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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250804/israil-gazzenin-tamamen-isgaline-karar-verdi-1098354378.html
İsrail, Gazze’nin tamamen işgaline karar verdi
İsrail, Gazze’nin tamamen işgaline karar verdi
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesine karar verildiğini duyurdu... 04.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-04T21:55+0300
2025-08-04T22:12+0300
dünya
ortadoğu
gazze
i̇srail
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesine karar verildiğini açıkladı.Sosyal medya platformunda yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, “Gazze’yi bu teröristlerin zulmünden kurtarmaya kararlıyız” dedi. “Birçok Gazzeli bize gelerek ‘Bizi özgürleştirin, Hamas’tan kurtarın’ diyor. Biz de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.Başbakanlık Ofisi ise Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’e yönelik mesajında, “Eğer bu karar size uygun değilse, o zaman istifa edin” açıklamasında bulundu.İsrail Ordu Radyosu’na göre, Netanyahu'yla Zamir arasındaki görüş ayrılıkları, Gazze’de yürütülen savaşın şekli konusunda Pazartesi günü zirveye ulaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/israil-basbakani-netanyahudan-macrona-tepki-bu-tur-bir-adim-teroru-odullendirir-1098126129.html
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ortadoğu, gazze, i̇srail, işgal, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
ortadoğu, gazze, i̇srail, işgal, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

İsrail, Gazze’nin tamamen işgaline karar verdi

21:55 04.08.2025 (güncellendi: 22:12 04.08.2025)
© AP Photo / Ohad ZwigenbergBenyamin Netanyahu
Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2025
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Netanyahu, askeri operasyonların rehinelerin tutulduğuna inanılan bölgeleri de kapsayacağını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesine karar verildiğini açıkladı.
Sosyal medya platformunda yayımladığı video mesajda konuşan Netanyahu, “Gazze’yi bu teröristlerin zulmünden kurtarmaya kararlıyız” dedi. “Birçok Gazzeli bize gelerek ‘Bizi özgürleştirin, Hamas’tan kurtarın’ diyor. Biz de bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.
Başbakanlık Ofisi ise Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir’e yönelik mesajında, “Eğer bu karar size uygun değilse, o zaman istifa edin” açıklamasında bulundu.
İsrail Ordu Radyosu’na göre, Netanyahu'yla Zamir arasındaki görüş ayrılıkları, Gazze’de yürütülen savaşın şekli konusunda Pazartesi günü zirveye ulaştı.
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