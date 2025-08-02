https://anlatilaninotesi.com.tr/20250802/opec-uyesi-8-ulke-eylul-ayinda-petrol-uretim-sinirini-artirmayi-planliyor-1098325891.html

‘OPEC+ üyesi 8 ülke eylül ayında petrol üretim sınırını artırmayı planlıyor’

‘OPEC+ üyesi 8 ülke eylül ayında petrol üretim sınırını artırmayı planlıyor’

Sputnik Türkiye

Bloomberg, gönüllü üretim kesintisine giden OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin eylül ayında petrol üretim seviyesini günlük 548 bin varil arttırmayı planladığını... 02.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-02T22:54+0300

2025-08-02T22:54+0300

2025-08-02T22:52+0300

dünya

opec+

petrol

rusya

suudi arabistan

umman

kazakistan

petrol üretimi

kuveyt

bae

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Ajansın bir OPEC+ delegesine dayandırarak verdiği habere göre Rusya, Suudi Arabistan, Umman, Kazakistan, Irak, Cezayir, BAE ve Kuveyt'ten oluşan sekiz OPEC+ ülkesi 3 Ağustos'ta yapılacak toplantıda eylül ayında petrol üretim sınırının günlük 548 bin varil artırılmasını onaylamayı planlıyor.Haberde, "Delege, Suudi Arabistan ve ortaklarının 3 Ağustos Pazar günü video konferans yoluyla düzenleyeceği toplantıda eylül ayı için 548 bin varillik bir üretim artışını onaylamayı planladıklarını söyledi" ifadelerine yer verildi.OPEC+ anlaşmasının 19 üyesinden 8’i olan Rusya, Suudi Arabistan, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman kotalara ek olarak gönüllü petrol üretim kesintileri uyguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/macaristan-rusya-ve-sirbistanla-yeni-petrol-boru-hatti-konusunu-gorustuk-1098036357.html

rusya

suudi arabistan

umman

kazakistan

kuveyt

bae

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opec+, petrol, rusya, suudi arabistan, umman, kazakistan, petrol üretimi, kuveyt, bae