https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/israil-gazzenin-tamamen-isgaline-karar-verdi-1098354378.html

İsrail, Gazze’nin tamamen işgaline karar verdi

İsrail, Gazze’nin tamamen işgaline karar verdi

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesine karar verildiğini duyurdu... 04.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-04T21:55+0300

2025-08-04T21:55+0300

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ortadoğu

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i̇srail

işgal

benyamin netanyahu

i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesine karar verildiğini açıkladı.Sosyal medya platformunda yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, “Gazze’yi bu teröristlerin zulmünden kurtarmaya kararlıyız” dedi. “Birçok Gazzeli bize gelerek ‘Bizi özgürleştirin, Hamas’tan kurtarın’ diyor. Biz de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.Başbakanlık Ofisi ise Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’e yönelik mesajında, “Eğer bu karar size uygun değilse, o zaman istifa edin” açıklamasında bulundu.İsrail Ordu Radyosu’na göre, Netanyahu'yla Zamir arasındaki görüş ayrılıkları, Gazze’de yürütülen savaşın şekli konusunda Pazartesi günü zirveye ulaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/israil-basbakani-netanyahudan-macrona-tepki-bu-tur-bir-adim-teroru-odullendirir-1098126129.html

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ortadoğu, gazze, i̇srail, işgal, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu