https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/opec-uyesi-8-ulke-eylul-ayinda-petrol-uretim-sinirini-artirmayi-planliyor-1098325891.html
‘OPEC+ üyesi 8 ülke eylül ayında petrol üretim sınırını artırmayı planlıyor’
‘OPEC+ üyesi 8 ülke eylül ayında petrol üretim sınırını artırmayı planlıyor’
Sputnik Türkiye
Bloomberg, gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin eylül ayında petrol üretim seviyesini günlük 548 bin varil arttırmayı planladığını... 02.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-02T22:54+0300
2025-08-02T22:54+0300
2025-08-02T22:52+0300
dünya
opec+
petrol
rusya
suudi arabistan
umman
kazakistan
petrol üretimi
kuveyt
bae
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Ajansın bir OPEC+ delegesine dayandırarak verdiği habere göre Rusya, Suudi Arabistan, Umman, Kazakistan, Irak, Cezayir, BAE ve Kuveyt'ten oluşan sekiz OPEC+ ülkesi 3 Ağustos'ta yapılacak toplantıda eylül ayında petrol üretim sınırının günlük 548 bin varil artırılmasını onaylamayı planlıyor.Haberde, "Delege, Suudi Arabistan ve ortaklarının 3 Ağustos Pazar günü video konferans yoluyla düzenleyeceği toplantıda eylül ayı için 548 bin varillik bir üretim artışını onaylamayı planladıklarını söyledi" ifadelerine yer verildi.OPEC+ anlaşmasının 19 üyesinden 8’i olan Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman kotalara ek olarak gönüllü petrol üretim kesintileri uyguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/macaristan-rusya-ve-sirbistanla-yeni-petrol-boru-hatti-konusunu-gorustuk-1098036357.html
rusya
suudi arabistan
umman
kazakistan
kuveyt
bae
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opec+, petrol, rusya, suudi arabistan, umman, kazakistan, petrol üretimi, kuveyt, bae
opec+, petrol, rusya, suudi arabistan, umman, kazakistan, petrol üretimi, kuveyt, bae
‘OPEC+ üyesi 8 ülke eylül ayında petrol üretim sınırını artırmayı planlıyor’
Bloomberg, gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin eylül ayında petrol üretim seviyesini günlük 548 bin varil arttırmayı planladığını aktardı.
Ajansın bir OPEC+ delegesine dayandırarak verdiği habere göre Rusya, Suudi Arabistan, Umman, Kazakistan, Irak, Cezayir, BAE ve Kuveyt'ten oluşan sekiz OPEC+ ülkesi 3 Ağustos'ta yapılacak toplantıda eylül ayında petrol üretim sınırının günlük 548 bin varil artırılmasını onaylamayı planlıyor.
Haberde, "Delege, Suudi Arabistan ve ortaklarının 3 Ağustos Pazar günü video konferans yoluyla düzenleyeceği toplantıda eylül ayı için 548 bin varillik bir üretim artışını onaylamayı planladıklarını söyledi" ifadelerine yer verildi.
OPEC+ anlaşmasının 19 üyesinden 8’i olan Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman kotalara ek olarak gönüllü petrol üretim kesintileri uyguluyor.