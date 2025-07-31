https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/mhp-myk-uyesi-is-insanin-sirketleri-konkordato-talep-etti-bahceli-araba-hediye-etmisti-1098270733.html
MHP MYK üyesi iş insanı şirketleri için konkordato talep etti: Bahçeli, klasik otomobilini hediye etmişti
MHP MYK üyesi iş insanı şirketleri için konkordato talep etti: Bahçeli, klasik otomobilini hediye etmişti
Sputnik Türkiye
MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talep edildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-31T11:39+0300
2025-07-31T11:39+0300
2025-07-31T11:43+0300
ekonomi̇
mhp
konkordato
devlet bahçeli
iflas
i̇flas erteleme
mahmut cüneyt göz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518060_0:64:1280:784_1920x0_80_0_0_b992a9cdd2f59d120f04411959deb886.jpg
MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Göz'e MHP İstanbul İl Saymanı olduğu dönemde 06 BJK 080 plakalı klasik Lincoln otomobilini hediye etmişti.Hazır beton, madencilik ve sinema sektörlerinde faaliyet gösteriyorİstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, mahkemeden şirketlerin konkordato sürecinin değerlendirilmesi için üç kişilik konkordato komiseri ataması da kararı da çıktı. Şirketler için duruşma 15 Ekim'de saat 15.30'da yapılacak. CG Grup bünyesindeki şirketler hazır beton, madencilik, sinema gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/dunya-markalarina-uretim-yapiyordu-turkiyenin-onde-gelen-tekstil-devi-konkordato-ilan-etti-1098212973.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518060_75:0:1206:848_1920x0_80_0_0_ab8ac9f7fee7a5dc0ae5179ea06ee965.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mhp, konkordato, devlet bahçeli, iflas, i̇flas erteleme, mahmut cüneyt göz
mhp, konkordato, devlet bahçeli, iflas, i̇flas erteleme, mahmut cüneyt göz
MHP MYK üyesi iş insanı şirketleri için konkordato talep etti: Bahçeli, klasik otomobilini hediye etmişti
11:39 31.07.2025 (güncellendi: 11:43 31.07.2025)
MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talep edildi.
MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Göz'e MHP İstanbul İl Saymanı olduğu dönemde 06 BJK 080 plakalı klasik Lincoln otomobilini hediye etmişti.
Hazır beton, madencilik ve sinema sektörlerinde faaliyet gösteriyor
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, mahkemeden şirketlerin konkordato sürecinin değerlendirilmesi için üç kişilik konkordato komiseri ataması da kararı da çıktı. Şirketler için duruşma 15 Ekim'de saat 15.30'da yapılacak.
CG Grup bünyesindeki şirketler hazır beton, madencilik, sinema gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.