-konkordato-ilan-etti-1098346387.html

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 32 yıllık firma darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren 32 yıllık firma darboğazı aşamadı: Konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Tekstil sektöründe 32 yıldır faaliyet gösteren Leras Tekstil konkordato ilan etti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T11:34+0300

2025-08-04T11:34+0300

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ekonomi̇

konkordato

iflas

i̇flas erteleme

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Ekonomik darboğazı aşamayan 32 yıllık şirket Leras Tekstil ve Metraj Kumaşçılık firmaları konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete üç ay geçici mühlet verdi. Tekstil sektöründe 1993 yılından beri varolan Leras Tekstil Kumaşçılık Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Metraj Kumaşçılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında geçici mühlet kararı verildi. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi bu firmalara 3 ay süreyle geçici mühlet kapsamında değerlendirecek. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının değerlendirilmesi nedeniyle alacaklı sayısı ve tutarı dikkate alarak üç kişilik konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/mhp-myk-uyesi-is-insanin-sirketleri-konkordato-talep-etti-bahceli-araba-hediye-etmisti-1098270733.html

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konkordato, iflas, i̇flas erteleme