https://anlatilaninotesi.com.tr/20250404/cook-bogazi-kuzey-kanali-ve-mans-denizini-yuzdu-sirada-kopekbaliklari-ile-dolu-kaiwi-kanali-var-bir-1095103891.html

Cook Boğazı, Kuzey Kanalı ve Manş Denizi'ni yüzdü, sırada köpekbalıkları ile dolu Kaiwi Kanalı var: 'Bir ısırık alıyor'

Cook Boğazı, Kuzey Kanalı ve Manş Denizi'ni yüzdü, sırada köpekbalıkları ile dolu Kaiwi Kanalı var: 'Bir ısırık alıyor'

Sputnik Türkiye

24 yaşında birçok rekora imza atan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu bu ay Hawai'de bulunan Kaiwi Kanalı'nı yüzerek geçecek. Ocean Seven maratonlarındaki 7... 04.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-04T09:16+0300

2025-04-04T09:16+0300

2025-04-04T09:16+0300

spor

aysu türkoğlu

türkiye

manş denizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095106116_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_c7815e01caa56694b5044b65af364f27.jpg

Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ocean 7'ı tamamlamak için maratonun en zorlu parkurlarından biri olan Kaiwi Kanalı'nı bu ay geçecek. Her yıla ayrı bir hedef koyan ve Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefleyen ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Sputnik Türkiye'ye konuştu ve spor kariyerine dair heyecanlı hikayeyi anlattı.'Ben de yapabilir miyim' derken okyanusları geçtim'24 yaşında yüzerek tarihe geçen Aysu Türkoğlu Muğla Bodrum'da dünyaya geldi. 7 yaşında tesadüf eseri yüzmeye başlasa da okyanuslara açılması uzun sürmedi: İlk adım Manş Denizi olduTürkoğlu, ilk büyük adımını 21 yaşında yani 2022 yılında attı. En kısa rotada yaklaşık 34 kilometre olan ve 14-18 derece arasında değişen su sıcaklığı olan Manş Boğazı'nı 16 saat 28 dakikada yüzerek geçti. Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu2023 yılı Ağustos ayında ise Aysu Türkoğlu yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kanalı'nı yüzdü. Bu kanalın en büyük handikabı denizanaları ile de mücadele etti.Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçtiTürkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçti ve kanalı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Bu kanalın zorluğu ise gelgit akıntıları ve değişken rüzgar yönü oldu. Hedef Ocean 7'ı tamamlamakOcean 7 maratounda tamamlanması gereken bir diğer etap Kaiwi Geçişi. Aysu Türkoğlu, geçişe az bir süre kala heyecanını "Her geçiş benim için çok özel, hepsinin birbirinden farklı hikayeleri var ama Ocean7’ı tamamlamaya yaklaştığım her adımda heyecanım artıyor. Kendinizi ne kadar hazırlasanız da koca bir bilinmezliğe gidiyorsunuz, ama ben bu bilinmezliği çok seviyorum" sözleriyle anlattı.Aysu Türkoğlu Kaiwi Geçişi öncesi suyu anlattı: 'Köpekbalıkları yuvarlak ısırıklar alıyor, denizanaları zehirli'Bu ay içinde gerçekleşecek olan geçiş için Hawai'ye gidecek olan yüzücü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'ndaki tehlikeleri şöyle anlattı:'Mucize olsun dedim, altımdan yunuslar geçti'Ultra maraton yüzücüsü en unutamadığı anı ise "Kuzey Kanalı geçişimde yedi saatlik bir süreyi bitirmiştim ve yavaştan sıkılmaya başlamıştım. O an içimden 'bir mucize olsun ve benim modumu değiştirsin' demiştim. Ve tam o anda altımdan yunuslar geçmeye başlamıştı. O anı asla unutamıyorum" diye anlattı.'Gidemediğim, yiyemediğim her şeye değdi'Saatlerce kulaç atılan saatlerin ardından kıyıya ulaşılan ilk an düşündüklerini ise genç sporcu şöyle özetledi: 'Bir pop müzikten marşa yükseltecek her şeyi düşünürüm'Peki sporcu Türkoğlu saatlerce yüzerken ne düşünüyor?Günde 5 saat antrenmanTürkoğlu'nun antrenman temposu bir hayli yoğun:Aysu Türkoğlu'nun totemi var mı?'Uzun saatler yüzmeden evvel lanolin yağı sürüyorum'Türkoğlu rekora gideceği günlerdeki paylaşımlarında suya atlamadan evvel vücuduna lanolin yağı sürüyor. Sporcu sebebi " Lanolin denilen yağ ile vazelini karıştırıp vücudumuzun belli yerlerine sürüyoruz ki tuzlusuyla vücudumuz tahriş olmasın hem de az da olsa soğuktan korusun" diye açıkladı.Ocean Seven parkurları nereler?Ocean Seven, yedi açık su kanalından oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir:

manş denizi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

aysu türkoğlu, aysu türkoğlu kimdir, aysu türkoğlu kaiwi kanalı, aysu türkoğlu rekorlar, aysu türkoğlu manş denizi, aysu türkoğlu kaç yaşında, aysu türkoğlu başarıları, aysu türkoğlu catalina kanalı, aysu türkoğlu english channel, ocean seven, ocean seven nedir, ocean seven parkuru