https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/opec-rusya-eylulde-petrol-uretimini-artirabilecek-1098337981.html
Rusya eylülde petrol üretimini artırabilecek
Rusya eylülde petrol üretimini artırabilecek
Sputnik Türkiye
Rusya’nın telafi amaçlı planın dışında eylül ayında petrol üretimini günlük 9.449 milyon varile çıkarabileceği öğrenildi. 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T15:49+0300
2025-08-03T15:49+0300
2025-08-03T15:50+0300
dünya
opec
petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec)
opec+
rusya
suudi arabistan
kazakistan
irak
birleşik arap emirlikleri (bae)
kuveyt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438573_0:256:2731:1792_1920x0_80_0_0_2002ddff1b7931e655818b10df16c010.jpg
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) toplantı notlarına göre Rusya, telafi amaçlı planının dışında eylül ayında petrol üretimini günlük 9.449 milyon varile, Suudi Arabistan 9.978 milyon varile, Kazakistan 1.55 milyon varile ve Irak 4.22 milyon varile çıkarabilecek.OPEC raporundan ayrıca Cezayir'in üretimini 959 bin varile, Kuveyt'in 2.548 milyon varile, BAE'nin 3.375 milyon varile, Umman'ın ise 801 bin varile çıkarabileceği anlaşılıyor.OPEC daha önce gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi olan 8 ülkenin (Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman) eylül ayında petrol üretim seviyesini günlük 548 bin varil arttırmayı planladığını bildirmişti.Böylece OPEC+, günlük 2.2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinden çıkışını tamamlayacak. Ancak, 2026 sonuna kadar yürürlükte kalacak olan günlük 1.65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri devam edecek.OPEC+ anlaşmasının 19 üyesinden 8’i olan Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman kotalara ek olarak gönüllü petrol üretim kesintileri uyguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/opec-uyesi-8-ulke-eylul-ayinda-petrol-uretim-sinirini-artirmayi-planliyor-1098325891.html
rusya
suudi arabistan
kazakistan
irak
birleşik arap emirlikleri (bae)
kuveyt
cezayir
umman
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084438573_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_452f947d42639b2505aaa7cde20e5640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
opec, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, rusya, suudi arabistan, kazakistan, irak, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, cezayir, umman
opec, petrol i̇hraç eden ülkeler örgütü (opec), opec+, rusya, suudi arabistan, kazakistan, irak, birleşik arap emirlikleri (bae), kuveyt, cezayir, umman
Rusya eylülde petrol üretimini artırabilecek
15:49 03.08.2025 (güncellendi: 15:50 03.08.2025)
Rusya’nın telafi amaçlı planın dışında eylül ayında petrol üretimini günlük 9.449 milyon varile çıkarabileceği öğrenildi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) toplantı notlarına göre Rusya, telafi amaçlı planının dışında eylül ayında petrol üretimini günlük 9.449 milyon varile, Suudi Arabistan 9.978 milyon varile, Kazakistan 1.55 milyon varile ve Irak 4.22 milyon varile çıkarabilecek.
OPEC raporundan ayrıca Cezayir'in üretimini 959 bin varile, Kuveyt'in 2.548 milyon varile, BAE'nin 3.375 milyon varile, Umman'ın ise 801 bin varile çıkarabileceği anlaşılıyor.
OPEC daha önce gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi olan 8 ülkenin (Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman) eylül ayında petrol üretim seviyesini günlük 548 bin varil arttırmayı planladığını bildirmişti.
Böylece OPEC+, günlük 2.2 milyon varillik gönüllü üretim kesintilerinden çıkışını tamamlayacak. Ancak, 2026 sonuna kadar yürürlükte kalacak olan günlük 1.65 milyon varillik gönüllü üretim kesintileri devam edecek.
OPEC+ anlaşmasının 19 üyesinden 8’i olan Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman kotalara ek olarak gönüllü petrol üretim kesintileri uyguluyor.