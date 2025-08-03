https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/opec-rusya-eylulde-petrol-uretimini-artirabilecek-1098337981.html

Rusya eylülde petrol üretimini artırabilecek

Rusya eylülde petrol üretimini artırabilecek

Sputnik Türkiye

Rusya’nın telafi amaçlı planın dışında eylül ayında petrol üretimini günlük 9.449 milyon varile çıkarabileceği öğrenildi. 03.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-03T15:49+0300

2025-08-03T15:49+0300

2025-08-03T15:50+0300

dünya

opec

petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)

opec+

rusya

suudi arabistan

kazakistan

irak

birleşik arap emirlikleri (bae)

kuveyt

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Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) toplantı notlarına göre Rusya, telafi amaçlı planının dışında eylül ayında petrol üretimini günlük 9.449 milyon varile, Suudi Arabistan 9.978 milyon varile, Kazakistan 1.55 milyon varile ve Irak 4.22 milyon varile çıkarabilecek.OPEC raporundan ayrıca Cezayir'in üretimini 959 bin varile, Kuveyt'in 2.548 milyon varile, BAE'nin 3.375 milyon varile, Umman'ın ise 801 bin varile çıkarabileceği anlaşılıyor.OPEC daha önce gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi olan 8 ülkenin (Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman) eylül ayında petrol üretim seviyesini günlük 548 bin varil arttırmayı planladığını bildirmişti.Böylece OPEC+, günlük 2.2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinden çıkışını tamamlayacak. Ancak, 2026 sonuna kadar yürürlükte kalacak olan günlük 1.65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri devam edecek.OPEC+ anlaşmasının 19 üyesinden 8’i olan Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman kotalara ek olarak gönüllü petrol üretim kesintileri uyguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/opec-uyesi-8-ulke-eylul-ayinda-petrol-uretim-sinirini-artirmayi-planliyor-1098325891.html

rusya

suudi arabistan

kazakistan

irak

birleşik arap emirlikleri (bae)

kuveyt

cezayir

umman

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opec, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, rusya, suudi arabistan, kazakistan, irak, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, cezayir, umman