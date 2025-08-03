https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/meb-duyurdu-lgs-yerlestirme-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1098336117.html

MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sputnik Türkiye

Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü... 03.08.2025, Sputnik Türkiye

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LGS yerleştirme sonuçlarının yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacağı açıklandı.Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların boş kontenjanlarının da ilan edileceği duyuruldu. Tüm okullardaki açık kontenjanların MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.Nakil başvuruları ne zaman?Yerleştirmeye esas nakil sürecinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacağı belirtilirken, birinci nakil başvurularının 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. İkinci nakil başvurularının ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceği açıklandı.Her iki dönemde de tercihlerin yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirileceği hatırlatıldı.Yerleşemeyen öğrenciler için ise 15-21 Ağustos arasında il ve ilçe yerleştirme başvuruları yapılabileceği belirtildi. Başvuruların sonuçlarının 22 Ağustos’ta açıklanacağı, yatılılık başvurularının ise 1-4 Eylül tarihleri arasında alınacağı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-aciklamasi-bir-ihmal-varsa-ogretmen-arkadasimizin-okula-cep-1098041374.html

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