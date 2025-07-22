https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/trtnin-film-cekimi-sirasinda-zafer-algoz-kaza-yapti-1098062371.html
TRT'nin film çekimi sırasında Zafer Algöz kaza yaptı
TRT'nin film çekimi sırasında Zafer Algöz kaza yaptı
Sputnik Türkiye
TRT'nin 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Son Sefer" adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz, çekimler sırasında otobüsle bir kaza yaptı... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T13:54+0300
2025-07-22T13:54+0300
2025-07-22T13:54+0300
yaşam
zafer algöz
dizi
15 temmuz
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TRT’nin FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan yapımı “Son Sefer” filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Zafer Algöz, beklenmedik bir kazayla gündeme geldi. Filmde bir otobüs şoförünü canlandıran Algöz, çekimler esnasında otobüsle kaza yaptı.Konuşurken dikkati dağıldıKaza anına ait görüntülerde Zafer Algöz'ün konuşurken dikkatinin dağıldığı net bir şekilde görülüyor. Kazanın görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/zafer-algozun-son-sefer-filmi-elestirilerine-verdigi-yanit-gundem-oldu-1097922279.html
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zafer algöz, dizi, 15 temmuz
zafer algöz, dizi, 15 temmuz
TRT'nin film çekimi sırasında Zafer Algöz kaza yaptı
TRT'nin 15 Temmuz darbe girişimini konu alan "Son Sefer" adlı filminde otobüs şoförünü canlandıran Zafer Algöz, çekimler sırasında otobüsle bir kaza yaptı. Konuşurken dikkatinin dağıldığı görülen oyuncunun yaşadığı anlar kameralara yansıdı ve kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
TRT’nin FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan yapımı “Son Sefer” filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Zafer Algöz, beklenmedik bir kazayla gündeme geldi. Filmde bir otobüs şoförünü canlandıran Algöz, çekimler esnasında otobüsle kaza yaptı.
Konuşurken dikkati dağıldı
Kaza anına ait görüntülerde Zafer Algöz'ün konuşurken dikkatinin dağıldığı net bir şekilde görülüyor. Kazanın görüntüleri kısa sürede sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.