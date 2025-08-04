https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/temmuzda-fiyati-en-cok-artan-ve-dusenler-belli-oldu-1098345835.html

Temmuz'da fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu

Temmuz'da fiyatı en çok artan ve düşenler belli oldu

Sputnik Türkiye

Tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en yüksek fiyat artışı yüzde 26,41 ile doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerinde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T11:22+0300

2025-08-04T11:22+0300

2025-08-04T11:22+0300

ekonomi̇

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

doğal gaz

patates

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, doğal gaz ve ilgili abonelik ücretlerindeki fiyat artışını, yüzde 19,71 ile deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığı ve yüzde 15,85 ile toz kakao izledi.En çok artan diğer ürünlerTemmuz'da fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 13,91 ile bira, yüzde 11,24 ile alkollü içecekler (rakı, viski, votka vb.), yüzde 7,28 ile sağlık sigortası ve yüzde 6,71 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları (benzin, motorin, motor yağı) yer aldı.Fiyatı Temmuz'da en çok düşenlerGeçen ay en fazla fiyat düşüşü, yüzde 15,92 ile patateste gerçekleşti. Bunu yüzde 9,61 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 8,75 ile taze meyveler, yüzde 8,23 ile kadın giyim, yüzde 6,98 ile erkek giyim takip etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/bakan-simsek-enflasyon-44-ayin-en-dusuk-seviyesinde-1098345521.html

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türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k, doğal gaz, patates