https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/rusya-ozel-askeri-operasyonu-surduruyor-dusmanin-askeri-havalimaninin-altyapisi-vuruldu-1098330852.html
Rusya özel askeri operasyonu sürdürüyor: Düşmanın askeri havalimanının altyapısı vuruldu
Rusya özel askeri operasyonu sürdürüyor: Düşmanın askeri havalimanının altyapısı vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin taktik uçakları ile insansız hava araçlarının, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna’nın askeri havalimanının... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T13:16+0300
2025-08-03T13:16+0300
2025-08-03T13:16+0300
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler taktik konumlarını iyileştirdi, Kuzey Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirdi, Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını düzenleyerek 3 mühimmat deposu imha etti, Doğu Askeri Grubu birlikleri ise düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyerek Ukrayna ordusunu ağır kayıplara uğrattı.Merkez Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek düşmana ait bir tank ve bir S-300 sistemi imha etti, Zaporojye ve Herson bölgelerinde etkili olan Dinyeper Askeri Grubu ise düşmana kayıplar verdirdi.Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.250 askeri etkisiz hale getirildi, 3 tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus hava savunma güçleri ise, Ukrayna ordusuna ait 2 HIMARS füzesi ile 274 uçak tipi İHA imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/rus-ordusu-adim-adim-ilerleyisini-surduruyor-donbassta-bir-yerlesimin-kontrolu-daha-ele-gecirildi-1098319340.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, s-300, tank
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme, s-300, tank
Rusya özel askeri operasyonu sürdürüyor: Düşmanın askeri havalimanının altyapısı vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin taktik uçakları ile insansız hava araçlarının, füze ve topçu birliklerinin Ukrayna’nın askeri havalimanının altyapısını, uçaksavar füze sistemleri mevzilerini, uzun menzilli insansız hava araçlarının depolandığı ve fırlatmaya hazırlandığı tesisleri vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler taktik konumlarını iyileştirdi, Kuzey Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirdi, Güney Askeri Grubu birlikleri taktik konumlarını düzenleyerek 3 mühimmat deposu imha etti, Doğu Askeri Grubu birlikleri ise düşman savunmasının derinliklerinde ilerleyerek Ukrayna ordusunu ağır kayıplara uğrattı.
Merkez Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumlarını pekiştirerek düşmana ait bir tank ve bir S-300 sistemi imha etti, Zaporojye ve Herson bölgelerinde etkili olan Dinyeper Askeri Grubu ise düşmana kayıplar verdirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1.250 askeri etkisiz hale getirildi, 3 tank ve 11 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus hava savunma güçleri ise, Ukrayna ordusuna ait 2 HIMARS füzesi ile 274 uçak tipi İHA imha etti.