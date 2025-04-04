Cook Boğazı, Kuzey Kanalı ve Manş Denizi'ni yüzdü, sırada köpekbalıkları ile dolu Kaiwi Kanalı var: 'Bir ısırık alıyor'
© AA / Ahmet Fevzi Arıcanaysu türkoğlu
© AA / Ahmet Fevzi Arıcan
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24 yaşında birçok rekora imza atan ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu bu ay Hawai'de bulunan Kaiwi Kanalı'nı yüzerek geçecek. Ocean Seven maratonlarındaki 7 parkuru tamamlayarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeyi amaçlayan Türkoğlu hem Kaiwi Kanalı'nda beraber yüzeceği köpekbalığı riskini hem de motivasyon kaynağını Sputnik Türkiye'ye anlattı.
Açık deniz yüzücüsü Aysu Türkoğlu Ocean 7'ı tamamlamak için maratonun en zorlu parkurlarından biri olan Kaiwi Kanalı'nı bu ay geçecek. Her yıla ayrı bir hedef koyan ve Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefleyen ultra maraton yüzücüsü Aysu Türkoğlu Sputnik Türkiye'ye konuştu ve spor kariyerine dair heyecanlı hikayeyi anlattı.
'Ben de yapabilir miyim' derken okyanusları geçtim'
24 yaşında yüzerek tarihe geçen Aysu Türkoğlu Muğla Bodrum'da dünyaya geldi. 7 yaşında tesadüf eseri yüzmeye başlasa da okyanuslara açılması uzun sürmedi:
"Ablam Aynur profesyonel bir yüzücüydü. Onun antrenmanlarına gide gele 'ben de yapabilir miyim acaba' diye düşünürken 7 yaşında kendimi takımla yüzerken buldum. Daha sonrasında bir açık su yarışmasına katılmamla da okyanuslara uzanan hikayem başladı."
İlk adım Manş Denizi oldu
Türkoğlu, ilk büyük adımını 21 yaşında yani 2022 yılında attı. En kısa rotada yaklaşık 34 kilometre olan ve 14-18 derece arasında değişen su sıcaklığı olan Manş Boğazı'nı 16 saat 28 dakikada yüzerek geçti.
Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen en genç Türk sporcu oldu
2023 yılı Ağustos ayında ise Aysu Türkoğlu yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki Kuzey Kanalı'nı yüzdü. Bu kanalın en büyük handikabı denizanaları ile de mücadele etti.
© Ahmet Fevzi ArıcanAysu Turkoglu
Aysu Turkoglu
© Ahmet Fevzi Arıcan
Cook Boğazı'nı 7 saat 21 dakikada geçti
Türkoğlu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı da yüzerek geçti ve kanalı geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Bu kanalın zorluğu ise gelgit akıntıları ve değişken rüzgar yönü oldu.
Hedef Ocean 7'ı tamamlamak
Ocean 7 maratounda tamamlanması gereken bir diğer etap Kaiwi Geçişi. Aysu Türkoğlu, geçişe az bir süre kala heyecanını "Her geçiş benim için çok özel, hepsinin birbirinden farklı hikayeleri var ama Ocean7’ı tamamlamaya yaklaştığım her adımda heyecanım artıyor. Kendinizi ne kadar hazırlasanız da koca bir bilinmezliğe gidiyorsunuz, ama ben bu bilinmezliği çok seviyorum" sözleriyle anlattı.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturcookie cutter shark
cookie cutter shark
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Aysu Türkoğlu Kaiwi Geçişi öncesi suyu anlattı: 'Köpekbalıkları yuvarlak ısırıklar alıyor, denizanaları zehirli'
Bu ay içinde gerçekleşecek olan geçiş için Hawai'ye gidecek olan yüzücü Aysu Türkoğlu, Kaiwi Kanalı'ndaki tehlikeleri şöyle anlattı:
"Cookie cutter köpekbalıkları ve denizanaları var, ahtapotlar yok maalesef. Bu türden olan köpekbalıkları insan veya hayvandan yuvarlak şekilde bir ısırık alıyor, bu yüzden ismini cookie koymuşlar. Denizanaları ise zehir oranları çok yüksek hayvanlar. Geçişlerin bitirilememe sebeplerinin yüzde 70’i bu canlıların vücuda verdiği zehirden dolayı. Her biri cidden büyük risk yaratan şeyler, elbette risk büyük ama bu işin parçası onlarla beraber yüzmek."
'Mucize olsun dedim, altımdan yunuslar geçti'
Ultra maraton yüzücüsü en unutamadığı anı ise "Kuzey Kanalı geçişimde yedi saatlik bir süreyi bitirmiştim ve yavaştan sıkılmaya başlamıştım. O an içimden 'bir mucize olsun ve benim modumu değiştirsin' demiştim. Ve tam o anda altımdan yunuslar geçmeye başlamıştı. O anı asla unutamıyorum" diye anlattı.
© Nesli Özelaysu türkoğlu
aysu türkoğlu
© Nesli Özel
'Gidemediğim, yiyemediğim her şeye değdi'
Saatlerce kulaç atılan saatlerin ardından kıyıya ulaşılan ilk an düşündüklerini ise genç sporcu şöyle özetledi:
"Senelerimi, haftalarımı, saatlerimi harcadığım, yeri geldiğinde çok gitmek istediğim ama antrenman olduğu için gidemediğim, çok yemek isteyip kilo kontrolü yapmam gerektiğinden yemediğim her şeye değdi diyorum. Her bir fedakarlığa değdi. “Şimdi tadını çıkar” diyorum içimden."
'Bir pop müzikten marşa yükseltecek her şeyi düşünürüm'
Peki sporcu Türkoğlu saatlerce yüzerken ne düşünüyor?
"Tek bir şey değil, onlarca şey düşünüyorum. Hepsinin ortak noktası beni mutlu eden anılarım. Kazandığım yarışlardan, ailem/dostlarımla geçirdiğim güzel anlara, bazen bir pop müzikten bir marşa… beni yükseltecek her anın üzerinden teker teker geçiyorum."
Günde 5 saat antrenman
Türkoğlu'nun antrenman temposu bir hayli yoğun:
"Şu an günde 3 ila 5 saat arasında değişiyor. Eğer çift antrenmanım varsa sabah 4:20 kalkış 5:30-7:30 antrenman, geri eve, okula, derse dönüş ve tekrar akşam 17-18 kara antrenmanı 18-20 yüzme antrenmanıyla günü kapatıyorum."
Aysu Türkoğlu'nun totemi var mı?
Şimdilik bir totemim yok ama suya atlamadan önce ailem ile son bir görüntülü konuşma yapmak isterim.
'Uzun saatler yüzmeden evvel lanolin yağı sürüyorum'
Türkoğlu rekora gideceği günlerdeki paylaşımlarında suya atlamadan evvel vücuduna lanolin yağı sürüyor. Sporcu sebebi " Lanolin denilen yağ ile vazelini karıştırıp vücudumuzun belli yerlerine sürüyoruz ki tuzlusuyla vücudumuz tahriş olmasın hem de az da olsa soğuktan korusun" diye açıkladı.
Ocean Seven parkurları nereler?
Ocean Seven, yedi açık su kanalından oluşan bir maraton yüzme mücadelesidir:
English Channel (İngiltere ↔ Fransa)
North Channel (İrlanda ↔ İskoçya)
Strait of Gibraltar (İspanya ↔ Fas)
Catalina Channel (California, ABD)
Molokai Channel / Kaiwi Channel (Oahu ↔ Molokai, Hawaii)
Cook Strait (Kuzey ve Güney Adası, Yeni Zelanda)
Tsugaru Strait (Honshu ↔ Hokkaido, Japonya)