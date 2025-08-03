https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/meb-duyurdu-lgs-yerlestirme-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1098336117.html
MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T14:18+0300
2025-08-03T14:18+0300
2025-08-03T14:18+0300
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milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs)
lgs
lgs soru iptali
liselere geçiş sistemi (lgs)
lgs
lgs fen sorusu
sınav
sınav soruları
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LGS yerleştirme sonuçlarının yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacağı açıklandı.Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların boş kontenjanlarının da ilan edileceği duyuruldu. Tüm okullardaki açık kontenjanların MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.Nakil başvuruları ne zaman?Yerleştirmeye esas nakil sürecinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacağı belirtilirken, birinci nakil başvurularının 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. İkinci nakil başvurularının ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceği açıklandı.Her iki dönemde de tercihlerin yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirileceği hatırlatıldı.Yerleşemeyen öğrenciler için ise 15-21 Ağustos arasında il ve ilçe yerleştirme başvuruları yapılabileceği belirtildi. Başvuruların sonuçlarının 22 Ağustos’ta açıklanacağı, yatılılık başvurularının ise 1-4 Eylül tarihleri arasında alınacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-aciklamasi-bir-ihmal-varsa-ogretmen-arkadasimizin-okula-cep-1098041374.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs fen sorusu, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, ortak sınav takvimi, yeni sınav sistemi
MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.
LGS yerleştirme sonuçlarının yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacağı açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların boş kontenjanlarının da ilan edileceği duyuruldu. Tüm okullardaki açık kontenjanların MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.
Nakil başvuruları ne zaman?
Yerleştirmeye esas nakil sürecinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacağı belirtilirken, birinci nakil başvurularının 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. İkinci nakil başvurularının ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceği açıklandı.
Her iki dönemde de tercihlerin yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirileceği hatırlatıldı.
Yerleşemeyen öğrenciler için ise 15-21 Ağustos arasında il ve ilçe yerleştirme başvuruları yapılabileceği belirtildi. Başvuruların sonuçlarının 22 Ağustos’ta açıklanacağı, yatılılık başvurularının ise 1-4 Eylül tarihleri arasında alınacağı öğrenildi.