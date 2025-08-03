Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250803/meb-duyurdu-lgs-yerlestirme-sonuclari-ne-zaman-aciklanacak-1098336117.html
MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü... 03.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-03T14:18+0300
2025-08-03T14:18+0300
türki̇ye
milli eğitim bakanlığı (meb)
liseye geçiş sistemi (lgs)
lgs
lgs soru iptali
liselere geçiş sistemi (lgs)
lgs
lgs fen sorusu
sınav
sınav soruları
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_103254e75e94c015a8ca35e4d3a047fc.jpg
LGS yerleştirme sonuçlarının yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacağı açıklandı.Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların boş kontenjanlarının da ilan edileceği duyuruldu. Tüm okullardaki açık kontenjanların MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.Nakil başvuruları ne zaman?Yerleştirmeye esas nakil sürecinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacağı belirtilirken, birinci nakil başvurularının 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. İkinci nakil başvurularının ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceği açıklandı.Her iki dönemde de tercihlerin yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirileceği hatırlatıldı.Yerleşemeyen öğrenciler için ise 15-21 Ağustos arasında il ve ilçe yerleştirme başvuruları yapılabileceği belirtildi. Başvuruların sonuçlarının 22 Ağustos’ta açıklanacağı, yatılılık başvurularının ise 1-4 Eylül tarihleri arasında alınacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/milli-egitim-bakani-tekinden-lgs-aciklamasi-bir-ihmal-varsa-ogretmen-arkadasimizin-okula-cep-1098041374.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/1e/1044853999_102:0:851:562_1920x0_80_0_0_d6ca443a1aa8917d57a325b42952570a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs fen sorusu, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, ortak sınav takvimi, yeni sınav sistemi
milli eğitim bakanlığı (meb), liseye geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs soru iptali, liselere geçiş sistemi (lgs), lgs, lgs fen sorusu, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, ortak sınav takvimi, yeni sınav sistemi

MEB duyurdu: LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

14:18 03.08.2025
© AALGS
LGS - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2025
© AA
Abone ol
Yaklaşık 1 milyon 8’inci sınıf öğrencisinin heyecanla beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Öğrenciler sonuçlara, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi internet sitesi üzerinden erişebilecek.
LGS yerleştirme sonuçlarının yarın Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden duyurulacağı açıklandı.
Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçlarıyla birlikte okulların boş kontenjanlarının da ilan edileceği duyuruldu. Tüm okullardaki açık kontenjanların MEB tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Nakil başvuruları ne zaman?

Yerleştirmeye esas nakil sürecinin sonuçların açıklanmasıyla birlikte başlayacağı belirtilirken, birinci nakil başvurularının 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. İkinci nakil başvurularının ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında yapılabileceği açıklandı.
Her iki dönemde de tercihlerin yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç ayrı kategoride değerlendirileceği hatırlatıldı.
Yerleşemeyen öğrenciler için ise 15-21 Ağustos arasında il ve ilçe yerleştirme başvuruları yapılabileceği belirtildi. Başvuruların sonuçlarının 22 Ağustos’ta açıklanacağı, yatılılık başvurularının ise 1-4 Eylül tarihleri arasında alınacağı öğrenildi.
yusuf tekin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2025
TÜRKİYE
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den LGS açıklaması: 'Bir ihmal varsa öğretmen arkadaşımızın okula cep telefonuyla girmesidir'
21 Temmuz, 17:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала