TRT’nin FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan yapımı “Son Sefer” filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Zafer Algöz, beklenmedik bir kazayla gündeme geldi. Filmde bir otobüs şoförünü canlandıran Algöz, çekimler esnasında otobüsle kaza yaptı.Konuşurken dikkati dağıldıKaza anına ait görüntülerde Zafer Algöz'ün konuşurken dikkatinin dağıldığı net bir şekilde görülüyor. Kazanın görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

TRT'nin 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Son Sefer" adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz, çekimler sırasında otobüsle bir kaza yaptı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye

TRT'nin film çekimi sırasında Zafer Algöz kaza yaptı

© Fotoğraf Zafer Algöz kaza © Fotoğraf

TRT'nin 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Son Sefer" adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz, çekimler sırasında otobüsle bir kaza yaptı. Konuşurken dikkatinin dağıldığı görülen oyuncunun yaşadığı anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.