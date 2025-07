https://anlatilaninotesi.com.tr/20250730/turk-sporcu-bengisu-avcinin-oceans-seven-icin-gittigi-japonyada-tsunami-uyarisi-yapiliyor-umarim-1098240280.html

Türk sporcu Bengisu Avcı'nın 'Oceans Seven' için gittiği Japonya'da tsunami uyarısı yapılıyor: 'Umarım buraya gelmez'

Türk sporcu Bengisu Avcı'nın 'Oceans Seven' için gittiği Japonya'da tsunami uyarısı yapılıyor: 'Umarım buraya gelmez'

Sputnik Türkiye

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı Oceans Seven'ın son parkurunu yüzerek tarihe geçmek için Japonya'ya gitmişti. Birçok bölgesi için tahliye kararı olan... 30.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-30T11:26+0300

2025-07-30T11:26+0300

2025-07-30T11:43+0300

türki̇ye

bengisu avcı

japonya

oceans seven

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1e/1098241693_500:0:1620:630_1920x0_80_0_0_f9ce058395d04918a53284944c2e6115.jpg

Kamçatka Yarımadası'nda meydana gelen 8.8'lik deprem sonrası Pasifik’te tsunami alarmı verildi. Rekor için Japonya'da bulunan Bengisu Avcı iki gün içinde Japonya'da Tsugaru Kanalı'nı yüzecek. Peki tsunami o bölgeye ulaşır mı?Bengisu Avcı Japonya'da rekor için yüzecek: Tsunami tehlikesi var mı?Bengisu Avcı son parkur olan Tsugaru Kanalı yüzüşü için tsunami tehlikesinin olduğunu söyledi ve "Şansımıza bu sene son slot diyoruz biz son açılan pencere bize geldi, ağustos 1-6 arası yüzmeyi planlıyoruz. Her parkurda zorluklar vardı. Doğa sporu ne olacağı hiç belli olmuyor, ümit ediyorum ki bize vurmayacak buraya gelmeyecek." dedi.'Henüz acil uyarı almadık, dış kesimi vurması bekleniyor'Ekol TV yayınına katılan Avcı, "Bekliyoruz şu an, acil bir uyarı almadık, dış kesimi vurması bekleniyor, biz iki adanın arasındayız, bize gelmeyedebilir." dedi.Bengisu Avcı nerede yüzecek?Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, dünyada 7 açık su kanalından oluşan Oceans Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunun son etabı Tsugaru Kanalı'nı geçmek için, Japonya'da.Honshu-Hokkaido arası yüzülecek: Rekor gelecekUltra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, kuş uçuşu 30 kilometrelik uzunluğu bulunan Honshu ile Hokkaido arasındaki Tsugaru Kanalı'nı geçerek Oceans Seven'i tamamlayan ilk Türk olmak istiyor.Bengisu Avcı Japonya'da ne zaman yüzecek?Kuzey Kanalı'nı 19 Temmuz'da 10 saat 48 saniyede yüzerek geçen Avcı, altı etabı tamamlamayı başarmıştı. Milli yüzücü, son parkur olan Tsugaru'da hava şartlarına bağlı olarak 1-6 Ağustos tarihleri arasında kulaç atacak.6 parkur tamam: Son parkur ile rekor gelecekManş Denizi'ni 2018'de 11 saat 29 dakikalık rekor dereceyle tamamlayan Avcı, 2022'de Catalina Kanalı'nı 11 saat 59 dakikada yüzdü.Cebelitarık Boğazı'nı 2023'te 3 saat 24 dakikada yüzen milli sporcu, 2024'te Cook Boğazı'nı 10 saat 14 dakikada, aynı yıl Molokai Kanalı'nı da 12 saat 10 dakikada yüzmeyi başardı.Avcı, son olarak ise 19 Temmuz'da Kuzey Kanalı'nı 10 saat 48 saniyede geçti.Rekorlar kırdıAvcı, geride kalan süreçte ise bir çok unvanın da sahibi oldu:Milli sporcunun, aynı zamanda sıfır derecelik suda yapılan Buz Dünya Şampiyonası'nda dünya rekorları ve şampiyonlukları da bulunuyor.Ocean Seven parkurları nereler?Ocean Seven, yedi açık su kanalından oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir:✅English Channel (İngiltere ↔ Fransa)✅North Channel (İrlanda ↔ İskoçya)✅Strait of Gibraltar (İspanya ↔ Fas)✅Catalina Channel (California, ABD)✅Molokai Channel / Kaiwi Channel (Oahu ↔ Molokai, Hawaii)✅Cook Strait (Kuzey ve Güney Adası, Yeni Zelanda)❓Tsugaru Strait (Honshu ↔ Hokkaido, Japonya)

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/cook-bogazi-kuzey-kanali-ve-mans-denizini-yuzdu-sirada-kopekbaliklari-ile-dolu-kaiwi-kanali-var-bir-1095103891.html

türki̇ye

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bengisu avcı japonya'da rekor için yüzecek, tsunami tehlikesi var mı?, bengisu avcı nerede yüzecek?, bengisu avcı japonya'da ne zaman yüzecek?, bengisu avcı tsunami