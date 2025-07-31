https://anlatilaninotesi.com.tr/20250731/mhp-myk-uyesi-is-insanin-sirketleri-konkordato-talep-etti-bahceli-araba-hediye-etmisti-1098270733.html

MHP MYK üyesi iş insanı şirketleri için konkordato talep etti: Bahçeli, klasik otomobilini hediye etmişti

MHP MYK üyesi iş insanı şirketleri için konkordato talep etti: Bahçeli, klasik otomobilini hediye etmişti

Sputnik Türkiye

MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talep edildi. 31.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-31T11:39+0300

2025-07-31T11:39+0300

2025-07-31T11:43+0300

ekonomi̇

mhp

konkordato

devlet bahçeli

iflas

i̇flas erteleme

mahmut cüneyt göz

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MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mahmut Cüneyt Göz'ün sahibi olduğu CG Grup ve iştirak şirketleri için konkordato talebinde bulunuldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Göz'e MHP İstanbul İl Saymanı olduğu dönemde 06 BJK 080 plakalı klasik Lincoln otomobilini hediye etmişti.Hazır beton, madencilik ve sinema sektörlerinde faaliyet gösteriyorİstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından, CG Grup bünyesindeki Göz Mimarlık ve İnşaat A.Ş., CG Beton Sanayi Ticaret Ltd. Şti., BRH Mimarlık ve İnşaat Ltd. Şti., Kurna Taş Ocağı İşletmeciliği Ltd. Şti. ve MCG Film Medya A.Ş. ile şirket ortağı Mahmut Cüneyt Göz'e üç aylık geçici mühlet kararı verildi. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, mahkemeden şirketlerin konkordato sürecinin değerlendirilmesi için üç kişilik konkordato komiseri ataması da kararı da çıktı. Şirketler için duruşma 15 Ekim'de saat 15.30'da yapılacak. CG Grup bünyesindeki şirketler hazır beton, madencilik, sinema gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.

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mhp, konkordato, devlet bahçeli, iflas, i̇flas erteleme, mahmut cüneyt göz