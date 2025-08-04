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Bakan Şimşek: Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde
Bakan Şimşek: Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirirken enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti. 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T11:13+0300
2025-08-04T11:13+0300
ekonomi̇
mehmet şimşek
enflasyon
enflasyon oranı
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Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyondaki düşüşe işaret ederken, "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" dedi. Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedirTemmuz ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Bakan Şimşek, aylık enflasyonun temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 olduğunu, yıllık enflasyonun da son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde. Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
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mehmet şimşek, enflasyon, enflasyon oranı
mehmet şimşek, enflasyon, enflasyon oranı

Bakan Şimşek: Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde

11:13 04.08.2025
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AA / Celal Güneş
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendirirken enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti.
Temmuz ayı enflasyon verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyondaki düşüşe işaret ederken, "Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde" dedi. Bakan Şimşek, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir

Temmuz ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabı üzerinden değerlendiren Bakan Şimşek, aylık enflasyonun temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 olduğunu, yıllık enflasyonun da son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5'e gerilediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde. Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi. Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır. Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
Konut - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
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