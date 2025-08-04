https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/tuik-temmuz-ayi-enflasyon-verilerini-acikladi-1098343115.html
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son dakika temmuz enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre enflasyon temmuzda 3.75 arttı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T10:02+0300
2025-08-04T10:02+0300
2025-08-04T10:20+0300
ekonomi̇
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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
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enflasyon araştırma grubu
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Ağustos ayının ilk günlerinde gözlerin çevrildiği enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını bugün duyurdu. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2.06, yıllık bazda yüzde 33.52 oldu.TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,07 arttıEn yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.07 artış, ulaştırmada yüzde 2.89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.02, ulaştırmada yüzde 0.45 ve konutta yüzde 0.95 oldu.Ekonomistlerin enflasyon beklentisiAA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.34 artacağını tahmin ediyordu.Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.34) bir önceki ay yüzde 35.05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33.90'a ineceği öngörülüyordu.ENAG enflasyon verileriAkademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3.75 arttı.E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.15 olarak gerçekleşti.
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son dakika tüik, son dakika enflasyon, enflasyon verileri
son dakika tüik, son dakika enflasyon, enflasyon verileri
TÜİK temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı
10:02 04.08.2025 (güncellendi: 10:20 04.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son dakika temmuz enflasyon verilerini açıkladı. ENAG'a göre enflasyon temmuzda 3.75 arttı. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2.06 arttı. Yıllık bazda ise 33.52 arttı.
Ağustos ayının ilk günlerinde gözlerin çevrildiği enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını bugün duyurdu. Enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2.06, yıllık bazda yüzde 33.52 oldu.
TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 0,07 arttı
En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.07 artış, ulaştırmada yüzde 2.89 artış ve konutta yüzde 5,78 artış olarak gerçekleşti.
İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.02, ulaştırmada yüzde 0.45 ve konutta yüzde 0.95 oldu.
Ekonomistlerin enflasyon beklentisi
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2.34 artacağını tahmin ediyordu.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2.34) bir önceki ay yüzde 35.05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33.90'a ineceği öngörülüyordu.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), temmuz enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) temmuz ayında yüzde 3.75 arttı.
E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 65.15 olarak gerçekleşti.