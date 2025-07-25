https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/israil-basbakani-netanyahudan-macrona-tepki-bu-tur-bir-adim-teroru-odullendirir-1098126129.html
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Macron'a tepki: 'Bu tür bir adım, terörü ödüllendirir'
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Macron'a tepki: 'Bu tür bir adım, terörü ödüllendirir'
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan sert... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T00:27+0300
2025-07-25T00:27+0300
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan Macron'a seslenen Netanyahu, “Cumhurbaşkanı Macron’un, 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv’in yanına bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu tür bir adım, terörü ödüllendirir ve Gazze’de olduğu gibi yeni bir İran yanlısı yapı yaratma riski taşır” ifadelerini kullandı.İsrail Başbakanı, mevcut koşullarda kurulacak bir Filistin devletinin İsrail’le barış içinde yaşamak için değil, İsrail’i yok etmek için bir sıçrama tahtası olacağını savundu. Netanyahu, “Açık olalım: Filistinliler, İsrail’in yanında bir devlet istemiyor; İsrail’in yerine bir devlet istiyor” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
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i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu, fransa, emmanuel macron
i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail parlamentosu (knesset), i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail-filistin sorunu, fransa, emmanuel macron
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Macron'a tepki: 'Bu tür bir adım, terörü ödüllendirir'
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesinin Filistin’i devlet olarak tanıyacağını açıklamasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan sert tepki geldi. Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Macron’un kararını şiddetle kınadığını belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan Macron'a seslenen Netanyahu, “Cumhurbaşkanı Macron’un, 7 Ekim katliamının ardından Tel Aviv’in yanına bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu tür bir adım, terörü ödüllendirir ve Gazze’de olduğu gibi yeni bir İran yanlısı yapı yaratma riski taşır” ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı, mevcut koşullarda kurulacak bir Filistin devletinin İsrail’le barış içinde yaşamak için değil, İsrail’i yok etmek için bir sıçrama tahtası olacağını savundu. Netanyahu, “Açık olalım: Filistinliler, İsrail’in yanında bir devlet istemiyor; İsrail’in yerine bir devlet istiyor” dedi.