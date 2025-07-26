https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/fitch-urkiyenin-kredi-notunu-ve-gorunumunu-teyit-etti-enflasyon-ve-buyume-tahminleri-belitrildi-1098153355.html
Fitch Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti: Enflasyon ve büyüme tahminleri belitrildi
Fitch Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti: Enflasyon ve büyüme tahminleri belitrildi
Sputnik Türkiye
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak, kredi notu görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti. Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2.9 büyüme... 26.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-26T04:38+0300
2025-07-26T04:38+0300
2025-07-26T04:39+0300
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Fitch Ratings, tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-', not görünümünün ise 'durağan' olarak teyit edildiği bildirildi.Enflasyon'un 2025 sonunda yüzde 28'e gerilemesi bekleniyorAçıklamada, Fitch'in temel senaryosunun politikaların 2026 boyunca görece sıkı kalacağı yönünde olduğu belirtilerek, haziranda yüzde 35'e düşen enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ancak bu oranın hala yüksek olduğu belirtildi.Ayrıca açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,9, 2026'da yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/moodys-turkiyenin-kredi-notunu-yukseltti-1098151574.html
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fitch ratings, fitch, durağan, enflasyon, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme
fitch ratings, fitch, durağan, enflasyon, büyüme, büyüme oranı, ekonomik büyüme
Fitch Türkiye'nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti: Enflasyon ve büyüme tahminleri belitrildi
04:38 26.07.2025 (güncellendi: 04:39 26.07.2025)
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'BB-' olarak, kredi notu görünümünü ise 'durağan' olarak teyit etti. Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2.9 büyüme kaydedeceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Fitch Ratings, tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'BB-', not görünümünün ise 'durağan' olarak teyit edildiği bildirildi.
Enflasyon'un 2025 sonunda yüzde 28'e gerilemesi bekleniyor
Açıklamada, Fitch'in temel senaryosunun politikaların 2026 boyunca görece sıkı kalacağı yönünde olduğu belirtilerek, haziranda yüzde 35'e düşen enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28'e, 2026 sonunda ise yüzde 21'e gerilemesinin beklendiği aktarılan açıklamada, ancak bu oranın hala yüksek olduğu belirtildi.
Ayrıca açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,9, 2026'da yüzde 3,5 ve 2027'de yüzde 4,2 büyüyeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.